Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС — Буданов

ЯДЕРНИЙ ШАНТАЖ

План підриву Запорізької АЕС уже затверджено, ситуація ніколи ще не була настільки серйозною. Таку заяву зробив начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю британському виданню The New Statesman.

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Буданов наголосив, що план підриву ЗАЕС повністю розроблений та затверджений, не вистачає лише одного — наказу діяти:

«Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз».

Він вважає, що для прискорення катастрофи росіяни можуть використати технічні засоби. Буданов також нагадав, що російські війська замінували ставок-охолоджувач ЗАЕС, до того ж окупанти розмістили начинену вибухівкою техніку біля 4 із 6 енергоблоків станції. Без охолодження ядерні реактори можуть розплавитися за період від 10 до 14 днів.

Наказ про теракт може бути відданий унаслідок поразки армії РФ на лівому березі Дніпра, зауважує Кирило Буданов. Росія може розглядати створення зони ядерного лиха в якості запобіжника для подальшого наступу ЗСУ.

Водночас, за оцінкою Кирила Буданова, є ризик, що атака на ЗАЕС із витоком радіації може виступати в якості «превентивного заходу», аби зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту в її нинішньому вигляді.