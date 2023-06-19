Пошта під обстрілами: Ольга Симоненко розвозить пенсії та посилки у прифронтові села на Донеччині

Сучасні герої

Начальниця пересувного поштового відділення у Краматорському районі Ольга Симоненко після початку повномасштабного вторгнення не припиняла працювати. Вона доставляє пошту у віддалені села без відпустки та лікарняних, під російськими ракетними та артилерійськими атаками. Кілька разів лінія фронту впритул наближалась до населених пунктів на її маршруті, а снаряди свистіли над головою. Як працює пошта під час війни, Ольга Симоненко розповіла українській редакції RFI.

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— Коли Ви почали працювати у пересувному відділенні?

— Я прийшла працювати на пошту у серпні 2021 року. Освіта в мене бухгалтерська, я шукала роботу після декрету. Пропозиція бути керівницею поштового екіпажу мене зацікавила. Місяць ми навчалися, потім знайомилися з підопічними на маршруті. З жовтня я почала роботу. Ми розвозимо пошту у віддалені села, з якими немає налагодженого транспортного сполучення. Я працюю у Святогірській та Черкаській громаді. Доставляємо додому мешканцям населених пунктів пенсії, соціальні виплати, листи та посилки.

Ольга Симоненко розвозить пенсії та посилки у прифронтові села на Донеччині © З особистого архіву Ольги Симоненко

— Що змінилося з початком повномасштабної війни?

— З початком війни переважна частина співробітників пошти евакуювалася. З дев'яти екіпажів, які працювали по селах району, залишилось три. Навантаження збільшилось. Також керівництво посилило заходи безпеки: їздити ми стали в бронежилетах, на броньованих машинах. Мені у маршрут додали села зі Святогірської громади, що раніше обслуговували дівчата, які евакуювалися. Зовсім поруч з моїм маршрутом знаходилися окуповані населені пункти. Наприкінці весни лінія фронту наблизилась до мого маршруту майже впритул, постійно лунали обстріли. Незважаючи на все це, ми продовжували возити пошту пенсіонерам: наша бригада знала, що замінити нас нема кому.

Ольга Симоненко розвозить пенсії та посилки у прифронтові села на Донеччині © З особистого архіву Ольги Симоненко

— Коли були найбільш небезпечні часи?

— Найпекельніші часи були у червні-липні минулого року. Тоді обстрілювали ракетами і артилерією майже всі села на маршруті. Святогірськ був окупований, у Тетянівці поблизу йшли бої. Особливо сильно гатили у Хрестищі. У червні, коли ми їхали до цього села, нас на блок-посту зупинили військові. Попередили, що у населений пункт краще не їхати. Та ми все одно рушили. Тільки ми в’їхали в село, над нами почали літати ракети. Але ми все-таки роздали пенсію. Неушкодженими залишились дивом. Ми продовжували маршрут, а атаки не припинялися: на полях навкруги нас вибухали снаряди.

Ольга Симоненко розвозить пенсії та посилки у прифронтові села на Донеччині © Свої.city

За півгодини ми побачили, що на Хрестище, яке ми тільки-но залишили, полетіла ракета. Згодом я дізналася, що тією атакою вбило літнього чоловіка, якому я щойно видала пенсію.

— Чи багато залишалося тоді у селах людей? Як вони зустрічали вас?

— Так, люди були, переважно пенсіонери. У кожному селі мінімум кілька десятків. Вони говорили, що зі своєї хати нікуди не поїдуть. В них не було зв’язку, часто — електрики, вони не знали, що відбувається у зоні бойових дій та навкруги. Мешканці сіл зустрічали нас, як рідних. Питали, як наші бійці просуваються на фронті, чи скоро звільнять сусідні села. Ми все їм докладно розповідали, привозили пресу. Формально ми мали тоді розвозити пенсію по будинках, де жили пенсіонери, та насправді такої можливості не було: адже час, коли панувала тиша, був дуже обмежений. Росіяни зазвичай гатили цілу добу, і лише, наприклад, з 10 до 11, люди могли вийти на вулицю. Ми приїздили в село буквально на 15 хвилин, до машини відразу вишиковувалася черга. Приходили всі, навіть ті, хто не міг пересуватись без палички чи візка. Літні люди допомагали один одному. Ніколи не висловлювали претензії, що ми не розвозимо гроші по будинках, а їм важко йти. Всі все розуміли.

Ольга Симоненко розвозить пенсії та посилки у прифронтові села на Донеччині © З особистого архіву Ольги Симоненко

— Ви першими приїздили на деокуповані території. Що вразило?

— Так, наша пересувна бригада однією із перших прибула до деокупованого Святогірська. У цьому прекрасному місті ми з чоловіком кілька років тому святкували весілля. Маємо звідти масу чудових фото.

19 травня 2022 року наша бригада востаннє перетинала пішохідний міст до Святогірської Лаври. Згодом його підірвали.

Зруйнований міст у Святогірську © Суспільне Донбас

Коли ми приїхали у Святогірськ після звільнення, були шоковані. Мальовниче місто здебільшого зруйнували. До нашого авто підходили знесилені, чорні від лиха люди. Багато хто просив хліба. Обіцяли потім віддати гроші з пенсії. Ми тоді повернулися з водієм до Краматорська, купили на свої кошти батонів. Звичайно ж, грошей зі стареньких ми не взяли.

Ольга Симоненко розвозить пенсії та посилки у прифронтові села на Донеччині © З особистого архіву Ольги Симоненко

— Зараз лінія фронту відсунулась від Вашого марштуру. Як працюєте, які зміни помітили у селах?

— Кількість поштових бригад, які зараз працюють у районі, зараз збільшилась до семи. На найбільш небезпечні ділянки, поблизу Бахмута і Часового Яру, їздять інші екіпажі. А в нас на маршруті стало спокійніше. Хоча населені пункти району, як і раніше, обстрілюють. Просто гатять не так потужно і щільно. В селах побільшало людей. Масово повертається молодь, сім’ї з дітьми. Приїздять, навіть якщо розбита хата. Відразу ж починають ремонтували чи відбудовувати житло, разом лагодять школи, клуби, адміністрації. Кажуть, що в Європі було добре, та вдома все одно набагато краще.

Ольга Симоненко розвозить пенсії та посилки у прифронтові села на Донеччині © З особистого архіву Ольги Симоненко

— Наскільки Вас підтримують близькі?

— Зараз ми живемо зі свекрухою та сином у селі Ясногірка поблизу Краматорська. Мій чоловік Олександр воював на Луганщині, наприкінці травня зник безвісти. Синові Павлу 5 років: наразі він проходить онлайн-підготовку до школи. Кілька днів тому в будинки в нашому селі влучили російські снаряди. Двоє людей загинули. Поки я налаштована залишатися та працювати, але якщо атаки посилюватимуться, ми будемо евакуюватися. Адже відповідальність за свою дитину несу тільки я.