Житття після фронту: у Дніпрі та Львові ветеранів навчають новим професіям

Навчання і реабілітація

Колишні військові, які мали поранення, отримують фахи системних адміністраторів та електрозварювальників. Навчання проводять на базі ПТУ, після курсів частину ветеранів працевлаштовують. Перекваліфікація відбувається в межах програми розвитку ООН за підтримки урядів Німеччини та Південної Кореї. Про складнощі перших днів навчання, психологічну адаптацію та внутрішні зміни у фронтовиків після курсів викладачі та студенти розповіли українській редакції RFI.

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Тримісячний курс «Системний адміністратор» для ветеранів дніпровські освітяни розробили вперше в Україні. До появи програми цей фах треба було здобувати п’ять років у виші.

Ветерани опановують фах системного адміністратора у Дніпрі © З особистого архіва Інеси Мазур

Саме такий курс вирішили підготувати після аналізу ринку праці та опитування роботодавців. Як розповідає очільниця Дніпровської інспекції з питань праці Тетяна Янушкевич:

— Ми орієнтувались на такі критерії, як затребуваність, високі зарплати в галузі та можливість дистанційної роботи.

Загалом в області понад 4500 ветеранів, які зазнали травм на фронті. Більше ніж сто колишніх бійців хотіли навчатися на курсі, проте місць було тільки десять. Як пояснює методистка курсу Інеса Мазур, відібрали учасників завдяки комплексному тестуванню.

У навчальному класі є сервер для кожного студента, на комп'ютерах встановлено ліцензійне програмне забезпечення.

Ветерани опановують фах системного адміністратора у Дніпрі © З особистого архіва Інеси Мазур

Навчали ветеранів викладачі професійно-технічного училища, фахівець із IT-компанії. Для реабілітації та розв'язання кризових проблем запрошували психологів.

Ветерани опановують фах системного адміністратора у Дніпрі © З особистого архіва Інни Мазур

Новий фах опановували переважно ветерани від 30 до 40 років. Вісім слухачів були з Дніпра, ще двоє — із області. Більшість із них перенесли важкі поранення.

Ярослав Голєв — один із випускників курсу. До війни він займався вантажними перевезеннями. На фронт пішов 24 лютого 2022 року, служив у десантно-штурмовій бригаді. Поранений був через пів року після початку вторгнення, у районі Новобахмутівки на Донеччині. Тоді його підрозділ атакувала російська ДРГ. Ярослав згадує:

— Ми атаку відбили, але, на жаль, кулями мене поранили в руку. Ще одна куля мала влучити в ногу — коліно врятував залізний ліхтарик у кишені, подарований напередодні мамою.

Ярослав Голєв © З особистого архіва Ярослава Голєва

Пів року Ярослав провів у шпиталях, і досі погано відчуває кисть:

— Я зрозумів, що до старої роботи вже не повернусь — під час вантажних перевезень потрібні дві сильні руки. До армії теж повернутися не можу. Тому вирішив, що для подальшого життя потрібна перекваліфікація. Я маю вищу технічну освіту. Пройти навчання на системного адміністратора мені запропонували знайомі.

Відбір десантник пройшов легко — і в цьому йому допомогло величезне бажання навчатися.

Ветерани опановують фах системного адміністратора в Дніпрі © З особистого архіву Ярослава Голєва

Як згадує методистка і викладачка курсу Інеса Мазур, спочатку всім було складно:

— Студенти були дуже закритими. Багато з них звикли до фронтових умов, були не готові до спілкування з цивільними. Нас, викладачів, вони сприймали як теоретиків, а не практиків. До того ж суто технічний курс був дуже інтенсивним: навчання тривало без перерви 8 годин 5 днів на тиждень. Увесь цей час ми мали бути і корисними, і цікавими. Ми майже щоденно працювали над адаптацією програми до пізнього вечора.

Слухачі вчилися будувати багаторівневі комп’ютерні мережі: керувати правами доступу, забезпечувати захист даних, встановлювати та оновлювати операційні системи, драйвери, програми. Також колишні бійці опанували науку створення доменів, віртуальних машин та серверів. Теоретичні знання відразу закріплювали практикою — налаштовували сервери, прокладали дроти, збирали комп’ютери.

Ветерани опановують фах системного адміністратора в Дніпрі © З особистого архіву Інеси Мазур

Ветерани опановують фах системного адміністратора в Дніпрі © З особистого архіву Інеси Мазур

Інеса Мазур розповідає, що спочатку бійцям, які відзвичаїлися навчатися, було важко протягом восьми годин засвоювати теорію:

— Навіть траплялися зриви, коли людина впадала у ступор. Вона все записує, але вже нічого не розуміє. Такий великий обсяг інформації просто не сприймався. Тоді до роботи підключалися психологи. Проводили розмови, консультації. Були навіть додаткові групові сесії.

Якщо перший місяць стосунки між викладачами та студентами були непростими, згодом вони потеплішали. Як зауважує Інеса Мазур, колишні фронтовики стали поводити себе як звичайні студенти:

— Під час вручення дипломів доволі було і обіймів, і сліз. Ми стали справжньою родиною.

«Я опанував прекрасний і затребуваний фах — це чудово. Але головним результатом навчання була соціалізація», — ділиться враженнями слухач курсу Ярослав Голєв.

У Дніпрі та Львові ветеранів навчають новим професіям © З особистого архіву Інеси Мазур

Під час навчання з ветеранами зустрічались роботодавці: керівники центрів надання адміністративних послуг, великої торговельної мережі, IT-компаній. Дехто з них був готовий працевлаштувати колишніх фронтовиків.

Проєкт з організації курсу для підготовки системних адміністраторів став пілотним. Тепер у Дніпрі збираються масштабувати навчання для ветеранів, які повертаються з війни, і для членів їхніх сімей.

У Львові ветерани вирізали тризуби з металу

На Заході України найбільше бракує зварювальників. Проте охочих пройти відповідний навчальний курс ветеранів було дуже мало. Спільноти фронтовиків у Львові є досить закритими і не комунікують із державними органами та громадським сектором. А багато з тих, хто одужав після поранення, повернулися допомагати побратимам на фронт.

Заступниця директора Навчально-методичного центру ПТО у Львівській області Наталія Рибак розповідає:

— За три місяці ми змогли знайти всього 20 колишніх військових, які потенційно могли б взяти участь у нашому проєкті. Курс проходили шестеро колишніх бійців.

Ветерани опановують фах зварювальника у Львові © З особистого архіва Наталії Рибак

Слухачами 20-денної програми стали чоловіки від 35 до 50 років. Серед них були й люди з вищою освітою, зокрема журналіст та художник.

Про проблеми комунікації, що були на початку навчання, згадує заступниця директора центру ПТО Наталія Рибак:

— Символічними іскрами потепління для спільноти стали іскри зварки. Як тільки почалися активні практичні заняття та колишні фронтовики стали створювати щось нове, стосунки у групах відразу налагодилися.

Ветерани опановують фах зварювальника у Львові © З особистого архіва Наталії Рибак

Творчий потенціал слухачів розкрився, коли вони почали створювати власні вироби з металу — світильник, лавочки у стилі лофт, навіть тризуби з літер ЗСУ.

Тризуб з металу, виготовлений слухачами курсу © З особистого архіву Наталії Рибак

Нині троє випускників курсу працюють зварювальниками. Один слухач після реабілітації повернувся на фронт. Ще двоє ветеранів планують створити бізнес, де застосують нові навички.

Дорослі почали перекваліфіковуватися із початком війни

Зараз по всій Україні організовують курси перекваліфікації, зазначають у Програмі розвитку ООН. Після повномасштабного вторгнення РФ населення регіонів почало масово переміщуватись. Чоловіки пішли на фронт, жінки з дітьми евакуювалися. Натомість у більш безпечні області почали прибувати переселенці з прифронтових міст та селищ. Курси для внутрішньо переміщених осіб за 16 різними фахами на базі профтехучилищ почали проводити ще торік улітку.

Спеціалістка з розвитку професійно-технічної освіти ПРООН Валентина Смаль розповідає:

— Курси проходили на Львівщині, Хмельниччині та Дніпропетровщині. Перед цим ми разом зі службами зайнятості чи інспекцією праці вивчали потреби ринку. Були конкретні роботодавці і конкретний запит. Під них і формувалася навчальна програма. Курси тривали 3–4 тижні. Тоді навчання пройшли 393 особи.

Після звільнення Чернігівщини виявилося, що окупанти зруйнували багато приватних та багатоповерхових будинків. Це спонукало організувати восени 2022 року курси з навчання будівельним професіям, зазначає Валентина Смаль:

— Для того, щоб люди могли самі відновити власне житло, тому що фахівців-будівельників тоді не вистачало, а перекрити дахи, вставити вікна, встановити двері потрібно було терміново, до настання холодів. Тож люди могли полагодити житло і собі, і родичам чи сусідам.

З початком повномасштабного вторгнення постійно зростає кількість ветеранів. 1 січня 2022 року їх нараховувалося пів мільйона. Зараз чисельність фронтовиків зросла в кілька разів та сягнула орієнтовно 10% економічно активного населення, зауважує керівниця проєктів з економічного відновлення Програми розвитку ООН Ольга Логвін:

— Це дуже великий шар людей, з якими ми матимемо справу і вже маємо справу. А з часом ця кількість буде постійно збільшуватись. При створенні програм ми приділяємо увагу психосоціальним аспектам, створюємо групи таким чином, щоб людям комфортно було навчатися разом.

Ветерани опановують фах системного адміністратора у Дніпрі © З особистого архіва Інеси Мазур

Ветерани опановують фах системного адміністратора у Дніпрі © З особистого архіва Інеси Мазур

До кінця року ПРООН за підтримки урядів західних країн ініціює для ветеранів та інших осіб, постраждалих від бойових дій, курси з підприємництва та розвитку гнучких навичок. Це має допомогти фронтовикам та ініціативним переселенцям відкривати та розвивати власну справу.

Також у межах ініціатив Програми розвитку ООН в п'яти областях уже незабаром стартує навчання цивільних фахам, які найбільше потрібні на ринку праці, — кухар-сушист, піцайоло, кондитер, швачка-кравець, касир.