Від поранення до одруження: історія родини військовослужбовців Сокирків

ІНТЕРВ'Ю RFI

Владислав зазнав поранення на Ізюмському напрямку та нині проходить складне лікування. Анастасія — медикиня у військовому госпіталі. Уперше вони зустрілись в операційній — і відтоді разом. Свою історію подружжя Сокирків розповіло українській редакції RFI.

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Владиславу 24 роки, він родом із Донбасу. Велику війну хлопець зустрів у Сумській області вже військовослужбовцем за контрактом. Анастасія дізналася про вторгнення росіян у Київській області, де працювала лікаркою після інтернатури:

— Я просто прокинулася, подивилася на телефоні: і та, і та людина написала мені. Питали, чи чую я вибухи. Потім, звичайно ж, над моїм містечком, оскільки воно на Дніпрі, дуже часто літали ракети та винищувачі просто над головою. От так я і дізналася про війну.

18 квітня 2022 року під час наступу піхоти ворога на Ізюмському напрямку Владислав зазнав поранення.

Квітень 2022. Владислав на позиціях перед пораненням © Фото з особистого архіву

Того дня, згадує, був за командира взводу:

— Зранку розпочався бій із піхотою противника. Десь 20–30 хвилин усе йшло чудово. І раптом зліва від мене падає міна. Дуже близько. Я впав на бік, перестав відчувати ліву руку і навіть подумав, що її вже немає. Потім бачу, що вона є, але просто висить. Кітель розірваний, плече в дірках, усюди запечена кров. Я зміг викликати машину для евакуації. Коли постріли трохи вщухли, я побіг за допомогою. От як тільки побачив одного із взводних медиків, падає ще одна міна з правого боку. І я падаю, і вже нічого не можу зробити.

За спогадами Анастасії, у день поранення Владислава вона пішла до військкомату, хотіла мобілізуватися. Згодом дівчина почала працювати у військовому госпіталі столиці, де й зустріла майбутнього чоловіка:

— Права сторона в нього в прямому сенсі від голови до п'ят була як решето. Зліва теж усе складно, плечову кістку врятувати було неможливо. Загалом у Владислава був двосторонній пневмоторакс та навіть клінічна смерть.

Владислав у шпиталі. 2-3 тижні після поранення © Фото з особистого архіву

Владиславові уламками міни важко поранило око, обидві руки, легені, обидва стегна. Нині в нього погіршився зір через уламок, який пошкодив око та спричинив відшарування сітківки. Частий наркоз лише посилив цей ефект. У тілі воїна досі залишаються уламки, однак вони не загрожують життю.

— Коли мене винесли на ношах до машини, — пригадує Владислав, — я ще був у свідомості, але стан був дуже важкий. Я був сконцентрований лише на диханні, бо осколки увійшли з боків, між засобами захисту. Ми доїхали до лікарів. І коли мені почали розрізати одяг, я заснув. І прокинувся тільки через декілька днів у Харкові в госпіталі на хвилин 20.

Загалом військовий пережив майже 25 операцій. Подружжя жартує, що вже збилося їх рахувати. Владиславу робили протезування суглоба у Польщі. Однак почались тяжкі ускладнення, і протез довелось дістати. Нині на чоловіка чекає чергова операція.

Попри всі випробування 28 червня пара відзначить першу річницю в шлюбі. А почалося все з зустрічі в операційній.

Анастасія та Владислав у шпиталі вже як пара © Фото з особистого архіву

— Знаєте, — розповідає Анастасія, — цей період, коли людину вводять наркоз і вона вже якби не при свідомості, але ще щось розповідає. Він розповідав, як вони несли службу, вели бій з окупантами… Після операції мені хірург віддав уламочок з плеча Владислава. І це був привід прийти його віддати — і тоді ми познайомились трошки.

Після кількох місяців стосунків Владислав зробив Анастасії пропозицію прямо у шпиталі. Тоді він ще міг піти й купити обручку, тож зробив символічну — із кільця пластикової пляшки.

Подружжя Сокирків переконано:

— Будь-яка обручка підходить для освідчення. Це була наша, і вона досі в нас. Ми її бережемо як пам’ять.

На розписі у РАЦСі були тільки найближчі. Після перемоги пара мріє відсвяткувати весілля © Фото з особистого архіву

Нині Владислав продовжує реабілітацію та будує плани на майбутнє:

— Для початку це, звісно, одужання. Також ми хочемо дитинку. Планую вступити до Політехнічного в Києві та починати працювати.

У перемозі України пара впевнена, хоча й бачать її по-різному. Анастасія переконана, що насамперед це звільнення рідної країни:

— І, чи не головне — розпад Російської імперії. Та як би там не сталося, щоб ця держава пройшла етапи усвідомлення скоєного і обов'язково покаяння.

Для Владислава перемога — це єдність українців:

— Для мене перемога — це, щоб ми нарешті не тікали від чогось, від когось. Тобто моя сім'я тікала від війни в 2014, і це також сталося в 2022 році. Але загалом я вважаю, що українці вже перемогли, бо я думаю, що перемога — це єдність, яка зараз в нас точно є.