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Від поранення до одруження: історія родини військовослужбовців Сокирків

Владислав зазнав поранення на Ізюмському напрямку та нині проходить складне лікування. Анастасія — медикиня у військовому госпіталі. Уперше вони зустрілись в операційній — і відтоді разом. Свою історію подружжя Сокирків розповіло українській редакції RFI.

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Владислав та Анастасія Сокирки
Владислав та Анастасія Сокирки © Фото з особистого архіву
Автор тексту: Ігор Сьомко
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Владиславу 24 роки, він родом із Донбасу. Велику війну хлопець зустрів у Сумській області вже військовослужбовцем за контрактом. Анастасія дізналася про вторгнення росіян у Київській області, де працювала лікаркою після інтернатури:

— Я просто прокинулася, подивилася на телефоні: і та, і та людина написала мені. Питали, чи чую я вибухи. Потім, звичайно ж, над моїм містечком, оскільки воно на Дніпрі, дуже часто літали ракети та винищувачі просто над головою. От так я і дізналася про війну.

18 квітня 2022 року під час наступу піхоти ворога на Ізюмському напрямку Владислав зазнав поранення. 

Квітень 2022. Владислав на позиціях перед пораненням
Квітень 2022. Владислав на позиціях перед пораненням © Фото з особистого архіву

Того дня, згадує, був за командира взводу:

— Зранку розпочався бій із піхотою противника. Десь 20–30 хвилин усе йшло чудово. І раптом зліва від мене падає міна. Дуже близько. Я впав на бік, перестав відчувати ліву руку і навіть подумав, що її вже немає. Потім бачу, що вона є, але просто висить. Кітель розірваний, плече в дірках, усюди запечена кров. Я зміг викликати машину для евакуації. Коли постріли трохи вщухли, я побіг за допомогою. От як тільки побачив одного із взводних медиків, падає ще одна міна з правого боку. І я  падаю, і вже нічого не можу зробити.

За спогадами Анастасії, у день поранення Владислава вона пішла до військкомату, хотіла мобілізуватися. Згодом дівчина почала працювати у військовому госпіталі столиці, де й зустріла майбутнього чоловіка:

— Права сторона в нього в прямому сенсі від голови до п'ят була як решето. Зліва теж усе складно, плечову кістку врятувати було неможливо. Загалом у Владислава був двосторонній пневмоторакс та навіть клінічна смерть.

Владислав у шпиталі. 2-3 тижні після поранення
Владислав у шпиталі. 2-3 тижні після поранення © Фото з особистого архіву

Владиславові уламками міни важко поранило око, обидві руки, легені, обидва стегна. Нині в нього погіршився зір через уламок, який пошкодив око та спричинив відшарування сітківки. Частий наркоз лише посилив цей ефект. У тілі воїна досі залишаються уламки, однак вони не загрожують життю.

— Коли мене винесли на ношах до машини, — пригадує Владислав, — я ще був у свідомості, але стан був дуже важкий. Я був сконцентрований лише на диханні, бо осколки увійшли з боків, між засобами захисту. Ми доїхали до лікарів. І коли мені почали розрізати одяг, я заснув. І прокинувся тільки через декілька днів у Харкові в госпіталі на хвилин 20.

Загалом військовий пережив майже 25 операцій. Подружжя жартує, що вже збилося їх рахувати. Владиславу робили протезування суглоба у Польщі. Однак почались тяжкі ускладнення, і протез довелось дістати. Нині на чоловіка чекає чергова операція.

Попри всі випробування 28 червня пара відзначить першу річницю в шлюбі. А почалося все з зустрічі в операційній.

Анастасія та Владислав у шпиталі вже як пара
Анастасія та Владислав у шпиталі вже як пара © Фото з особистого архіву

— Знаєте, — розповідає Анастасія, — цей період, коли людину вводять наркоз і вона вже якби не при свідомості, але ще щось розповідає. Він розповідав, як вони несли службу, вели бій з окупантами… Після операції мені хірург віддав уламочок з плеча Владислава. І це був привід прийти його віддати — і тоді ми познайомились трошки.

Після кількох місяців стосунків Владислав зробив Анастасії пропозицію прямо у шпиталі. Тоді він ще міг піти й купити обручку, тож зробив символічну — із кільця пластикової пляшки.

Подружжя Сокирків переконано:

— Будь-яка обручка підходить для освідчення. Це була наша, і вона досі в нас. Ми її бережемо як пам’ять.

На розписі у РАЦСі були тільки найближчі. Після перемоги пара мріє відсвяткувати весілля
На розписі у РАЦСі були тільки найближчі. Після перемоги пара мріє відсвяткувати весілля © Фото з особистого архіву

Нині Владислав продовжує реабілітацію та будує плани на майбутнє:

— Для початку це, звісно, одужання. Також ми хочемо дитинку. Планую вступити до Політехнічного в Києві та починати працювати.

У перемозі України пара впевнена, хоча й бачать її по-різному. Анастасія переконана, що насамперед це звільнення рідної країни: 

— І, чи не головне — розпад Російської імперії. Та як би там не сталося, щоб ця держава пройшла етапи усвідомлення скоєного і обов'язково покаяння.

Для Владислава перемога — це єдність українців:  

— Для мене перемога — це, щоб ми нарешті не тікали від чогось, від когось. Тобто моя сім'я тікала від війни в 2014, і це також сталося в 2022 році. Але загалом я вважаю, що українці вже перемогли, бо я думаю, що перемога — це єдність, яка зараз в нас точно є.

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