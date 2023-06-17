ВЕЛИКА ВОДА

Вода відступає: компанія Maxar опублікувала нові супутникові фото Каховської ГЕС

Велика вода продовжує поступово відступати від населених пунктів Херсонської області. Це підтверджують, зокрема, нові супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies. 

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Рівень води на Херсонщині поступово знижується
Рівень води на Херсонщині поступово знижується © AP
Автор тексту: Олена Дячук
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Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки, що демонструють наслідків затоплень у Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС. На фото можна побачити зруйновану дамбу.

Зруйнована дамба Каховської ГЕС
Зруйнована дамба Каховської ГЕС © Maxar Technologies

На фото також видно річковий термінал «Нібулон» у смт Козацьке, що розташований неподалік ГЕС. Раніше зерновий термінал також було затоплено, але тепер можна побачити, що вода вже відійшла.

Вода поступово відступає
Вода поступово відступає © Maxar Technologies

Тим часом ДСНС України повідомляє, що наразі підтопленими залишаються 11 населених пунктів (це 1 509 будинків) на правобережжі Дніпра, а також 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території. Рівень води дійсно знижується — зараз вона на рівні 1,09 м.  

Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС триває
Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС триває © Maxar Technologies

Рятувальники продовжують відкачувати воду: наразі відкачали понад 83 тисячі тон води. Після дозволу ДСНС розпочали роботу і комунальні служби: вони розчищують дороги від повалених дерев та будівельних фрагментів для проїзду техніки

Усі служби продовжують працювати
Усі служби продовжують працювати © ДСНС України

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