В Бердянську окупанти вбили двох підлітків за проукраїнську позицію

звірства росіян

Представник окупаційної влади Володимир Рогов назвав 16-річних хлопців «проукраїнськими терористами», які нібито відкрили вогонь з автоматів на набережній міста.

Російський солдат стоїть біля свого броньованого автомобіля на міському пляжі в окупованому Бердянську, 2022 рік.

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Ввечері 24 червня у своєму телеграм-каналі Рогов написав, що «внаслідок злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів «терористи» були блоковані та знищені». Він підтвердив, що одним з убитих був Тігран Оганнісян.

Цю інформацію підтвердив український омбудсман Дмитро Лубінець.

«Двоє хлопців 2006 року народження, Тигран Оганнісян і Микита Ханганов, вступили в бій з окупантами. Як відомо, вони знищили військового РФ та колаборанта-поліцейського. Після перестрілки загарбники заявили про «ліквідацію» хлопців», — написав він у своєму телеграм.

Він розповів, що раніше хлопці та їхні сім’ї піддавалися переслідуванню, Тиграна Оганнісяна навіть викрадали з дому, жорстоко допитували та піддавали катуванням із застосуванням електричного струму.

Лубінець повідомив, що 24 травня цього року підлітки отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожувало до 20 років позбавлення волі.

Коли ж ситуація набула розголосу, пише омбудсман, Європарламент вимагав відпустити хлопців на контрольовану Україною територію, але росіяни їх не відпустили попри всі намагання з українського боку повернути хлопців додому різними шляхами.

«Сьогодні ж двоє 16-річних хлопців стали героями. Останніми словами одного з них було: «Слава Україні». Не вистачає слів, щоб описати почуття гордості за юнаків, які чинили опір окупантам», — написав Лубінець.

У соцмережах Оганнісян встиг оприлюднити відео, яке зняв незадовго до смерті. У ньому він говорить: «Двох точно. Усе, це смерть, пацани, прощайте! Слава Україні!»

Правозахисники зараз намагаються розібратися в цій трагедії. Координаторка «Медійної ініціативи за права людини» Ольга Решетилова на свої сторінці у Фейсбук зазначила, що кілька днів тому за хлопцями приїжджав слідчий з озброєним конвоєм, але тоді їм вдалося втекти. Та вдень перед вбивством вони відмічались в окупаційній поліції. Росіяни кажуть, що хлопці напали на поліцейських і внаслідок перестрілки їх убили.

«Наразі ми бачимо багато розбіжність у фактах, часі, одязі. Тіл хлопців батьки ще не бачили. Натомість рідних з учорашнього вечора мучать допитами й обшуками. Це дає підстави ставити під сумнів основну версію слідкома про напад на поліцейських. Принаймні батьки Тіграна й Микити вважають, що вся ця перестрілка, передсмертне відео — це постановка для того, щоб убити хлопців», — написала вона.

За її словами, українські слідчі органи порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей.