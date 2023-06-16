«У Херсоні допомоги достатньо, але в навколишніх селах ситуація критична» — волонтерка

НАСЛІДКИ ПІДРИВУ КАХОВСЬКОЇ ГЕС

Після трагедії на Каховській ГЕС сотні волонтерів поїхали до Херсона, щоб допомогти людям та тваринам врятуватися від наслідків підриву дамби. Теж саме зробили й представники благодійного фонду «Милосердя та здоров’я». Про порятунок тварин, пошук нових господарів для собак, роботу під російськими обстрілами та де найбільше потребують допомоги на Херсонщині в інтерв’ю українськіій редакції RFI розповіла волонтерка фонду Дар’я Баглай.

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— Наш фонд постійно допомагає Херсону. Ми там були одразу після звільнення. І зараз стабільно, десь раз на місяць, їздимо туди, аби допомагати людям. Здебільшого ми допомагаємо у Херсоні лікарням і військовим частинам, які знаходяться в тій області, — розповідає Дар’я.

Волонтери фонду «Милосердя та здоров’я» © Фото з особистого архіву

Відразу після підриву Каховської ГЕС волонтери фонду почали з'ясовувати у місцевих, чим можуть допомогти. Але, як виявилося, гуманітарної допомоги у місті було більш ніж достатньо:

— На початку ми розгубилися, якщо чесно. Але потім, коли почали з’являтися всі ці відео з загиблими песиками, кішками, хом’яками та кроликами, ми зрозуміли, що в усій цій трагедії найвразливіше становище саме у тварин. Тому ми вирішили їхати їх рятувати.

На те, щоб знайти клітки та переноски для тварин волонтерам знадобився один день. Коли все було готово, команда вирушила у дорогу:

— Нам пощастило, тому що ми їхали машиною «швидкої допомоги». Тому ми змогли об’їхати ту неймовірну пробку з волонтерів, яка була на в’їзді у місто. Вона була просто величезна: вантажівки, легкові автомобілі, автобуси, фури. В цей момент ми зрозуміли, що, можливо, там у місті вже й нема кому допомагати?

Волонтери фонду «Милосердя та здоров’я» © Фото з особистого архіву

У Херсоні виявилося, що кількість волонтерів перевищує кількість тварин, які потребують допомоги:

— За однією собакою буквально біг натовп волонтерів. І ти не розумієш, що тобі робити. Ти ж не будеш битися за собаку? — сміється Дар’я.

Оскільки тваринам у Херсоні допомога була вже не потрібна, волонтери вирішили проїхатись сусідніми селами. Там ситуація була значно гіршою, бо в менші населені пункти допомога майже не доїжджає.

— Допомогти Херсону — це класно, але є ще села, які також потребують допомоги. Тому ми зв’язалися з місцевими, які нас скоординували по запитах прилеглих сіл і поїхали до Антонівки, яка знаходиться вздовж берегової лінії Дніпра.

Волонтери фонду «Милосердя та здоров’я» © Фото з особистого архіву

Дар’я зізнається, погоджуючись допомогти цьому населеному пункту, волонтери до кінця не усвідомлювали всіх ризиків:

— Ми не розраховували, що під’їдемо настільки близько до позицій противника. Коли ми їхали, військові попередили нас, що буквально напередодні на Антонівському мосту російські снайпери почали стріляти по журналістах. І коли ми приїхали, я зрозуміла, що ми знаходимося якраз перед цим мостом.

Антонівський міст © Фото з особистого архіву

На місці волонтери побачили, що половина села затоплена, а люди потребують допомоги:

— Люди благали нас врятувати тварин. Вони казали: «Вивезіть їх! Нам нема чим їх годувати», — розповідає Дар'я.

За словами волонтерки, через близькість російських військ, у селі справжня гуманітарна катастрофа:

— В Антонівці, наприклад, залишилися здебільшого тільки маломобільні групи населення — пенсіонери та люди, які прив’язані до лежачих хворих. В них немає інфраструктури, немає підвозу товарів, волонтери приїжджають раз на кілька місяців, зв’язку немає, щоденні обстріли. Через це, у всіх цих людей трошки істеричний стан, вони одночасно плачуть, сміються, кричать... їм дуже важко.

Волонтери фонду «Милосердя та здоров’я» передають допомогу жителям Антонівки © Фото з особистого архіву

Під час перебування в Антонівці волонтери встигли роздати людям гуманітарну допомогу та забрати кількох собак. Потому почався артилерійський обстріл:

— З Антонівки ми забрали чотирьох собак, яких залишили люди. Це сумний факт. Їх просто залишили на ланцюгах у подвір’ях і поїхали.

Волонтерка Дар'я Баглай з врятованими песиками © Фото з особистого архіву

Всіх врятованих тварин волонтери передали у ветеринарку лікарню у Києві. Там собак оглянули, підлікували та зробили всі необхідні щеплення. Одному песику волонтери вже встигли знайти господарів, іншим шукають дім через соціальні мережі:

— У цих собак настільки глибокий, усвідомлений погляд. Вони розуміють, що їх врятували. Туляться до нас, наче дякують.

Врятований пес на Херсонщині © Фото з особистого архіву