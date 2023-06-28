Вступ до НАТО, доктрина для України та перемога: про що говорив Зеленський до дня Конституції

основні тези виступу

Український лідер відзначив, що все в наших руках і Україна буде державою-переможницею. «Свобода дає успіх», — додав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді до дня Конституції, 28 червня 2023 року.

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«27 років тому в цій залі Верховної Ради України була ухвалена Конституція нашої держави і я вітаю вас сьогодні із Днем Конституції України. Нашої прекрасної України, яка, попри все, зберігає свою вільну душу та керується своїм народом» — заявив Зеленський, починаючи виступ у Верховній Раді.

Шлях до перемоги

Президент наголосив, що наша країна має прогнати всіх окупантів з усіх своїх територій, самостійно визначати своє майбутнє, у тому числі щодо членства в міжнародних політичних і військових організаціях, як то ЄС чи НАТО.

«Ми маємо бути свідомі того, що шлях до головного — до нашої перемоги — важкий. І зараз ще поки ніхто не може сказати, коли ми пройдемо його до кінця. Але повинна бути національна згода щодо визначення нашої перемоги. Коли мета чітка, справедлива, то не так важливо, наскільки тернистий шлях до цієї мети», — сказав Зеленський.

Він також запевнив, що Україна ніколи не піде на заморожування війни з РФ.

«Будь-який заморожений конфлікт — це війна. Війна, яка неодмінно розгориться, і питання лише в тому: коли? Скільки життів вона забере? Тому мир має бути чесним. Саме тому такий мир передбачає українська Формула миру. І саме тому українська Формула миру має універсальну користь: Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту», — наголосив Зеленський.

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Вступ до НАТО

Під час виступу український президент заявив, що вступ України до НАТО стане потужним сигналом світові, що Альянс здатний захищати.

«Вступ України до НАТО буде потужним сигналом світові, що це Альянс, який захищає і захистить, і це Альянс, який має досвід переможців і моральну перевагу переможців, переможців у повністю справедливій обороні», — вважає президент.

Щоби прийняття України до НАТО стало реальністю, Зеленський просить партнерів по Альянсу перестали озиратися на Кремль під час ухвалення своїх важливих рішень. Він наголосив, що вже навіть внутрішні сили в Росії «перестали озиратися на кволого господаря Кремля».

«Божевілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе в глухий бункер через свою слабкість. І тому абсурдно озиратися на такого нездатного керівника такої нездатної держави», — додав Зеленський.

Доктрина для України

Український президент запропонував розпочати загальнонаціональне обговорення нової української доктрини, яка визначить пріоритети майбутньої трансформації держави.

«Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка іде до перемоги. Та для України-переможниці. Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє — і нам самим, і нашим сусідам, і кожному у світі. Нам потрібне спільне бачення того, якою бути Україні перемоги», — зазначив Зеленський.

Він озвучив 5 основних орієнтирів — це напрямки, які можуть бути розкриті тими чи іншими окремими пунктами, які нація визначить, як важливі:

філософія перемоги;

глобальна українська безпека;

політика героїв;

політика справедливості;

трансформація.

Зеленський наголосив, що трансформація держави необхідна для подальшого успішного розвитку.