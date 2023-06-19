Контрнаступ триває: за два тижні ЗСУ звільнили 8 населених пунктів

новини фронту

Наступальні дії відбувалися на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення ще одного села — П'ятихатки.

Українські військові на танку їдуть до своїх позицій біля Бахмута, 17 червня 2023 року.

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Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.

«У ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ «Таврія» було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки», — написала Маляр.

В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа становить 113 кв. км, зазначила Маляр.

Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) також відмітили успіхи українських військових щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

Геолокаційні кадри підтвердили обмежений поступ ЗСУ в районі 30 км на південь від Кремінної. Керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що за останні два тижні ЗСУ просунулися більш як на кілометр у районі міста Донецьк. Російські джерела стверджували, що контрнаступ України йде на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки на кордоні Донецької та Запорізької областей, що принесло локальні успіхи.

ЗСУ продовжували операції на заході Запорізької області, геолоковані дані показали, що ЗСУ ввійшли до західної частини населеного пункту П'ятихатки, що за 41 км від Запоріжжя.

Офіційний представник української Таврійської групи військ капітан Валерій Шершень заявив, що російські сили продовжують контратаки на заході Донецької та Запорізької областей і що українські сили мають «багато роботи».

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські війська продовжили перекидання особового складу й важкої бронетехніки з району Нової Каховки та Каховки на захід Херсонської та Запорізької областей.

Водночас, за даними військових дослідників, основних зусиль України щодо контрнаступу поки що не було. А українські сили можуть на якийсь час призупинити контрнаступну операцію та провести переоцінку поточної тактики для майбутніх атак.

Керівник естонського розвідцентру полковник Марго Гросберг 16 червня заявив, що найближчого тижня наступ України не очікується. За інформацією видання «Зе Волл Стріт Джорнал» за 17 червня, український контрнаступ здебільшого зупинився для перегляду подальшої тактики.

Ці дані узгоджуються з нещодавніми оцінками ISW щодо масштабів і підходів локальних контратак України на півдні та сході. ISW раніше повідомляв, що ЗСУ поки не пускали в хід основну частину наявних сил. Основних зусиль у контрнаступі поки що не було зроблено. Операційні паузи, нагадали військові дослідники, — звичайне явище великих наступальних операцій. Поточна зупинка ще не означає, що контрнаступ ЗСУ закінчився.