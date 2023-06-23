ООН внесла росіян до «списку ганьби» за злочини проти українських дітей

ТЕРОРИСТИЧНИЙ РЕЖИМ

До цього російську армію внесли за вбивства маленьких українців та використання їх у якості живого щита.

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Про це у своєму телеграмі повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«За даними ООН, в 2022 році Росія вбила 136 дітей. Також російська армія та їх бойовики покалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні. Вони використовували 91 дитину як живий щит», — йдеться у дописі.

Окрім того, наголосив Андрій Єрмак, ці ж злочини — вбивства та викрадення українських дітей росіянами тривають і у 2023.

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Як раніше заявив Володимир Зеленський, нині відомо про 19 393 дитини, які були незаконно вивезені в РФ з тимчасово окупованих українських територій.

Окрім того, з'являлася інформація й про вивезення неповнолітніх українців до анексованого Криму. Як зазначив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, росіяни можуть робити це саме заради того, щоб використати дітей як живий щит.

«ФСБ рф вважає, що поряд із місцями відпочинку дітей необхідно розташувати пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад, ракетні чи артилерійські та облаштовані місця зосередження (відходу) російських окупаційних військ у разі просування українських військових углиб Криму», — написав він у своєму телеграмі.

«Список ганьби» ООН створений для того, щоб присоромити окремих учасників воєн та збройних конфліктів та підштовхнути їх до того, щоб вони вживали заходи для захисту дітей.