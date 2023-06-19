Росія відмовилася пустити місію ООН до лівобережної Херсонщини

підрив каховської гес

В міжнародній організації закликали російську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом та пропустити місію.

Українські рятувальники допомагають евакуйованому, який потрапив під вогонь російських військ під час спроби втекти на човні з окупованої Росією лівобережної Херсонщини, 11 червня 2023 року.

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Про це повідомляється на сайті Офісу ООН з координації гуманітарних питань.

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун розповіла, що Кремль досі відмовляється пропускати гуманітарну місію Організації об'єднаних націй до людей, які перебувають на затопленому лівому березі Херсонської області.

«ООН співпрацює з урядами України і Росії щодо ефективної доставки гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок руйнування Каховської дамби. Уряд Росії досі відхиляє наше прохання про доступ до районів, що знаходяться під його тимчасовим військовим контролем», — мовиться в повідомленні.

Браун зазначила, що ООН продовжить працювати над пошуком доступу до людей на окупованій території Херсонської області. Вона наголосила, що не можна відмовляти в допомозі людям, які її потребують.

«Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом», — сказала координаторка ООН.

Як відомо, 6 червня Росія підірвала Каховську ГЕС, внаслідок чого були затоплені значні території правобережної та лівобережної Херсонщини. На підконтрольній Україні території розгорнулася оперативна рятувальна місія. Загалом з постраждалих районів вдалося евакуювати 3 614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних людей.

За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на 19 червня унаслідок підриву Каховської греблі загинуло 17 людей. З них 13 — унаслідок утоплення, ще 4 отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Зниклими безвісти залишається 31 людина.

Підрив греблі призвів до масштабних негативних екологічних наслідків та створило загрозу роботі Запорізької АЕС. Справа в тому, що з Каховського моря наповнювався ставок-охолоджувач ЗАЕС. У разі зниження рівня води у ставку є ризик перегріву реакторів. Після відвідин станції, в оновленому звіті МАГАТЕ зазначається, що в організації немає впевненості у тому наскільки вистачить доступних на станції водних ресурсів для того, щоб забезпечити охолоджуючу воду в довгостроковій перспективі.

Через підрив греблі також є загроза спалаху інфекційних хвороб. На територіях Миколаївської області, що зазнали підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС, також, як і на Одещині та Херсонщині, виявили холероподібний вібріон, що може викликати захворювання на гострі кишкові інфекції.