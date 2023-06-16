НАСЛІДКИ ПІДРИВУ КАХОВСЬКОЇ ГЕС

«У Херсоні допомоги достатньо, але в навколишніх селах ситуація критична» — волонтерка

Після трагедії на Каховській ГЕС сотні волонтерів поїхали до Херсона, щоб допомогти людям та тваринам врятуватися від наслідків підриву дамби. Теж саме зробили й представники благодійного фонду «Милосердя та здоров’я». Про порятунок тварин, пошук нових господарів для собак, роботу під російськими обстрілами та де найбільше потребують допомоги на Херсонщині в інтерв’ю українськіій редакції RFI розповіла волонтерка фонду Дар’я Баглай.

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Волонтери у Херсоні
Волонтери у Херсоні © Фото з особистого архіву
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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— Наш фонд постійно допомагає Херсону. Ми там були одразу після звільнення. І зараз стабільно, десь раз на місяць, їздимо туди, аби допомагати людям. Здебільшого ми допомагаємо у Херсоні лікарням і військовим частинам, які знаходяться в тій області, — розповідає Дар’я.

Волонтери фонду «Милосердя та здоров’я»
Волонтери фонду «Милосердя та здоров’я» © Фото з особистого архіву

Відразу після підриву Каховської ГЕС волонтери фонду почали з'ясовувати у місцевих, чим можуть допомогти. Але, як виявилося, гуманітарної допомоги у місті було більш ніж достатньо:

— На початку ми розгубилися, якщо чесно. Але потім, коли почали з’являтися всі ці відео з загиблими песиками, кішками, хом’яками та кроликами, ми зрозуміли, що в усій цій трагедії найвразливіше становище саме у тварин. Тому ми вирішили їхати їх рятувати.

На те, щоб знайти клітки та переноски для тварин волонтерам знадобився один день. Коли все було готово, команда вирушила у дорогу:

— Нам пощастило, тому що ми їхали машиною «швидкої допомоги». Тому ми змогли об’їхати ту неймовірну пробку з волонтерів, яка була на в’їзді у місто. Вона була просто величезна: вантажівки, легкові автомобілі, автобуси, фури. В цей момент ми зрозуміли, що, можливо, там у місті вже й нема кому допомагати?

Волонтери фонду «Милосердя та здоров’я»
Волонтери фонду «Милосердя та здоров’я» © Фото з особистого архіву

У Херсоні виявилося, що кількість волонтерів перевищує кількість тварин, які потребують допомоги:

— За однією собакою буквально біг натовп волонтерів. І ти не розумієш, що тобі робити. Ти ж не будеш битися за собаку? — сміється Дар’я.

Оскільки тваринам у Херсоні допомога була вже не потрібна, волонтери вирішили проїхатись сусідніми селами. Там ситуація була значно гіршою, бо в менші населені пункти допомога майже не доїжджає.

— Допомогти Херсону — це класно, але є ще села, які також потребують допомоги. Тому ми зв’язалися з місцевими, які нас скоординували по запитах прилеглих сіл і поїхали до Антонівки, яка знаходиться вздовж берегової лінії Дніпра.

Волонтери фонду «Милосердя та здоров’я»
Волонтери фонду «Милосердя та здоров’я» © Фото з особистого архіву

Дар’я зізнається, погоджуючись допомогти цьому населеному пункту, волонтери до кінця не усвідомлювали всіх ризиків:

— Ми не розраховували, що під’їдемо настільки близько до позицій противника. Коли ми їхали, військові попередили нас, що буквально напередодні на Антонівському мосту російські снайпери почали стріляти по журналістах. І коли ми приїхали, я зрозуміла, що ми знаходимося якраз перед цим мостом.

Антонівський міст
Антонівський міст © Фото з особистого архіву

На місці волонтери побачили, що половина села затоплена, а люди потребують допомоги:

— Люди благали нас врятувати тварин. Вони казали: «Вивезіть їх! Нам нема чим їх годувати», — розповідає Дар'я.

За словами волонтерки, через близькість російських військ, у селі справжня  гуманітарна катастрофа:

— В Антонівці, наприклад, залишилися здебільшого тільки маломобільні групи населення — пенсіонери та люди, які прив’язані до лежачих хворих. В них немає інфраструктури, немає підвозу товарів, волонтери приїжджають раз на кілька місяців, зв’язку немає, щоденні обстріли. Через це, у всіх цих людей трошки істеричний стан, вони одночасно плачуть, сміються, кричать... їм дуже важко.

Волонтери фонду «Милосердя та здоров’я» передають допомогу жителям Антонівки
Волонтери фонду «Милосердя та здоров’я» передають допомогу жителям Антонівки © Фото з особистого архіву

Під час перебування в Антонівці волонтери встигли роздати людям гуманітарну допомогу та забрати кількох собак. Потому почався артилерійський обстріл:

— З Антонівки ми забрали чотирьох собак, яких залишили люди. Це сумний факт. Їх просто залишили на ланцюгах у подвір’ях і поїхали.

Волонтерка Дар'я Баглай з врятованими песиками
Волонтерка Дар'я Баглай з врятованими песиками © Фото з особистого архіву

Всіх врятованих тварин волонтери передали у ветеринарку лікарню у Києві. Там собак оглянули, підлікували та зробили всі необхідні щеплення. Одному песику волонтери вже встигли знайти господарів, іншим шукають дім через соціальні мережі:

— У цих собак настільки глибокий, усвідомлений погляд. Вони розуміють, що їх врятували. Туляться до нас, наче дякують.

Врятований пес на Херсонщині
Врятований пес на Херсонщині © Фото з особистого архіву

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