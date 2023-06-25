Для розвідки й атаки: українські підприємці запустили виробництво ударних дронів для ЗСУ

Українські БпЛА

Тенісист та винороб Сергій Стаховський і бізнесмен Юрій Голик розповіли в інтерв’ю українській редакції RFI про спільний волонтерський проєкт із виробництва ударних дронів для потреб української армії.

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Дев'ять років підтримки ЗСУ

Підприємець і волонтер Юрій Голик © Юрій Голик / Facebook

Підприємець Юрій Голик розповідає, що почав волонтерити ще 2014, коли РФ анексувала Крим та вдерлась на Донбас:

— Я сам луганчанин. І коли розпочиналася війна з Росією — це все на моїх очах відбувалося, оскільки у мене там батьки, родичі, купа друзів. Я приїжджав туди — і все це бачив. Ми тоді почали допомагати армії тепловізорами, бронежилетами. Потім передавали снайперські рушниці, установлювали системи відеоспостереження.

Боєць Національної гвардії України, тенісист Сергій Стаховський © Сергій Стаховський / Facebook

Останні дев'ять років допомагає військовим і експерша ракетка України Сергій Стаховський. А після повномасштабного російського вторгнення він пішов у ЗСУ:

— У 2014 році в армії були зовсім інші потреби: захист, бронежилети, тепловізори, приціли. А повномасштабна агресія вже показала реалії потреб (ЗСУ. — Ред.), і, звісно, масштаби повністю змінились. Історія і еволюція війни пішли в напрямку технологій. Війна показала, що потрібно технологічно забезпечувати, бо саме технологічна перевага наших військ вирівнює кількість (армії РФ. — Ред.).

Проєкт з виробництва ударних дронів для військових

Виготовляти ударні дрони для ЗСУ Юрій Голик та Сергій Стаховський вирішили після тривалого спілкування з українськими військовими.

— Допомагати можна або купуючи та передаючи щось на передову, уважаючи себе великим фахівцем, або питати у хлопців про те, що їм дійсно потрібно. — пояснює Юрій Голик. — А оскільки Сергій воює, у нас є чітке розуміння, що там (на фронті. — Ред.) потрібно, а що ні. У приватних умовах виробляти снайперські гвинтівки неможливо, а дрони можливо. Тому ми з ним вирішили по можливості їх виробляти.

Команда розробників дронів для ЗСУ © Юрій Голик / Facebook

Для реалізації задуму зібрали команду інженерів. Є в ній і «Учитель». Як розповідає Юрій, ще в 1970-х роках він керував групою зі створення безпілотників у закритому Науково-дослідному інституті:

— «Учитель» усе життя віддав авіамодельному спорту, створенню та експлуатації безпілотних літальних апаратів. Людина з кількома вищими освітами, величезним багажем знань, безмежною енергією та насиченим минулим... Працював на науково-дослідному судні. Створював БПЛА з дослідження тайфунів та інших природних явищ у світі... У свої 82 роки він не тільки не відійшов від справ, а й захищав Україну. Разом зі своїми вже дорослими учнями він продовжував створювати безпілотники з дерева і виїжджав із військовими на фронт.

Макет корпусу українського ударного БПЛА © Юрій Голик / Facebook

Розробляючи українські безпілотники ініціатори проєкту хотіли досягти одразу двох цілей: виробляти апарати дешевші, ніж популярні «Мавіки», і такі, що відповідатимуть усім технічним вимогам військових.

БПЛА Mavic 3 Combo, який Юрій Голик та Сергій Стаховський передали українським прикордонникам © Юрій Голик / Facebook

Сергій Стаховський пояснює:

— Це один з напрямків, де можна витратити ті ж кошти, які витрачаються зараз, але ефективніше.

Від перших прототипів до випробувань на фронті

У результаті плідної праці фахівці з команди Сергія та Юрія розробили чотири прототипи українських «пташок»: два літаки-планери з дерева та два ударні БПЛА з металу та пластику.

Перше тестування прототипу ударного FPV-дрона ініціатори проєкту провели 10 квітня 2023 року. А вже 16 травня БПЛА відправили на випробування в зону бойових дій.

Прототип ударного FPV-дрону. 10 квітня 2023 року. © Юрій Голик / Facebook

Юрій Голик поділився відгуками військових про апарати:

— Кажуть, квадрокоптер зарекомендував себе відмінно. Як ударний дрон він призначений для завдання ударів по першій лінії противника, знищення особового складу, бліндажів, укріплень, вогневих точок, автомобілів, бронетехніки.

У травні 2023 року ініціатори проєкту також випробували польотні якості дерев'яних безпілотників.

На своїй сторінці у Фейсбук Юрій написав, що ці БПЛА матимуть характеристики кращі, ніж у «Лелеки» (український розвідувальний дрон. — Ред.), але будуть дешевшими:

Прототипи українських БПЛА з дерева. © Юрій Голик / Facebook

— Великий літак — це коригувальник-розвідник із розмахом крил 3,5 метра. Той, що менший, — розвідник. Він уже зроблений на 90% і незабаром проходитиме випробування в бойових умовах. До речі, його прототип уже працював у зоні бойових дій. Ми вирішили, що цей маленький літак так і залишиться з дерева та плівки. Дуже легкий, з аналоговим обладнанням, дальністю польоту в один бік понад 25 км та здатністю обходити засоби РЕБ. Напівпрозорі крила важко роздивитись у небі навіть на низьких висотах. Двигун працює досить тихо, часом майже нечутно.

Великий літак ще в розробці. З чого буде виконаний його корпус, поки не озвучуватимемо, але він також буде досить легким для своїх габаритів. Імовірна власна вага — до 6–6,5 кг. Дальність польоту в один бік — понад 50 км, висота — 3-4 км, камера 30х. Передбачуваний час перебування в повітрі — 4-5 годин. Остаточні дані буде зафіксовано після доробки та фінальних випробувань. У процесі польоту оператор відключає двигуни та літаки десятки хвилин можуть планувати над об'єктами без втрати висоти, абсолютно безшумно та економно. До речи, в літаках вже застосовується електроніка та ПЗ від українських розробників.

Команда інженерів уже збирає для відправлення військовим на південь комплекс із двох ударних квадрокоптерів STING Attack. Окрім цього, декілька БПЛА вже тестують на фронті українські захисники, розповідає Юрій Голик:

— Кілька ударних дронів ми вже передали. Ми очікуємо фідбек від військових, наскільки збігаються заявлені технічні характеристики, наскільки вони зручні, що треба апгрейдити. І після цього почнемо виробництво.

Процес збирання першого комплексу з двох ударних квадрокоптерів STING Attack. © Юрій Голик / Facebook

Юрій Голик наголошує, що розроблені дрони продавати не збираються, їх виготовлятимуть спеціально для ЗСУ:

— Це не бізнес, це допомога підрозділам. Ми будемо їх робити стільки, скільки в нас вистачить фінансового ресурсу. Будемо їх виробляти, апгрейдити та передавати тим підрозділам, у яких воює Сергій, та іншим.