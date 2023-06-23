Безпека, суди та Євросоюз — РНБО ухвалила низку важливих рішень

НА ШЛЯХУ ДО ЄС

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Відповідне звернення він опублікував у своєму офіційному телеграм-каналі.

Володимир Зеленський, Президент України, під час зустрічі з американським лідером Джо Байденом у Хіросімі, Японія, 21 травня 2023 р.

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Зокрема, зауважив український президент, було ухвалене рушення провести кадрові зміни на різних рівнях. Це пов'язано із невтішними результатами перевірок укриттів майже по всій країні.

«Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть», — йдеться у дописі.

Не радісною виявилася і ситуація і з українськими судами. А точніше з тим, що система буквально просочена корупцією.

«Серед пропозицій, зокрема, посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, і щоб це було відчутно. Від 10 до 15 років з конфіскацією майна… І щоб це стосувалось тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках», — сказав Володимир Зеленський.

Окрім того, зауважив він, мають бути проведені перевірки суддів, у тому числі і з застосуванням детектора брехні.

Не оминули увагою і завдання від Єврокомісії, які Україна має виконати до кінця 2023 року, аби стартували переговори про вступ до Євросоюзу.

«За кожним таким напрямом РНБО дала необхідні протокольні доручення. Впевнений, всі їх реально виконати», — підкреслив президент України.