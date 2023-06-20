«Шахедами» — по Львову, балістикою — по Запоріжжю. Подробиці нічного удару РФ

МАСОВАНА АТАКА

Звуки вибухів чули минулої ночі майже в усіх областях України — працювала ППО. Російські війська запускали іранські баражуючі боєприпаси «Shahed-136/131» хвилями з території Брянської області та узбережжя Азовського моря.

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Більшість дронів-камікадзе тримали курс на Київщину. Летіли хвилями з різних напрямків. У КМВА повідомили, що сили ППО ліквідували зо два десятки «Шахедів». Інформація щодо потерпілих чи руйнування не надходила.

Момент збиття іранського дрона у небі над Києвом, 20 червня 2023 р. © REUTERS / GLEB GARANICH

Близько 5 години ранку вибухи пролунали у Львові. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, зафіксовані три влучання в об'єкт критичної інфраструктури. «Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Жертв чи постраждалих немає. Була пожежа», — написав чиновник у соцмережі.

Прессекретар Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону повідомив, що росіяни атакували Україну з північного напрямку (з аеродрому Сєща Брянської області) та південного напрямку (зі східного узбережжя Азовського моря). Він також додав, що війська РФ застосовують все нові тактики та маршрути запуску дронів, щоб «заплутати українську ППО».

Ліквідувати вдалося 32 з 35 дронів іранського виробництва. А втім, влучання у Львові, за словами Ігната, сталися через брак систем протиповітряної оборони. Мобільним групам зі стрілецькою зброєю складно збивати «Шахеди» вночі. Малоефективною є проти БпЛА і радянська авіація.

Наслідки обстрілу Запорізької області росіянами © Telegram / zoda_gov_ua

У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ також повідомили про обстріл Запоріжжя балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-300.

Мішенями окупантів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також популярне місце відпочинку. Про це розповів керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Він додав, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів, а інформація про постраждалих людей не надходила.

Наслідки обстрілу Запорізької області росіянами © Telegram / zoda_gov_ua

Загалом росіяни 72 рази вдарили по Запорізькій області протягом минулої доби. Зафіксовані 50 повідомлень про руйнування квартир, будинків, автівок, адміністративних та господарчих будівель.

Війська РФ також вели вогонь по Херсонщині — випустили 275 снарядів з артилерії, мінометів, танків, «Градів» та безпілотників. За даними місцевої ОВА, поранені 5 людей.