ЛІТЕРАТУРНА ДЕРЖАВА

«Книжковий Арсенал» — Володимир та Олена Зеленські відвідали XI Міжнародний фестиваль

Президент та перша леді України побували на книжковому ярмарку XI Міжнародного фестивалю«Книжковий Арсенал», який працюватиме з 22 до 25 червня у Києві.

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Президент та перша леді України
Президент та перша леді України © Офіційне інтернет-представництво президента України
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Головна тема, цьогорічного заходу, організованого під кураторством Наталі Гуменюк, української журналістки, документалістки, яка спеціалізується на висвітленні конфліктів, «Коли все має значення». 

Президент та перша леді України
Президент та перша леді України © Офіційне інтернет-представництво президента України

«Володимир Зеленський відзначив важливість проведення в Україні такого знакового фестивалю книги в час, коли український народ бореться за право на існування та за збереження національної ідентичності», — пишуть на офіційному сайті президента.

Президент України
Президент України © Офіційне інтернет-представництво президента України

Раніше Володимир Зеленський підписав закон щодо встановлення обмежень на ввезення й розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Білорусі й тимчасово окупованої території України.

Володимир і Олена Зеленські
Володимир і Олена Зеленські © Офіційне інтернет-представництво президента України

Щорічно до у часту «Книжковому арсеналі» долучалися понад 200 видавців та культурних платформ, а також  близько 50 тисяч відвідувачів. Торік захід не проводили через повномасштабне вторгнення РФ.

«Книжковий арсенал»
«Книжковий арсенал» © Офіційне інтернет-представництво президента України

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