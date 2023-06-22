Вибух у багатоповерхівці у Києві: є загиблі, триває рятувальна операція
Вибух стався після 3 години ночі у Дніпровському районі Києва. Вщент зруйновано шість квартир. Станом на ранок було відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених. Згодом кількість жертв вибуху зросла до трьох — рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки, повідомив мер Києва.
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Після вибуху почалась пожежа, вогонь локалізували близько 8-ї ранку.
Рятувальники працюють на місці, зараз встановлюють кількість людей, які можуть знаходитись під завалами.
Епіцентр вибуху ймовірно був на 7-8 поверсі будинку. Зруйновані перекриття на трьох поверхах.
Як повідомив мер Києва, з пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом в будинку 126 квартир. За словами Віталія Кличка, експерти нині перевіряють, чи приданий будинок до подальшої експлуатації, наскільки пошкоджені тримальні конструкції.
Усім мешканцям цього будинку київська влада обіцяє запропонувати тимчасове житло.
За даними ДСНС і КМВА, попередня причина вибуху — витік газу.
Прокуратора Дніпровського району почала розслідування за фактом вибуху.