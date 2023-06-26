НАБУ затримало голову Тернопільської облради

ХАБАРНИЦТВО ПІД ЧАС ВІЙНИ

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Справа стосується хабаря у великих розмірах.

Михайла Головка та його спільників спіймали під час отримання хабаря

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26 червня стало відомо, що НАБУ проводить слідчі дії в Тернопільській обласній раді та Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Про обшуки першим повідомив депутат ВР Андрій Богданець:

Детективи підозрюють голову облради Михайла Головка у вимаганні та отриманні хабаря в особливо великих розмірах. Також слідчі дії проводяться у двох заступників голови Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука.

Слідчі дії тривають © НАБУ

Згодом пресслужба НАБУ підтвердила цю інформацію та повідомила, що голову облради та двох його заступників голови було викрито «на гарячому» — вони вимагали кошти у бізнесмена-волонтера.

Хабарників затримали «на гарячому» © НАБУ

За даними слідства, Головко разом із Гайдуком та Дем'янчуком вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Саме під час передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн їх і було затримано.

Загалом Головко разом із заступниками вимагали в місцевого бізнесмена 1,8 млн грн © НАБУ