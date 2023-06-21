ЗСУ просуваються, але з важкими боями — ISW про ситуацію на фронті

УКРАЇНСЬКИЙ НАСТУП

За висновками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), найважчі бої нині точаться на кордоні Донецької та Запорізької областей. Вони зазначають, що ймовірно, населені пункти іноді переходять під контроль то однієї, то іншої сторони, але попри це ЗСУ поступово просуваються вперед.

Українська самохідна артилерія 30-ї бригади веде вогонь по російських позиціях у Донецькій області, Україна, у вівторок, 20 червня 2023 р.

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Окрім того, пише ISW українські війська досягають успіхів і на інших ділянках фронту. При цьому, зазначають, що у районі Кремінної на Луганщині росіяни задіяли підрозділи 76-ї та 98-ї дивізії ПДВ ЗС РФ. А на штурмові зіткнення вони кидають бригади Шторм-Z, що складаються з в'язнів.

Українська самохідна артилерія 30-ї бригади веде вогонь по російських позиціях у Донецькій області, Україна, у вівторок, 20 червня 2023 р AP - Evgeniy Maloletka

«Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила 19 червня, що російські війська спрямували значні сили, щоб зупинити український наступ, що ускладнює просування українців. Маляр додав, що українські операції, які тривають, мають ряд завдань, які не зосереджені виключно на звільненні території, і що українські сили ще мають розпочати основну фазу контрнаступальних операцій», — йдеться у звіті аналітиків ISW.

Український військовослужбовець 30-ї бригади сидить на своїй самохідній артилерійській установці в Донецькій області, Україна, у вівторок, 20 червня 2023 р. AP - Evgeniy Maloletka

Разом з тим, зазначають, що ймовірно російське військове командування зробило висновки з минулорічного українського наступу. І тепер докладає максимальних зусиль, щоб уникнути паніки в інформпросторі РФ.

«Той факт, що Шойгу говорив про контрнаступ у такій публічній і відносно рівномірній манері (навіть зберігаючи типове заперечення МО українських успіхів), є помітним відхиленням від нездатності російського МО підготувати єдину відповідь на контрнаступ України в Харківській та Херсонській областях у 2022 рік і викликану ним паніку в російському інформаційному просторі, що свідчить про те, що російський інформаційний простір дещо адаптувався до минулих моментів інформаційного колапсу та вивчив їх», — пишуть аналітики.

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Раніше український генштаб повідомив, що за минулі два тижні ЗСУ звільнили 8 населених пунктів від російської окупації.

«У ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ «Таврія» було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки», — написала Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі.

В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа становить 113 кв. км, зазначила Маляр.