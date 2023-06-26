Вирок у справі Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років

ПРАВОСУДДЯ

26 червня, Дніпровський районний суд Києва виніс вирок у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Підозрювані Мангер та Левін отримали по 10 років за ґратами.

Реклама Читати продовження

Суд визнав винним ексголову Херсонської облради Владислава Мангера в замовленні нападу на Катерину Гандзюк, а колишнього помічника депутата облради Олексія Левіна — в організації цього нападу. Вони отримали по 10 років тюрми з урахуванням попереднього ув'язнення. Суд у справі Гандзюк тривав понад три роки.

Прокуратура просила суд визнати обох підозрюваних винними та призначити їм по 10 років позбавлення волі.

Також суд задовольнив цивільний позов щодо компенсації моральної шкоди на 15 мільйонів гривень. Так, по 5 млн отримають батьки Катерини, Віктор та Надія, а також її чоловік Сергій Денисов.

Адвокати Мангера та Левіна вже заявили, що подаватимуть апеляцію — на це вони мають 30 днів. До того часу підозрювані перебуватимуть під вартою.

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою — вона отримала опіки 40% тіла. Активістка пережила кілька операцій, проте, попри всі старання медиків, померла 4 листопада того ж року. Їй було 34 роки. Незадовго до нападу Гандзюк звинуватила Левіна і Мангера у причетності до підпалу Олешківського лісу задля безперешкодного списання та розпилу.

Правоохоронці встановили підозрюваних в організації та виконанні нападу на Гандзюк. Ними виявилися Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін. Вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством, отримавши від 3 до 6,5 років тюрми.