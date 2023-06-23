Відсьогодні в Україні запрацював єдиний реєстр зброї

ЗНАКОВІ ЗМІНИ

Анонсований раніше єдиний електронний реєстр зброї офіційно запустили 23 червня 2023 року. Про це повідомив глава українського МВС Ігор Клименко.

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У своєму офіційному телеграмі Ігор Клименко зазначив, що запуск реєстру це один із важливих дедлайнів, які він ставив особисто для себе та усього міністерства. Також він пояснив, що саме зміниться в українському обігу зброї.

Зміни після запровадження єдиного реєстру зброї © Ігор Клименко / Telegram

«Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена», — йдеться у дописі.

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Окрім того, єдиний реєстр дає українцям можливість створити особистий кабінет. Тобто послуги можна отримати не виходячи з дому, через, «Єдине вікно громадянина»не виходячи з дому. Або ж зробити це можна просто у магазині продажу зброї без необхідності відвідування органу Нацполіції.