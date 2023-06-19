Угорщина утримує в ізоляції переданих з РФ українських полонених — МЗС

україна вимагає пояснень

Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху.

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Про це повідомив у Фейсбук речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Відсутність контакту, а також отримана від родичів певна інформація свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності, каже речник МЗС.

«Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України. Спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорської владою офіційними дипломатичними каналами, на жаль, ігноруються», — уточнив Ніколенко.

Він констатував, що дії Будапешта можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Наразі МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу.

Своєю чергою провідний прессекретар Єврокомісії з закордонних справ та безпекової політики Петер Стано заявив, що Угорщина має пояснити ситуацію, внаслідок якої на її території опинилися українські військовополонені, які раніше утримувалися в РФ.

«Що стосується Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, які утримуються Росією як військовополонені, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою», — сказав Стано.

Нагадаємо, 8 червня Російська православна церква заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених «закарпатського походження». Це підтвердив віцепрем’єр Угорщини.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україні не повідомляли про переговори Угорщини та рф щодо звільнення українських військовополонених.

Минулого тижня Україна змогла встановити місцезнаходження своїх громадян.