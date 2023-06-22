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Вибух у багатоповерхівці у Києві: є загиблі, триває рятувальна операція

Вибух стався після 3 години ночі у Дніпровському районі Києва. Вщент зруйновано шість квартир. Станом на ранок було відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених. Згодом кількість жертв вибуху зросла до трьох — рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки, повідомив мер Києва.

У житловому будинку в Києві стався вибух, 22 червня 2023 © Офіс Генпрокурора

Автор тексту: RFI Підписатися

Реклама Читати продовження Після вибуху почалась пожежа, вогонь локалізували близько 8-ї ранку. Пожежа після вибуху в житловому будинку в Києві, 22 червня 2023 © ДСНС Пожежники працюють на місці вибуху в Києві, 22 червня 2023 © ДСНС Рятувальники працюють на місці, зараз встановлюють кількість людей, які можуть знаходитись під завалами. Епіцентр вибуху ймовірно був на 7-8 поверсі будинку. Зруйновані перекриття на трьох поверхах. Внаслідок вибуху в Дніпровському районі Києва зруйновано шість квартир, 22 червня 2023 © ДСНС П'ятеро людей травмовані внаслідок вибуху в житловому будинку в Києві, 22 червня 2023 © ДСНС Двом потерпілим внаслідок вибуху в Києві знадобилась госпіталізація, 22 червня 2023 © ДСНС Як повідомив мер Києва, з пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом в будинку 126 квартир. За словами Віталія Кличка, експерти нині перевіряють, чи приданий будинок до подальшої експлуатації, наскільки пошкоджені тримальні конструкції. Усім мешканцям цього будинку київська влада обіцяє запропонувати тимчасове житло. За даними ДСНС і КМВА, попередня причина вибуху — витік газу. Рятувальники працюють на місці вибуху у Києві, 22 червня 2023 © ДСНС Прокуратора Дніпровського району почала розслідування за фактом вибуху. Завантажити додаток