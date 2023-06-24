Унаслідок масованої ракетної атаки РФ на Україну в Києві загинуло троє людей

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФ

Обстріл відбувся в ніч на 24 червня. Вибухи, зокрема, лунали в Харкові, Дніпрі та Кропивницькому. Місцеві влади повідомляють про руйнування та постраждалих.

Рятувальники працюють на місці пошкодженого під час ракетних ударів Росії житлового будинку у Києві, 24 червня 2023 року

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Київ

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про восьму атаку повітряна атака на Київ за червень. За даними адміністрації, попередньо, силами та засобами ППО, у повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет типу Х-101/555. На жаль, уламки збитої ракети влучили в багатоповерхівку в Солом’янському районі столиці:

— Внаслідок влучання уламків у 25-ти поверховий будинок у Солом’янському районі сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах будівлі із загораннями окремими осередками по поверхах.

За даними МВС, станом на 8:30 ранку загинуло троє людей, ще 8 — травмовано. 24 особи врятували співробітники ДСНС.

Постраждало щонайменше 40 автомобілів припаркованих біля будинку.

Житловий будинок у Києві, пошкоджений під час російських ракетних ударів на Україну, 24 червня 2023 року. © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Житловий будинок у Києві, пошкоджений під час російських ракетних ударів на Україну, 24 червня 2023 року. © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Житловий будинок у Києві, пошкоджений під час російських ракетних ударів на Україну, 24 червня 2023 року. © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Пошкоджені автомобілі під житловим будинком у Києві, який постраждав під час російських ракетних ударів, 24 червня 2023 року. © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Харків

Вночі в Харківській області пролунали вибухи. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що по Слобідському району було щонайменше 3 прильоти:

Попередньо — ракетами С-300. В одному випадку потрапляння в газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про постраждалих немає

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що «одна ракета влучила в землю в промисловій зоні Холодногірського району, пошкоджено 10 легкових автомобілів».

Пошкоджені російським ракетним обстрілом автомобілі в Дніпропетровській області, 24 червня 2023 року © телеграм / голова Дніпропетровської ОВА Олег Синєгубов

Дніпро

О 4:24 міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни знову обстріляли приватний сектор у місті:

— Жодної військової цілі. Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва після вибуху. Є постраждалі. Усі служби працюють.… Подробиці згодом від ВЦА

Як повідомив Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, унаслідок влучання в приватний сектор, відомо про 8 постраждалих, серед яких двоє дітей — хлопці 9 та 16 років. Четверо людей госпіталізовані.

«Сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Вщент знищені 4 приватні будинки. Ще 25 — пошкоджені. Побиті 5 господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін», — написав він.

Також Лисак додав, що був «прильот» по інфраструктурному об’єкту. Є руйнування.

Зокрема росіяни обстріляли й Нікопольщину з важкої артилерії. Під ударом — Марганецька громада й Нікополь. У місті побиті 2 приватні будинки. Минулося без жертв.

Серія вибухів пролунала і в Кривому Розі. Проте зранку голова МВА Олександр Вілкул повідомив, що це була робота ППО, у місті влучань не зафіксовано:

— Вночі окупанти знову, у кілька хвиль, атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе типу «шахед». Над нашою областю силами ПВК «Схід» було збито, за попередніми даними, 9 крилатих ракет та 3 БПлА.

Кропивницький

Про ситуацію і місті розповів голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович:

— Пережили надзвичайно тривожну ніч. Працювали сили ППО. Уламками збитих ракет у Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто.

Він уточнив, що зараз ДСНС активно працює на місці події. Спеціальна комісія оглядає пошкоджені будинки, а якщо буде потрібно, людям буде запропоновано тимчасове житло.