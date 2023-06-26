Історія волонтерів, які створили спільний благодійний фонд

Кохання під час війни

Леонід Русаков і Катерина Меркулова покохали один одного після спільного плетіння маскувальних сіток для ЗСУ. Згодом разом створили благодійний фонд «Гарнізон», де виготовляють кікімори, сітки та інше спорядження для захисту українських військових. Свою історію волонтерства та стосунків співзасновники БФ розповіли в інтерв'ю українській редакції RFI.

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Від курсів акторської майстерності до плетіння маскувальних сіток

У довоєнні часи Леонід знімався у кіно та керував театральною студією «Альфа» у Дніпрі. Після 24 лютого почав проводити уроки акторської майстерності для вимушених переселенців. На одному з таких занять і познайомився з Катериною, яка через війну переїхала з Харкова до Дніпра:

Майстер клас з пластики в студії театру та кіно «Альфа». © studio_cinema_alfa / Instagram

— Це були безкоштовні заняття для зняття стресу і вона туди прийшла. В цей момент я також організовував плетіння маскувальних сіток для військових і запрошував людей зі студії «Альфа» і туди ж прийшла Катерина.

Катерина привернула увагу своїм позитивним настроєм, ділиться Леонід:

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— Вона приходила на майданчик для плетіння сіток і найвеселіша була, створювала атмосферу. Почуттям гумору та відкритістю своєю сподобалась... Коли я зрозумів, що Катерина подобається мені, я запросив її погуляти, це було таке умовне побачення. Один раз, два рази і от так воно пішло і поїхало і так от це переросло у відносини.

«Треба рухатися далі, я так не можу»: історія створення БФ «Гарнізон»

Згодом Леонід зрозумів, що хоче зробити щось більше для допомоги українським захисникам, аніж плетіння сіток. Своїми думками поділився з коханою:

— Кажу Катерині, що треба рухатися далі, я так не можу, я відчуваю, що в моїх силах робити більше. А вона каже: треба відкривати благодійний фонд. А я кажу: давай почнемо, будемо дивитися як це.

В серпні 2022 року закохані відкрили свій благодійний фонд:

— На даний момент, окрім того, що ми виготовляємо «кікімори» (різновид камуфляжу, — Ред.), маскувальні сітки, маскувальні шоломи, балаклави зимові та літні, шапки, бафи зимові та літні. Також зараз почали виготовляти пончо-дощовики. Ми акумулюємо у себе продукти, медтовари, засоби виживання в лісі, засоби побуту, канцелярію і все це тепер іде на допомогу Збройним силам України. Наприклад: сьогодні ми відправили одному з підрозділів, котрий веде наступальні дії, тепловізорний приціл.

Служба у лавах ЗСУ та промоція від Франка Пітера Вайлда

Діяльність Катерини та Леоніда не обмежується благодійним фондом. Волонтери співпрацюють з публічними особистостями, щоб привернути максмум уваги до потреб армії. Нещодавно передали маскувальну сітку відомому німецькому дизайнеру Франку Пітеру Вайлду, щоб він у творчій спосіб нагадав про війну в Україні. Леонід каже:

Франк Пітер Вайлд із сіткою від БФ «Гарнізон» frankpeterwilde / Instagram

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— Катерина зробила сітку 1 x 2 метри, я допомагав чим міг. Ми відправили її через Польщу до Німеччини і він зробив 10 фотографій, які дуже популярні у нього в інстаграмі.

У 2023 році Катерина пішла працювати у військовий шпиталь:

Катерина Меркулова. © cf_garnizon / Instagram

— Каті запропонували піти на службу. Вона зараз працює у військовому шпиталі, а у вихідні дні приділяє час справам фонду.

У майбутньому Леонід також планує доєднатися до лав ЗСУ.