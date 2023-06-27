США не бачать готовності Росії підірвати ЗАЕС — Кірбі

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Попри розміщення на території окупованої станції вибухівки, на даному етапі загрозу теракту у Штатах не вважають «неминучою».

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Про це на пресбрифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

«У нас є можливість відслідковувати радіоактивну активність поряд зі станцією, і ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми дуже, дуже уважно слідкуємо за нею», — сказав він про Запорізьку АЕС.

Він також зазначив, що США також не бачать можливості застосування Росією ядерної зброї у війні з Україною.

«І ми не побачили жодних ознак, окрім гучної риторики, ми не побачили жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України», — сказав він.

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Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти замінували ставок-охолоджувач.

26 червня Буданов заявив, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений, і «загроза ніколи не була такою великою, як зараз».

Про загрозу теракту українських партнерів проінформував президент Володимир Зеленський та закликав ужити конкретних заходів, щоб не допустити ядерної катастрофи.