Художниця з Києва Юлія Коваль перетворює гільзи від снарядів на вази з українськими орнаментами

Мистецтво у війну

До 24 лютого 2022 року Юлія Коваль розписувала тарілки і таці, зображувала мандали та планувала власну виставку. Війна змінила спеціалізацію мисткині: тепер Юлія розмальовує гільзи від снарядів, коробки від патронів, залишки ракет. Як створює киянка незвичайні вироби і що вони несуть світові, художниця розповіла в інтерв’ю українській редакції RFI.

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— Розкажіть про себе. Як Ваше життя змінила війна?

— Останні вісім років я займаюсь розписами: розмальовувала тарілки, підноси, полотна. Коли почалася війна, ми виїхали до Тернополя і там жили пів року в батьків. Після початку повномасштабного вторгнення я на якийсь час припинила працювати. Мені здавалося, що коли в країні війна, кому потрібні художники, розписи, малювання? Був своєрідний переломний момент.

Але потім я зрозуміла, що без малювання не можу. Я цим живу, це моя справа. Я почала відновлюватись. Створила спочатку лімітовану серію українських тарілок. Ці вироби дуже припали до душі людям, і саме це надихнуло мене на створення подальших робіт.

Юлія Коваль © Юлія Коваль / Facebook

— Як почали розписувати військові артефакти?

— У листопаді 2022 року до мене звернулися волонтери і попросили допомогти в збиранні коштів на безпілотники для однієї з танкових бригад. Для цього запропонували розписати дві гільзи. Я творча людина, тож зацікавилася новим видом розпису. Тим більше я дуже хотіла допомогти армії. Я розписала гільзи, на їхньому продажі ми зібрали 50 тисяч гривень і закрили збір на дрони. Бійцям якраз не вистачало такої суми.

Згодом я попросила у волонтерів, щоб вони надіслали мені ще одну гільзу, яку б я розписала на пам’ять для себе. Процес розпису я виклала у соцмережі.

Пости стали дуже популярними, набирали десятки, а іноді й сотні тисяч переглядів: люди почали замовляти гільзи для себе. Також із проханням розписати залишки снарядів писали дуже багато благодійних організацій, військових. Згодом бійці й волонтери почали знаходити для мене військові артефакти, щоб я їх розписувала, потім частину вони продавали та таким чином збирали кошти на потреби ЗСУ.

— Яку техніку використовуєте для розпису?

— Я використовую найпопулярніший в Україні петриківський розпис. Я не професійний майстер з «петриківки», та знайома з цим розписом ще з часів художньої школи. Щоправда, у традиційних петриківських орнаментах зустрічаються і рослини, і птахи, але я вирішила обмежитися зображенням квітів. Я побачила, що гільзи — це вази. У ці вази можна поставити, наприклад, гілочку бавовни чи колоски. Мені хотілося показати, що життя все-таки продовжується, квіти розцвітають. І хай мої квіти квітнуть і на гільзах також.

Вази, зроблені з гільз © Юлія Коваль / Facebook

Частину гільз я розписую у синьо-жовтих тонах. Також обираю і інші кольори, але фон завжди чорний. Гільза — це є символ війни. Тож мені особисто не хочеться робити на ній якийсь яскравий фон. А от візерунки, що розмальовані червоними, синіми, жовтими кольорами — це є та частина витвору, яка відображає перемогу життя.

— Як відбувається розпис?

Виготовлення вази з гільзи проходить у кілька етапів. Займає 7-10 днів — окремі шари висихають мінімум добу. Коли мені надсилають артефакт, всередині в ньому часто порох. Гільза має характерний запах, буває в якійсь смолі, із залишками землі, пилу.

По-перше, гільзу потрібно гарно вичистити-вимити, знежирити поверхню, щоб фарба в подальшому не відшаровувалася. Декілька шарів ґрунту наносяться, щоб фарба добре лягала на виріб. Ескіз візерунків малюю спеціальним олівцем, який призначений для роботи по склу та металу. Потім розфарбовую виріб. Усього на гільзу наношу 5-6 шарів різних матеріалів. Фінальним є лак, він забезпечує захист зображення.

Юлія Коваль © Юлія Коваль / Facebook

— Наскільки це складний процес, як порівняти з розписом традиційних виробів?

— Тарілки, які я звикла розписувати раніше, вироблені з кераміки. А всі ці снаряди, гільзи — з металу. Це так званий «мертвий» матеріал: він не поглинає фарбу, тож потребує особливих покриттів.

Важкість розпису також полягає у досить велицій вазі артефактів. Маленька гільза важить 3,5 кілограма. Якщо це більші гільзи, наприклад 152-го калібру, то один порожній корпус важить 7,5 кілограма. До того ж гільзи мають видовжену циліндричну форму, тож розписувати їх не дуже зручно.

— Що Вас вразило найбільше, коли ви розписували артефакти?

— Справжнім шоком для мене став розпис залишку снаряду від «Урагану». Він був дуже великий — близько півтора метра. І виглядав жахливо. Я кілька днів не наважувалася почати розпис, вигадати малюнок. Навіть підійти до майбутнього артоб’єкту було важко. Спочатку мене охопили дуже складні відчуття, але згодом прийшло розуміння, як саме розписувати артефакт: він став червоно-чорним. Цей артоб’єкт називається «Стійка кров»: він символізує те, що жодна краплина крові українців не пролита дарма. І наша нація має настільки стійку кров, що ми готові розмальовувати снаряди, щоб наблизити нашу перемогу.

Юлія Коваль з виробом зі снаряду від «Урагану» © Юлія Коваль / Facebook

— Скільки вже розписали гільз і наскільки великий попит на них?

— Я розписала не дуже багато гільз: всього 25. Також я розмальовую залишки «Градів», тубуси, транспортувальні кофри, коробки від патронів. За гільзами вже стоїть черга, а я, на жаль, фізично не можу виробляти більше — кількість їх обмежена, та й на розпис йде чимало часу. До того ж і пересилати їх звичайними операторами не можна — це все-таки залишки зброї. Дуже багато замовлень надходить з-за кордону: гільзи чекають в Австралії, США, Польщі, Литві. Українці часто хочуть подарувати такий сувенір іноземцям, які приймали їх у своїх домівках.

Такі вироби затребувані і на виставках. Експозиція «Трансформація зброї», де вже беруть участь мої артоб’єкти, зараз проходить у Києві.

Афіша виставки «Трансформація зброї» © Юлія Коваль / Facebook

Наразі львів’яни готують ще одну експозицію, де будуть представлені мої роботи: її презентують за кордоном.

— Яке послання Ваші роботи несуть світові?

— Послання полягає в тому, що українці — неймовірно сильна духом нація. Так сталося, що наші вороги нас закидають цими ракетами. Вони хочуть нас знищити, але ми тримаємося. Ми беремо ці артефакти і розписуємо їх. Показуємо, що речі, які несуть смерть, у наших руках можуть нести красу, можуть стати об’єктом мистецтва.

Юлія Коваль © Юлія Коваль / Facebook

А ще такі гільзи, навіть які зберігатимуться в приватних колекціях, мають нагадувати людям із різних країн про криваві події в Україні, про агресію Росії і за кілька століть потому.