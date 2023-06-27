Сенатори США просять передати Україні батарею «Залізного куполу»

ЗАХИСТИТИ НЕБО

Американські законодавці говорять про необхідність додаткового посилення української ППО до вже наданий систем «Петріот» та «Хавк».

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Про це йдеться у листі сенаторів Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем до Комітету Сенату у справах збройних сил.

Вони нагадали, що 9 травня командувач космічної та протиракетної оборони армії США генерал-лейтенант Деніел Карблер заявив у Сенаті, що у США зараз є дві батареї «Залізного куполу», одна з яких закінчила підготовку і готова до розгортання. Друга зараз завершує впровадження нового обладнання.

«Отже, армія має одну батарею, доступну для розгортання, якщо ми отримаємо запит», — йдеться у листі.

У Сенаті просять дозволити США передати їхні батареї для допомоги Україні.

«Якщо неможливо передати ці активи Україні, ми закликаємо шукати інші способи допомоги, зокрема передання їх союзникам Сполучених Штатів під контролем і наглядом наших сил, щоб звільнити інші засоби протиповітряної оборони США для посилення потреб протиповітряної оборони України», — закликали законодавці.