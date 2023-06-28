Головні події попереду: Резніков повідомив хороші новини про контрнаступ ЗСУ

звільняємо території

Міністр оборони України натякнув, що нещодавні скромні успіхи українських сил на фронті були лише попереднім «прев'ю» набагато більшого наступу, який має відбутися.

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В інтерв'ю Financial Times Олексій Резніков сказав, що звільнення кількох сіл від російської окупації в останні тижні «не було головною подією» у запланованому Києвом наступі.

«Коли це станеться, ви всі це побачите. Усі все побачать», — сказав він, відкинувши повідомлення ЗМІ про повільне просування проти добре укріплених російських позицій.

Міністр підтвердив, що основні військові резерви України, включаючи більшість бригад, нещодавно підготовлених на заході та оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не залучені до операції.

Резніков зазначив, що українська армія продовжує завдавати великих втрат російським окупантам, використовуючи «деградацію» їх сил як інструмент для досягнення мети зі звільнення українських земель.

Він розповів, що українські збройні сили досягли «певних досягнень», які Генштаб не оприлюднює, щоб уникнути викриття військ.

«Інколи росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку чи територію. Вони бояться далі доповідати начальству», — стверджує він.

Водночас Резніков попередив, що ця операція буде контрастувати з торішнім приголомшливим розгромом російських військ у Києві, в Харківської області та в Херсоні.

«Ви не можете очікувати дива в кожній операції», — каже він.