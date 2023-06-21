Наступ це не голівудський фільм — Зеленський про ситуацію на фронті

ОСНОВНІ ТЕЗИ ІНтерв'ю

За словами президента України Володимира Зеленського, прогрес на полі бою був «повільнішим, ніж хотілося б». Але швидких результатів, як у блокбастері очікувати не варто тому, що збереження людських життів у пріорітеті.

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Про це Зеленський сказав у інтерв'ю ВВС. Також, з його слів, наступальні дії українського війська ускладнює те, що росіяни замінували 200 000 квадратних кілометрів території України.

«Чого б дехто не хотів, у тому числі спроб тиску на нас, при всій повазі, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим», — цитує видання слова Зеленського.

Українські військові звільняють території від окупантів © Reuters

Президент України також вчергове наголосив на тому, що українському війську необхідні винищувачі F-16. Та додав, що пілоти винищувачів можуть почати навчання вже в серпні, а перші літаки — надійти через шість-сім місяців.

Щодо свого бачення фіналу російсько-української війни Володимир Зеленський підкреслив, що перемоги на полі бою необхідні і що Україна ніколи не сяде за стіл переговорів, доки росіяни не звільнять усі захоплені українські землі.

«Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не підемо на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України», — сказав Зеленський.

Президент Росії Володимир Путін © AP / Alexei Danichev

Окрім того, президент України прокоментував інформацію про те, що Росія оголосила про переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі, а президент Джо Байден попередив, що загроза її використання Володимиром Путіним є реальною.

«Він буде говорити про застосування ядерної зброї, я не думаю, що він готовий це зробити, тому що він боїться за своє життя, він це дуже любить. Але я не можу сказати напевно, особливо про людину, яка не має зв’язку з реальністю, яка в 21 столітті розв’язала повномасштабну війну проти свого сусіда», — зауважив Володимир Зеленський.