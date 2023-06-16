Український контрнаступ: чому інформаційна тиша необхідна, але може нашкодити

мовчання золото?

Напередодні контрнаступу оборонні відомства наполегливо просять українців та ЗМІ дотримуватися інформаційної тиші. У Міноборони пояснюють, що передчасно подана інформація може нашкодити наступальним діям, а також загрожувати життю українських військовослужбовців. Проте через підвищений запит на інформацію, українці часто отримують її з анонімних джерел, які використовують росіяни для розповсюдження своєї пропаганди. А це вже загрожує програшем в інформаційній війні Росії.

Інформаційна тиша при українському контрнаступі важлива, але може в дечому нашкодити українському суспільству.

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Інформаційна тиша заради безпеки

В ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила необхідність дотримання інформаційної тиші тим, що передчасне розкриття інформації може зашкодити українським військовим:

— Якщо наші військові звільняють певний населений пункт, їм потрібен час для того, щоб там закріпитися. Якщо ми повідомляємо про звільнення населеного пункту безпосередньо в сам момент, коли його звільнили, ми просто в них забираємо можливість там закріпитися.

Керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан каже, що ЗСУ необхідно декілька днів, щоби закріпитися та підтягнути резерви, і вже тоді це буде вважатися не сірою зоною, а підконтрольною Україні територією:

— Якщо ж заздалегідь повідомити, що українськи Сили оборони зайшли в такий-то населений пункт, ворог може застосувати авіацію, далекобійну артилерію і накрити снарядами наші незакріплені підрозділи, розуміючи, що там уже немає російських військ. Тобто кожна подана передчасно інформація, це ризик для життя наших військових. Також будь-яке пересування наших сил та атаки мають зберігатися в таємниці.

Скрін з відео Міноборони України про необхідність дотримання інформаційної тиші. © AP

За словами Сергія Кузана, ворог постійно моніторить українські медіа, а тому інформаційна тиша — одне з основних правил інформбезпеки:

— Це не лише загальні правила інформаційної безпеки, тут ми маємо розуміти, що контрнаступ, та й будь-які наступальні дії — це складний комплексний процес. І для того, щоби всі ланки діяли узгоджено, нам не потрібно давати зайву інформацію, насамперед, для ворога.

Саме тому, як каже Ганна Маляр, важливо цю інформацію спочатку відпрацювати підрозділами інформаційної безпеки ЗСУ, почистити і вже вичищену, яка нічого не дасть ворогові, подавати суспільству.

Не програти інформаційну війну

На жаль, поки Україна намагається подавати вичищену та достовірну інформацію, росіяни продовжують вести інформаційну війну і в них для цього зараз кращі умови, ніж в української сторони, каже Сергій Кузан:

— Росіяни можуть дозволити собі повідомляти про якісь неймовірні втрати з нашого боку, про сотні знищеної західної техніки та інше. Росія також залучає іноземних лідерів громадської думки та медіа, ми ж бачимо ці інформаційні вкиди, проплачені статті, які змушують сумніватися та зневірюватися. Це дуже проста технологія, яка застосовувалася Росією щонайменше останні 20 років.

Росія за допомогою своїх пропагандистських медіа веде інформаційну війну проти Ураїни. © Центр стратегічних комунікацій

Але саме із цим наша держава не навчилась до кінця боротися, вважає політичний експерт, директор Інституту світової політики Євген Магда. За його словами, наразі війна триває не тільки за території, а й за мізки людей — насамперед українців. І в цьому випадку інформаційна тиша може нашкодити:

— Природа не терпить порожнечі. Природа в умовах стресу, тим більше. Недокомунікація наших оборонних відомств, на щастя, не підриває довіру до Збройних Сил, але виснажує суспільство. Звісно, зараз не можна сказати, що всі розчаровані, у стані апатії і всього іншого. Але це може вилізти згодом.

Звичайно, є моменти, які у жодному разі не можна розголошувати, які можуть допомогти ворогу. Та суспільство необхідно максимально інформувати про події на фронті, впевнений Євген Магда:

— Я розумію, що не може українська державна інформаційна машина звітувати кожен день про те, що відбувається на фронті. Для цього є щонайменше воєнні та логічні підстави. Та потрібно не просто випускати Буданова, який мовчить як «риба об лід», а робити інші речі. Має з'явитися якомога більше фахових військових спікерів, які будуть офіційно уповноважені комунікувати з пресою та людьми.

Зокрема, експерт вказує на необхідності проведення постійних брифінгів для вітчизняних та західних медіа на місцях подій або максимально до них наближених. За його словами, якщо Україна буде створювати вакуум, то його почне заповнювати ворог.

Журналісти мають отримувати оперативну та вичерпну ситуацію про події на фронті. © REUTERS / Carlos Barria

Євген Магда також наголошує на необхідності масштабування офіційних повідомлень від оборонних відомств через різні канали кількома основними мовами ЄС:

— І це має бути державний канал. Не той, що мовить російською, а хоча б основними європейськими мовами: англійською, французькою і німецькою, носіями яких є десятки мільйонів людей у Європі. Як ми ще збираємося доносити інформацію про те, що в нас відбувається?

Експерт додає, що Україні необхідно впроваджувати не авторитарні практики інформаційних обмежень, а працювати творчо::

— Я не можу сказати, що не робиться нічого, ні, але дуже часто бракує системи. Мені прикро, що на державному рівні в нас немає усвідомлення, що Україні протидіє інформаційна російська армія. І вона дуже мотивована добиватися своїх цілей.