Росія готова до теракту на ЗАЕС: можливі сценарії та наслідки для України та світу

ЯДЕРНИЙ ШАНТАЖ

Російські війська замінували ставок-охолоджувач Запорізької атомної електростанції та розмістили начинену вибухівкою техніку біля чотирьох із шести енергоблоків. У Головному управлінні розвідки Міноборони України констатують, що РФ завершила підготування до теракту на ЗАЕС.

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Про це в інтерв’ю британському виданню «Нью стейтсмен» заявив начальник ГУР МО України Кирило Буданов:

— План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби.

За його словами, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів. Окрім того, підкреслив Буданов, аварію на ЗАЕС може спричинити підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції:

― Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз.

На його думку, вчинити теракт росіяни можуть задля того, щоб зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

Про загрозу теракту українських партнерів проінформував президент Володимир Зеленський та закликав ужити конкретних заходів, щоб не допустити ядерної катастрофи.

Російський військовий на території Запорізької АЕС, травень 2022 © AP

Сценарії теракту на ЗАЕС

На думку незалежної експертки з ядерної енергетики Ольги Кошарної, найбільш ймовірний сценарій — це підрив ставка-охолоджувача, про мінування якого каже Буданов:

— Унаслідок підриву зі ставка витече вода, необхідна для охолодження реакторів. У такому випадку до розплавлення активної зони з радіаційними наслідками в нас буде 8 діб — для енергоблоків у «холодному зупині». А для енергоблоків у «гарячому зупині» — 27 годин.

Як відомо, п’ять із шести енергоблоків на окупованій АЕС перевели в режим «холодного зупину» ще торік. Після підриву Каховської ГЕС Державна інспекція з ядерного регулювання розпорядилась перевести в «холодний зупин» і енергоблок № 5, через загрозу зміління ставка-охолоджувача, але росіяни не прислухалися. На думку пані Кошарної, вони це зробили навмисне:

— Енергоблок у «гарячому зупині» можна вивести на мінімально контрольовану потужність у будь-який момент. У разі серйозної аварії зі зниженням рівня води в ставку-охолоджувачі ми матимемо трохи більше ніж добу, щоби не допустити розплавлення та викиду радіоактивного йоду. На мою думку, вони тому і тримають цей енергоблок у гарячому стані, щоби шантажувати світ.

Експертка з ядерної енергетики впевнена, що ймовірність реалізації такого сценарію понад 90%, адже ЗАЕС — це останній козир окупантів:

— Вони вже пішли шляхом техногенних катастроф, підірвавши Каховську ГЕС. Наступною техногенною катастрофою буде підрив «Кримського титану». Усе це робиться для того, щоби ми ліквідували наслідки цих катастроф, а не займалися контрнаступом. Я впевнена, що вони це зроблять, коли будуть вимушені відходити з тієї території.

ЗАЕС окупована російськими військами AP

Пані Кошарна запевняє, що в України є план дій на випадок тієї чи іншої надзвичайної ситуації на ЗАЕС, щоби запобігти ядерній катастрофі навіть за найгіршого сценарію.

Та є ще другий варіант, за якого ядерного вибуху може не відбутися, але станеться витік радіоактивних речовин у Дніпро. Про це розповідає наукова співробітниця Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Олена Паренюк:

— Може бути невеликий вибух на сховищі відпрацьованого палива, або на станції здетонують міни. У такому випадку тепловибуху не буде, проте радіонукліди з реактора чи зі сховища витечуть у Дніпро. І це буде велика проблема.

Наслідки для України та світу

Залежно від сценарію, до якого вдадуться росіяни, наслідки будуть різнитися. Але в обох випадках вони будуть катастрофічними. Якщо через підрив ставка-охолоджувача нагріється ядерний реактор і станеться тепловибух, це спричинить викид радіонуклідів у повітря. Так само, як це було в Чорнобилі та Фукусімі.

Соцмережами вже шириться багато апокаліптичних сценаріїв, на кшталт того, що вся територія України стане зоною-відчуженням. Ольга Кошарна, покликаючись на слова доктора технічних наук Івана Ковальця, пояснює, що спрогнозувати наслідки такого викиду неможливо, усе залежатиме від метеорологічних умов:

— Якщо станеться аварія, то за певних погодних умов люди можуть отримати значні дози радіоактивного опромінення навіть на відстані 800 км від місця аварії. А забруднення поверхні цезієм-137 можуть виникнути на відстанях до 350 км від місця аварії, що відповідає відстані від Запорізької АЕС до Одеси.

Експерти додають, що спрогнозувати напрямок вітру можна не більш ніж на одну добу, тому масштаби загрози заздалегідь оцінити неможливо. За інших умов прогнозування показувало вже не такі важкі наслідки: постраждала б територія України, зокрема Крим, а територія сусідніх держав не була би значно уражена.

Достеменно відомо, що в разі вибуху на ЗАЕС найбільша небезпека буде в 50-кілометровій зоні навколо. Як повідомляв голова Запорізької райдержадміністрації Олег Буряк, ця зона в Запорізькій області охоплює Кам’янку-Дніпровську, Кушугум, Малокатеринівку, Балабине, Балки, Василівку, Велику та Малу Білозерки, Дніпрорудне, Михайлівку. На Дніпропетровщині — це Нікополь, Марганець, Покровське, Червоногригорівка, Грушівка, Томаківка, Покров.

Вид на ЗАЕС з берега Каховського водосховища біля міста Нікополь після прориву Каховської дамби, 16 червня 2023 року. © REUTERS / ALINA SMUTKO

Він зазначив, що план евакуації людей із цих населених пунктів затверджено та відпрацьовано Окрім того, із 23 червня в Україні розгорнуто роботу штабів, у яких будуть присутні енергетики, представники ДСНС, поліція, медики. Про це повідомляв глава МВС Ігор Клименко.

За другого сценарію радіаційне забруднення насамперед загрожуватиме річці Дніпро та акваторії Чорного моря, каже Паренюк:

— Якщо станеться витік радіоактивних речовин, буде забруднена певна територія берегів біля Дніпра, але в основному все вийде в Чорне море. І тоді у всіх країнах басейну Чорного моря — Росія, Туреччина, Молдова, Болгарія — будуть радіонукліди ЗАЕС.

Що робити у разі аварії на атомній електростанції — рекомендації МОЗ Сховайтеся всередині приміщення. Закрийте всі вікна; заклейте їх скотчем або ущільніть мокрою тканиною; вимкніть кондиціонери та інші системи вентиляції; не тримайтеся поруч із зовнішніми стінами, дахом; ліпше перебувайте в приміщенні, у якому немає зовнішніх дверей і, бажано, вікон; перебувайте в укритті (у приміщенні) і не виходьте на вулицю, поки не буде інших вказівок від компетентних органів.

Знезаразьте себе, якщо під час аварії перебували поза домом. Обережно зніміть верхній одяг, герметично запакуйте його, щоб не фонив, і приберіть туди, де поруч із ним не буде людей і тварин.

Помийтеся, якщо є така можливість. Прийміть душ із милом, вимийте голову шампунем без кондиціонера. Не використовуйте кондиціонер, щоб не закріпити радіаційний матеріал. Якщо немає де прийняти душ, хоча б просто вимийте відкриті ділянки шкіри, особливо обличчя і руки, під проточною водою.

Якщо до проточної води відсутній доступ, використовуйте вологі серветки або змочену водою тканину. Підвищену увагу приділіть рукам, обличчю, вухам. Також обробіть повіки і вії, протерши їх вологими серветками, мокрою тканиною.

Не тріть і не дряпайте шкіру, інакше в рани й пошкодження на шкірі потрапить радіоактивний матеріал.

Одягніть чисті речі.

Не вживайте їжу та пиття з невідомих джерел.

Захистіть дихальні шляхи, використовуйте маску або інші засоби захисту, якщо вони доступні.

Користуйтеся офіційними джерелами — медіа, радіо, телебачення або системи оповіщення. Вказівки для населення даватиме місцева влада, Держслужба з надзвичайних ситуацій, поліція.

Щодо вживання йодиду калію в МОЗ наголошують : така профілактика потрібна тільки, якщо ви отримали індивідуальну офіційну рекомендацію.