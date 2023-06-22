Лубінець: Україну досі не допустили до українських військовполонених в Угорщині

УКРАЇНА ВИМАГАЄ ПОЯСНЕНЬ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що українські військові, які зараз знаходяться в Угорщині фактично перебувають в ізоляції. І що насправді відбувається — досі не ясно.

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Наразі Україна намагається встановити контакт із 8-ма віськовополоненим, проте безрезультатно, заявив уповноважений ВР України з прав людини в ефірі національного телемарафону:

«Ми знаємо, де вони знаходяться. Не розуміємо, чому українських дипломатів досі не допустили до них. Фактично вони знаходяться в ізоляції. В них обмежене коло спілкування. В них забрали телефони, які їм дали, щоб поспілкуватися з родичами. Ми знаємо, що до деяких родичі приїхали. Нам невідомо, як відбувалось спілкування».

Окремо Лубінець наголосив на тому, що Угорщина, забравши з території РФ віськовополонених, порушує гуманітарне право. Адже насамперед угорці мали поінформувати Україну та комітет Червоного хреста.

«У мене сьогодні зранку була окрема зустріч з керівником місії МКЧХ в Україні, де я окремо поставив запитання, чи надходила інформація зі сторони Угорщини або Російської Федерації щодо передачі 11 військовополонених Збройних сил України з території РФ до Угорщини. Відповідь була: ми про це дізнались з публічних каналів, коли ця інформація з’явилася в масмедіа», — говорить Лубінець

Тож, як вважає уповноважений ВР з прав людини, Угорщина таким чином підігрує російський пропаганді:

«Зараз вони (угорці, — ред.), за моїми даними, планують запустити так звану ІПСО з дискредитації влади України, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що нібито Російська Федерація готова віддавати українських військовополонених, але проблема — в Україні, що нібито немає ініціативи».

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Проте насправді Україна постійно ініціює переговори щодо обмінів, передає списки та родить усе можливе, аби провести великий обмін у форматі «всіх на всіх» та повернути всіх українських військовополонених.

Також Лубінець наголосив на тому, що на території Угорщині укранські військові вже не мають статусу військовополонених, проте ставляться до них саме так. Тож на якій саме підставі Будапешт обмежує свободу українців, невідомо.

Окрім того, наразі не ясно, як саме громадяни України потрапили на територію іншої країни. Тож Дмитро Лубінець письмово звернувся за поясненнями до омбудсменів Угорщини та РФ, проте поки що вони не відповіли.

🔻Раніше в МЗС поінформували, що спроби українських дипломатів установити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху.