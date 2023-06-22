Торгівля майже відновилась, а туризм у занепаді: малий бізнес в Україні під час війни

Відродження економіки

Повне чи часткове закриття бізнесу після початку повномасштабного вторгнення. Заміна переважної частини персоналу. Подорожчання сировини, пального та розмитнення. З такими проблемами зіткнувся малий бізнес у війну. Після вторгнення РФ в Україну Верховна Рада спершу запровадила податкові пільги, та наприкінці травня в першому читанні проголосувала за їхнє скасування. Українська редакція RFI зібрала історії підприємців, які виживають попри війну й тиск з боку держави.

Реклама Читати продовження

Марина Бугера з чоловіком, тоді ще майбутнім, започаткували власну справу в 2016 році. Перед війною в них було вже шість пекарень у Києві. У перший день війни п'ять із шести закладів вони закрили. В одному залишились працювати самі — безплатно годували людей.

Марина Бугера © З особистого архіву Марини Бугери

Заклад Марини Бугери © З особистого архіву Марини Бугери

Марина Бугера згадує:

— Першу ніч повномасштабної війни ми провели якраз на цьому об’єкті. Він знаходиться на вході в метро, тож людей, що потребували допомоги, було достатньо. Хтось просив підстелити на холодну підлогу картон, хтось — теплого чаю, а дехто і взагалі пропонував допомогу нам: «Давайте я вам допоможу, бо не можу сидіти осторонь і нічого не робити»! Утім більшість людей просто дякували за те, що ми працюємо, адже в той пекельний день майже все було зачинено. І навіть купити хліба не було можливості.

За два місяці Марина та її чоловік усвідомили, що війна — надовго. І вирішили відроджувати бізнес. Наприкінці квітня почали знов відкривати пекарні.

Заклад Марини Бугери © З особистого архіву Марини Бугери

За словами Марини, від квітня 2022 і дотепер вони пройшли шлях від повної зупинки бізнесу до його відновлення:

— У липні минулого року нам навіть вдалося відкрити нову пекарню, яка й досі працює. Якщо порівнювати в доларовому еквіваленті (а інвестиції в бізнес були саме у валюті), то на довоєнний рівень ми так і не вийшли, адже курс виріс на третину. Якщо ж говорити про валовий обіг, то на 90% виручка повертається — усе залежить від місяця та інтенсивності ракетних обстрілів.

Відчувається брак кадрів: кілька місяців бізнесмени не можуть знайти фахівців.

Податковими пільгами не користувались, усе сплачували в повному обсязі. Допомагали і допомагають переселенцям та армії. Найбільшою проблемою для бізнесу підприємниця вважає російське вторгнення та загальну нестабільність, пов’язану з війною.

Ірина Парфьонова веде бізнес у Києві з 1995 року, має крамницю та комерційну нерухомість. Після початку війни підприємство закрила. Поруч з її домом були обстріли: півтора місяця вона провела в підвалі.

Ірина Парфьонова © З особистого архіву Ірини Парфьонової

Ірина Парфьонова згадує:

— На початку квітня відкрилися та почали торгувати. Дуже допомогли нам введені після вторгнення Росії податкові пільги від держави — для всіх підприємців встановили єдину ставку податку у 2%. Водночас восени та взимку «підкосили» блекаути: електроенергії не було, частина продуктів зіпсувалася — це спричинило збитки. Зараз працюємо, у нас офіційно оформлені чотири людини. Але ціни на продукти дуже зросли, перевезення товару теж подорожчало. Купівельна ж спроможність населення зменшилась, зараз всі намагаються економити.

Якщо рахувати у гривнях, каже Ірина Парфьонова, обіг і прибуток підприємства становить 90% від довоєнного. Та в доларовому еквіваленті, зауважує вона, суми доходів підприємства зменшилися більш ніж на третину:

— Додає хвилювання і той факт, що наприкінці травня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за повернення довоєнної системи оподаткування. Це, звичайно, не на часі. Я до війни була на загальній системі оподаткування, тож платила і 20% податку на додану вартість, і ЄСВ, і пенсійний податок на працівників, і військовий збір. Зараз все це повернеться. Але ж війна ще йде, і складнощі залишаються. До того ж з першого липня повертається і збір на пальне: тож доставка товарів знову дорожчатиме.

Ксенія Куц відкрила кав’ярню у столиці вже під час війни. До старту власного бізнесу керувала подібними закладами. Каже, що ситуація зараз, як порівняти з першими місяцями повномасштабного вторгнення, суттєво поліпшилась. Тоді кав’ярні лише закривались, а нині й відкриваються нові, особливо багато — на деокупованих територіях.

Своя кав’ярня була для підприємниці давньою мрією, тому й наважилась її відкрити у війну. А ще країна зараз потребує додаткових грошей до бюджету та нових робочих місць.

Ксенія Куц © З особистого архіву Ксенії Куц

Кав'ярня Ксенії Куц © З особистого архіву Ксенії Куц

Те, що кав’ярня відкрилась і досі працює у такі часи, — уже величезний успіх. Проте, пояснює Ксенія, труднощів багато, зокрема собівартість продукції за рік зросла на 50-70%, електрика теж подорожчала:

— Найбільшою проблемою є те, що купівельна спроможність стала нижче. Тому всі бізнес-плани довелось переписувати. Також каси менші через комендантську годину, яка обмежує час роботи. Ще існує велика плинність кадрів, адже багато хто і досі живе на дві країни. Багато молоді виїхало за кордон, тому довго шукали бариста. Впливає на прибуток і неможливість працювати під час повітряних тривог.

Як пояснює співголова громадської організації «Комітет порятунку підприємців» Тетяна Петренко, галузі, де працюють Ірина, Марина та Ксенія, у найліпшому становищі. Продукти люди купують у будь-якому разі, тому торгівля харчами відновлюється першою.

Набагато складніше, зауважує Тетяна Петренко, продавцям одягу, особливо тим, хто везе продукцію з-за кордону:

— Зараз дуже ускладнились процедури розмитнення, а також логістика. До того ж досить дорогі європейські торгові марки тепер і взагалі немає сенсу ввозити — попит на таку продукцію значно впав. У найбільш катастрофічному становищі продавці сумок.

У ресторанній сфері досить добре почуваються власники недорогих кав’ярень та їдалень.

Заклад Марини Бугери © З особистого архіву Марини Бугери

Люксовий ресторанний сегмент поки найменш попитний — теж через загальне зниження рівня доходів населення, розповідає громадська діячка:

— Під час війни підвищились доходи в підприємців, які надають послуги з дрібного ремонту речей — як ательє чи відновлення взуття. А от у туризмі продажі впали катастрофічно: у таких підприємств немає і чверті від довоєнних прибутків.

Багато хто з підприємців незадоволений поверненням довоєнної системи оподаткування, каже співголова громадської організації. До того ж, в останні пів року для всіх почастішали перевірки. Підприємці скаржаться, що пожежники та податкова постійно приходять до невеликих фірм, знаходять порушення та виписують штрафи.

Тетяна Петренко розповідає:

— Підприємці вкрай незадоволені введенням з липня обов’язкового придбання касових апаратів для торгових точок. Відповідний закон хотіли запроваджувати ще до вторгнення та неодноразово відкладали. Але чому саме зараз касові апарати роблять обов’язковими — незрозуміло. Вони досить дорогі, а доходи у людей впали. До того ж якщо зникне світло, касовий апарат не працюватиме. А якщо підприємець не видасть чек, його оштрафують.

Проте від держави є і позитивні ініціативи. Наприклад, частина підприємців уже отримали гранти на близько 200 тисяч гривень через систему «Дія. Бізнес». Для невеликого бізнесу, фахівців-фрілансерів це досить суттєва сума, зауважує Тетяна Петренко.

Також і державні, і місцеві органи влади допомагають підприємствам, які релокуються. У Чернівцях, Львові, Тернополі бізнесменам безплатно надають комунальні приміщення, пропонують податкові пільги.

За даними дослідження «Градус Рісеч», у травні 41% підприємств малого та середнього бізнесу працювали в довоєнному режимі. Ще 49% бізнесів відновили роботу частково. Припинили діяльність — 10%. Таку ж кількість підприємств евакуювали у більш безпечні регіони. У процесі релокації зараз перебувають ще 15% компаній.