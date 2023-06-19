Поставимо намети і будемо розчищати: РФ знищила Бахмут, але містяни прагнуть відбудувати рідне місто

ПЕРЛИНА ДОНБАСУ

До війни у Бахмуті проживало близько 80 тисяч людей. І хоч лише за 18 кілометрів від міста проходила лінія зіткнення — воно жило й розвивалося. Ще півтора року тому Бахмут вважався перлиною Донеччини — наразі ж у всього світу він асоціюється з найзапеклішими боями і відчайдушним опором українських військових.

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Одне з наймальовничіших міст Донеччини

«У нас було дуже гарно місто ...дуже затишне, компактне. Там ремонтувалися школи, дитячі садочки, було багато троянд, квітів, зелені... Для нас Бахмут завжди був найкращим містом», — розповідає Альона Букрей. Дівчина — корінна бахмутянка. Тут вона народилася і провела 37 років свого життя.

Альона з доньками у Бахмуті © Альона Букрей

Те, що місто розвивалося прискореними темпами, нам розповіла і директорка Бахмутського краєзнавчого музею Олена Смирнова:

— Іноземні інвестиції, співпраця з європейськими банками і фондами, міські і обласні гранти створили потужну соціальну та культурну сферу. У місті було зареєстровано 19 громадських об'єднань та організацій. Місто повернуло собі статус студентського центру (переїхали виші).

Знаменита Алея троянд у Бахмуті 2015 року стала рекордсменом України за найбільшою кількістю троянд в одному місці — понад п'ять тисяч кущів © В час пік

Розташоване фактично на лінії фронту місто майже дев'ять років було тимчасовим прихистком для тих, кого війна вигнала з рідних осель після вторгнення росіян 2014 року. Для багатьох Бахмут став другою домівкою.

2014 року ЗСУ відбили місто в терористичних угруповань. Бойові дії тривали два місяці. 6 липня Бахмут, тоді ще Артемівськ (2016 року місту повернули історичну назву Бахмут. — Ред.), остаточно звільнили. 13 лютого 2015 місто обстріляли з реактивних установок. Унаслідок цієї атаки загинуло двоє людей, зокрема і дитина. Проте місто вистояло.

У Бахмуті реконструювали набережну, створили нові зони відпочинку, розвивали туризм.

Топіарні фігури на набережній у Бахмуті © В час пік

Родина співрозмовниці української редакції RFI Альони Букрей у Бахмуті мала сімейний бізнес. Протягом п'ятнадцяти років подружжя виробляло соляні світильники. Сіль закуповували на підприємстві «Артемсіль» у сусідньому Соледарі, що було найбільшим у Європі.

Виробництво соляних світильників © Альона Букрей

«Ми раніше будували соляні кімнати і в Святогірську, і в Кривому Розі, і в Торезі. Це було більше десяти років тому, згодом обрали один напрямок і стали займатися виробництвом соляних світильників... Придбали велике приміщення, у нас було дуже багато обладнання. Нашу продукцію знає вся Україна», — розповідає Альона.

У Бахмуті зберіглося і чимало архітектурних пам’яток та цінних знахідок, що стали музейними експонатами. Так, директорка краєзнавчого музею Олена Смирнова розповідає, що постійна виставка налічувала 13 тисяч предметів, а фонди загалом — 42 тисячі.

З Бахмута вдалося врятувати 84% основного фонду. Як розповідає Олена Смирнова, завдяки іноземним партнерам колекція музею наразі перебуває в безпеці та чекає свого повернення додому:

— Ми займалися спадщиною. Музей випустив два альбоми про бахмутські старовинні будівлі, у нас було два маршрути екскурсійних... Знищено все... А в нас шалена любов була до міста.

Хода з прапором України у Бахмуті © фото з архіву Олени Смирнової

Коли твоя домівка — незламна фортеця

Росія намагається стерти Бахмут із лиця землі. Унаслідок запеклих боїв місто зруйноване вщент. Бахмутянки зізнаються, читати новини про рідне місто дуже боляче. Ще важче — дивитися відео зі зруйнованого міста та впізнавати на ньому рідні місця.

Альона Букрей розповідає:

— Особливо тяжко бачити рідні вулиці, рідний район, у якому жив і працював, у якому виросли наші діти, ходили до школи, до дитячого садочка. І коли бачиш це все повністю згоріл, це дуже тяжко. Інші сприймають це як новини з фронту, а я сприймаю це зовсім по-іншому, тому що це зруйновано наше життя. Ми залишилися без дому рідного, без свого виробництва, бізнесу, без своїх планів, мрій.

Українські військові проходять повз зруйновані внаслідок російського обстрілу будинки в Бахмуті, 10.11.22 © AP - Libkos

Дев'ятого березня 2022 року Альона разом з доньками виїхала з рідного міста. У Бахмуті тоді було більш-менш тихо, розповідає вона, але страшно. Проживши кілька місяців на Заході Україні, сім'я у травні переїхала до Дніпра. Чоловік Альони тоді ще був удома, у Бахмуті:

— Він там залишався зі своєю мамою, яка навідріз відмовлялася виїжджати. Вона вже жила в нас вдома, тому що її будинок зруйнували ще влітку.

Чоловік Альони залишив місто в середині жовтня, коли донедавна квітучий Бахмут уже опинився на лінії вогню:

— Вона [ситуація] почала погіршуватися в середині літа, десь у липні, тому що там почали люди гинути, почалися обстріли. Звичайно, восени було неможливо жити. Газу не було в нас з травня, води теж не було з вересня або з серпня, і світло. Мій чоловік казав, що останній раз світло було десь на початку жовтня. Дроти перебили, і більше нічого ніхто не робив, тому там жити було неможливо. Обстріли почалися буквально цілодобово.

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Тепер родина в повному складі намагається будувати своє життя у Дніпрі. Подружжя навіть спробувало частково відновити виробництво соляних ліхтарів. Їх Альона з чоловіком наразі роблять удвох. Для їхнього створення використовують гімалайську сіль. Через важкі бої «Артемсіль» зупинило свою роботу ще торік навесні. Але імпортний мінерал в десятки разів дорожчий, пояснює наша співрозмовниця. І покупцям більше до душі були вироби з української солі.

Виробництво соляної лампи © Альона Букрей

Звикати до життя у новому місті непросто, ділиться Альона:

— Це дуже тяжко морально. Я дуже любила своє місто. З ним пов’язано все наше життя, і я ніколи не хотіла переїхати в інше... Я так Бахмут любила.

З вірою у майбутнє

Директорка краєназвчого музею підкреслює — місто не вперше переживає навалу. Так було у XVIII, XX і тепер у XXI столітті. Олена Смирнова каже, Бахмут завжди був фортецею. А за її стінами завжди знаходили притулок біженці. Нині бахмутяни, хоч і розкидані по усьому світу, але тримаються одне одного. Громада міста віртуально, але зберіглася, розповідає Олена Смирнова. Люди прагнуть відновити своє місто, ділиться вона. І навіть шукають ідеї та надихаються світовими прикладами, аби не тільки відбудувати знищене місто, але й зробити його ще більш комфортним. Побаченим вони діляться у фейсбук-спільноті з життєствердною назвою «І буде Бахмут». Її створили після першого масованого удару по центру — самісінькому серцю міста з 300-річною історією.

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Олена Смирнова пояснює:

— Усі сидять і хочуть повернутися. Час від часу в якихось групах навіть виникають такі думки, що «намети поставимо там, тільки щоб розмінували... будемо так розчищати, будемо так робити». Дуже хочуть повернутися, дуже хочуть відновлювати.

Містяни сподіваються, що відновлений Бахмут стане ще більш привабливим та комфортним © фото з архіву Олени Смирнової