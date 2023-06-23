«Книжковий Арсенал» — Володимир та Олена Зеленські відвідали XI Міжнародний фестиваль

ЛІТЕРАТУРНА ДЕРЖАВА

Президент та перша леді України побували на книжковому ярмарку XI Міжнародного фестивалю«Книжковий Арсенал», який працюватиме з 22 до 25 червня у Києві.

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Головна тема, цьогорічного заходу, організованого під кураторством Наталі Гуменюк, української журналістки, документалістки, яка спеціалізується на висвітленні конфліктів, «Коли все має значення».

Президент та перша леді України © Офіційне інтернет-представництво президента України

«Володимир Зеленський відзначив важливість проведення в Україні такого знакового фестивалю книги в час, коли український народ бореться за право на існування та за збереження національної ідентичності», — пишуть на офіційному сайті президента.

Президент України © Офіційне інтернет-представництво президента України

Раніше Володимир Зеленський підписав закон щодо встановлення обмежень на ввезення й розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Білорусі й тимчасово окупованої території України.

Володимир і Олена Зеленські © Офіційне інтернет-представництво президента України

Щорічно до у часту «Книжковому арсеналі» долучалися понад 200 видавців та культурних платформ, а також близько 50 тисяч відвідувачів. Торік захід не проводили через повномасштабне вторгнення РФ.

«Книжковий арсенал» © Офіційне інтернет-представництво президента України