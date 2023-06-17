Маскування і «волонтерство»: схеми виїзду за кордон, хто користується і скільки за це платять

Незаконний шлях із України

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україні діє заборона на виїзд чоловіків за кордон. А втім, є такі, які шукають шляхи обійти цю заборону. Від 24 лютого 2022, за даними прикордонників, із країни незаконно виїхали понад 18 тисяч осіб.

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Ідуть лісами, пливуть річками

Днями на кордоні з Угорщиною 56-річний чоловік намагався перейти кордон поза КПП. Ховаючись від прикордонників, він помітив фотопастку і не придумав нічого ліпшого, ніж взяти її з собою. Як повідомила Держприкордонслужба, прилад працював і передав зображення порушника прикордонникам. Порушника затримали — і йому доведеться відповідати не тільки за нелегальний перетин кордону, а й за крадіжку.

Киянин намагався потрапити до Угорщини © ДПСУ

Такі мандри прикордонники називають перетином кордону «по землі» в обхід пункту пропуску. За словами речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка, від 24 лютого таких порушників було виявлено майже 12 600:

— Якщо говорити про зелену ділянку кордону по землі, то найбільше спроб ми фіксуємо на кордоні з Румунією та Молдовою.

Ухилянти йдуть лісами, перепливають річки або самостійно, або користуються допомогою провідників, які пропонують свої послуги в соцмережах. У кого є 4200–4500 доларів, може розраховувати на супровід. Наприклад, у деяких оголошеннях обіцяють довезти до Кишинева «полями».

Схожими послугами в березні 2022 року скористалися син Руслан та онук Анатолій співачки Софії Ротару. Але їх та ще шістьох чоловіків затримали в місті Могилів-Подільський. Плисти в Молдову планували з провідником надувним човном через річку Дністер. Тоді така послуга їм коштувала дві тисячі доларів із людини. Правоохоронці затримали групу втікачів, але згодом відпустили, а організатора схеми за рішенням суду взяли під варту.

Син співачки Софії Ротару під час затримання © Українська правда

У самостійну подорож втікачі вирушають за 2200 доларів. Так, наприклад, в одному телеграм-каналі замовника обіцяють провести «по телефону та програмі з геолокацією» до самого Кишинева. А гарантією безпеки називають «інформацію про пересування патрулів від “своєї” людини». Організатори не обіцяють легкої прогулянки, але запевняють, що вона буде безпечною.

Про те, що самостійні походи через кордон поза КПП можуть вартувати життя, постійно попереджають прикордонники. Станом на початок травня від 24 лютого 2022 року, намагаючись потрапити до Румунії, у річці Тиса загинули 16 чоловіків. Останній випадок стався на початку травня. Тоді втопився мешканець Дніпропетровської області. Він був у гідрокостюмі, мав при собі паспорт та посвідчення водія.

Маскування на КПП

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, тих, хто наважується йти через пункти пропуску з підробленими документами, менше, і ловлять їх переважно на кордоні з Польщею:

— Було викрито близько 5800 осіб, які слідували через КПП, легальні канали виїзду. Більшість використовує підроблені документи, а інша незначна частина намагається перетнути кордон в інший незаконний спосіб. Наприклад, намагаються заховатися в транспортних засобах або іншими способами оминути кабіни паспортного контролю.

Інколи ухилянти ховаються віртуозно. Наприклад, один чоловік сидів у бейбі-боксі. Його викрили торік у березні в пункті пропуску «Росошани» на кордоні з Молдовою. За кермом автомобіля була дружина, у салоні — двоє дітей, а тато — у коробці з-під пакунка для малюка.

Заховався у бейбі-боксі © ДПСУ

А от провідник потягу Запоріжжя – Перемишль переправляв ухилянтів за межі України у вентиляційній системі купе. Порушники ховалися там під час проходження прикордонного паспортного контролю. Така подорож коштувала 2500 доларів. Організатора перевезень затримали у квітні.

Місце, де провідник ховав ухилянтів © ДПСУ

Не один раз прикордонники спільно з правоохоронцями виявляли чоловіків, що вдалали з себе жінок і використовували при цьому підроблені документи. Наприклад, 30-річний киянин намагався так перетнути кордон у пункті пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією з документами дружини.

Киянин видавав себе за власну дружину © ДПСУ

Фальшиві документи на КПП

З перших днів повномасштабного вторгнення на прикордонних пунктах пропуску почали виявляти підробні документи. Деякі чоловіки «поховали» дружин, надаючи прикордонникам «свідоцтва про смерть». Так зробив 37-річний киянин, який намагався потрапити в Угорщину з двома синами. Як розповіли в Держприкордонслужбі, бланк документа та печатка не відповідали встановленому зразку.

Сьогодні ж організатори незаконних виїздів пропонують переважно декілька найбільш популярних і, на їхню думку, ефективних схем втечі з України.

Інфографіка © RFI

Наприклад, щоб стати багатодітним батьком, слід мати не тільки гроші, а й одну дитину до 18 років. Саме цього просять від замовників послуги в оголошеннях. Крім того, клієнт має надати фото документів та 50% авансу. Натомість обіцяють, що діти будуть «офіційно записані в РАЦСі», а додаткова гарантія перетину кордону — проїзд через «довірений КПП». На оформлення паперів виконавці беруть 10-12 днів.

А от «поїхати на лікування» в Польщу можна тільки після того, як «полікуєшся» у місцевій лікарні, де виставлять діагноз «цироз печінки». Організатори схеми запевняють, що «всі документи офіційні».

Але найбільш популярна схема в ухилянтів — це прикриття своєї втечі волонтерством через систему «Шлях». Тут організатори поїздок пропонують своїм замовникам варіанти цін: наприклад, 90 днів у системі буде коштувати дві тисячі доларів, 360 днів — відповідно чотири тисячі.

Що роблять прикордонники

За словами Андрія Демченка, і прикордонники, і правоохоронці відстежують інформацію в інтернет-ресурсах, викривають організаторів незаконного переправлення через кордон:

— Від 24 лютого 2022 року співробітниками Держприкордонслужби у співпраці з іншими правоохоронними органами було викрито більше ніж 200 організованих груп, які займалися незаконним переправленням осіб через кордон. За повідомленням оперативних співробітників Держприкордонслужби, правоохоронними органами було порушено більше як 2,5 тисяч карних справ, що пов'язані з незаконним перетином кордону.

Прикордонники почали прискіпливіше перевіряти документів у чоловіків, які перетинають кордон за системою «Шлях». Причина такої уваги — українці, які вчасно не повертаються додому. Зловживають роботою з такими «волонтерами» переважно ФОПи, які вносять їх у базу. Великі підприємства бережуть власну репутацію. Уже 38 ліцензіатам тимчасово припинили доступ до системи, а з початку року «Шляхом» не змогли виїхати 4,3 тисячі осіб.

Перевірка документів © ДПСУ

У реалізації схем незаконного перетину кордону беруть участь підприємці, чиновники, правоохоронці, військовослужбовці, лікарі. За словами Андрія Демченка, є і прикордонники, але їх небагато:

— Наші співробітники внутрішньої та власної безпеки також активно працюють над тим, щоб викривати осіб із числа військовослужбовців Державної прикордонної служби України, які намагаються нажитися на незаконному переправленні осіб через кордон. Таких випадків було небагато, ми бачимо що наші військовослужбовці свідомо підходять до того, що йде війна, і на цьому не можна наживатися. А щодо тих, кого викривали, то відразу надавалась інформація до правоохоронних органів, щоб разом їх викрити на гарячому. І вже правоохоронні органи доводять цю справу до логічного завершення.

Що говорить закон

Адвокат, керівник практики митного права АО «Бачинський та партнери» Соломія Денис не радить чоловікам вдаватись до подібних схем перетину кордону, адже такі дії є підставою до притягнення особи до відповідальності:

— Законом встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону. У кожному конкретному випадку слід детально проаналізувати, що вчинила особа. До прикладу, є доволі різні способи перетину кордону: через лісосмуги, річки, у багажному відділенні авто тощо. Вони будуть кваліфікуватися як перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність (ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України»), а саме: штраф у розмірі від 3400 гривень до 13600 гривень або адміністративний арешт (до 15 діб. — Ред.). Також відбувається конфіскація знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Кримінальна відповідальність може наставати, наприклад, якщо особа вирішила підробити або використати завідомо підроблений паспорт (або інші офіційні документи. — Ред.), або ж пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду службовій особі за перетин кордону. Дії особи, яка намагається ухилитися від військової служби під час мобілізації, можуть кваліфікуватися як кримінальне правопорушення, передбачене статтею 336 Кримінального кодексу України.

Паспортний контроль на кордоні © ДПСУ

Соломія Денис застерігає і українців з подвійним громадянством від бажання надати паспорт іншої країни на кордоні під час виїзду. Ці дії також є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

Організатори схем незаконного перетину кордону зазвичай несуть кримінальну відповідальність. Покарання від 3 до 9 років позбавлення волі прописано в статті 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон». І шанси отримати строк є не тільки тоді, коли процес уже запустився і людина використовує фіктивні документи. За словами Соломії Денис, відповідати доведеться, якщо вона навіть зробила чи отримала пропозицію скористатися схемою, пообіцяла чи отримала неправомірну вигоду. Кримінальний кодекс визнає такі дії кримінальним правопорушенням.

Сьогодні в українському законодавстві немає окремої норми, яка б передбачала адміністративну чи кримінальну відповідальність для тих, хто виїхав і не повернувся в Україну за системою «Шлях». Але, якщо людина таким чином ухиляється від призову під час мобілізації, то це вже буде кримінальним правопорушенням згідно зі ст. 336 ККУ і передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

На кордоні порушників затримують щодня © ДПСУ

А от судові рішення, пов’язані із незаконним перетином кордону, уже є, говорить Соломія Денис:

— Станом на сьогодні є численна судова практика щодо притягнення винних осіб до відповідальності за незаконний перетин кордону. Здебільшого, це постанови суду про притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП. Щодо кримінальної відповідальності, то найбільш поширеними є вироки щодо осіб, які ухилилися від призову на військову службу під час мобілізації (за ст. 336 КК України) та осіб, які вчинили незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України).