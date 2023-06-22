Російські окупанти заявили про обстріл Чонгарського мосту

УСЕ БЛИЖЧЕ ДО КРИМУ

Російські окупанти заявили, що в ніч на 22 червня було обстріляно Чонгарсткий міст поблизу тимчасово окупованого Криму. Росіяни стверджують, що обстріл здійснила Україна.

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Про обстріл та серйозні пошкодження мосту в їх наслідок повідомили так звані голови тимчасово окупованих Херсонщини та Криму Володимир Сальдо і Сергій Аксьонов.

Так, Сальдо заявив, що, за попередніми даними, обстріл було здійснено за допомогою ракет «Шторм Шадоу» (щоправда, Сергій Аксьонов цього факту не підтвердив). Жертв серед людей немає, проте дорожнє покриття мосту пошкоджено, тож поки що рух по ньому перекрито.

Пошкоджений Чонгарський міст © via REUTERS - VLADIMIR SALDO VIA TELEGRAM

Водночас Володимир Сальдо стверджує, що удар по Чонгарському мосту жодним чином не позначиться на перебігу «спецоперації», адже до Криму є й інші шляхи, хоча й довші, а відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків та остаточним встановленням типу використаних боєприпасів.

За повідомленнями росЗМІ, транспортні потоки між Кримом та Херсонською областю переорієнтовані.

Наслідки обстрілу Чонгарського моста © via REUTERS - VLADIMIR SALDO VIA TELEGRAM

Окупанти стверджують, що ця атака — ні що інше як спроба залякати мешканців тимчасово окупованих територій та обіцяють якнайшвидше полагодити міст.

Пізніше Володимир Сальдо опублікував відео, на якорму показав, у якому стані знаходиться наразі Чонгарський міст, та поскаржився на «підступність київського режиму», а також пригрозив дати «серйозну відповідь».

Окупаційний голова Херсонщини Володимир Сальдо на Чонгарському мосту © via REUTERS - VLADIMIR SALDO VIA TELEGRAM

Згодом атаку на Чонгарський міст прокоментували в ГУР. Так, Андрій Юсов сказав, що:

«Зараз триває робота, її буде продовжено. Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, руху спротиву, місцевого населення, яке чекає на повернення української законної влади на цих територіях. Можу лише коментувати, що далі буде».