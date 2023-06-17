Вода відступає: компанія Maxar опублікувала нові супутникові фото Каховської ГЕС
Велика вода продовжує поступово відступати від населених пунктів Херсонської області. Це підтверджують, зокрема, нові супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies.
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Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки, що демонструють наслідків затоплень у Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС. На фото можна побачити зруйновану дамбу.
На фото також видно річковий термінал «Нібулон» у смт Козацьке, що розташований неподалік ГЕС. Раніше зерновий термінал також було затоплено, але тепер можна побачити, що вода вже відійшла.
Тим часом ДСНС України повідомляє, що наразі підтопленими залишаються 11 населених пунктів (це 1 509 будинків) на правобережжі Дніпра, а також 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території. Рівень води дійсно знижується — зараз вона на рівні 1,09 м.
Рятувальники продовжують відкачувати воду: наразі відкачали понад 83 тисячі тон води. Після дозволу ДСНС розпочали роботу і комунальні служби: вони розчищують дороги від повалених дерев та будівельних фрагментів для проїзду техніки