Дуда та Науседа у Києві: неанонсований візит напередодні саміту НАТО

Візит друзів

Київ, Україна – У День Конституції, 28 червня, до української столиці прибули відразу два поважних гостя і великих друга України — президенти Польщі та Литви — Анджей Дуда та Гітанас Науседа. Одне з найважливіших питань, яке стояло на порядку денному, — координація позицій напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

У День Конституції до України прибули президенти Польщі та Литви

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«Прибув до Києва напередодні саміту Альянсу з головним меседжем — місце України в НАТО», — написав Науседа у твіттері після того, як зійшов із потяга на столичному вокзалі.

Arrived in Kyiv ahead of the #NATO summit in Vilnius with one main message - Ukraine's place is in NATO. pic.twitter.com/1HLdB57Xzl — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2023

Буквально згодом стає відомо, що 28 червня до Києва прибув ще один друг України — Анджей Дуда. Анонсував у твітері, що буде розмовляти з українським президентом про ситуацію на фронті, про загрозу російського нападу на ЗАЕС, а також про дипломатичну діяльність напередодні майбутнього саміту НАТО.

Анджей Дуда на столичному залізничному вокзалі © Twitter Kancelaria Prezydenta

— Така зустріч є очевидним сигналом підтримки і нашої свободи, і нашої Європи, нашого прагнення жити вільно та згідно із законом. Я хочу подякувати, Гітанасе, тобі. Дуже вдячний за все. Я дякую тобі, Анджею. Дякую народам і державам, Литві та Польщі, за надзвичайно вагому щоденну підтримку України – збройну, політичну, економічну та гуманітарну, — наголосив Володимир Зеленський

I am pleased to welcome our good, true friends and partners - President of 🇱🇹 @GitanasNauseda and President of 🇵🇱 @AndrzejDuda - to Kyiv.



On the Constitution Day of Ukraine, such a meeting is a clear signal of support for our freedom and our Europe, our aspiration to live freely… pic.twitter.com/3DVNuWPl5Z — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2023

Зеленський вітає Науседу у Києві © Офіс Президента України

Володимир Зеленський зустрічає своїх колег із Польщі та Литви © Офіс Президента України

Глава України додав, що візит президентів Польщі та Литви є ще одним підтвердженням потужної та своєчасної підтримки України, особливо – напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

Три президента — України, Польщі та Литви © Офіс Президента України

Польський президент Анджей Дуда, у свою чергу, наголосив, що Польща та Литва роблять усе можливе, щоб майбутній саміт НАТО приніс чітку перспективу членства України в Альянсі:

— Ми глибоко в це віримо і робимо все, щоб цей саміт справді став вирішальним самітом, щоб зміцнити безпеку нашої частини Європи, бо ми глибоко віримо, що безпека України — це безпека всіх нас.

Анджей Дуда із візитом у Києві © Twitter Kancelaria Prezydenta

Гітанас Науседа заявив, що Литовська республіка підтримує членство України в НАТО, і майбутній саміт у Вільнюсі має пришвидшити вступ нашої країни до Альянсу.

Гітанас Науседа під час виступу у Києві © Офіс Президента України

— Є реальна можливість зробити рішення саміту справді потрібними для всієї Європи. Це залежить тільки від того, чи будуть ці рішення в інтересах реальної сили Альянсу, тобто спрямовані на запрошення України в НАТО, – наголосив Володимир Зеленський.

Зустріч трьох президентів у столиці України © Офіс Президента України

Також три лідери говорили про європейську інтеграцію України. Зеленський наголосив, що уже цього року Київ очікує початку переговорів щодо членства в ЄС. Дуда запевнив свого українського колегу у підтримці прагнень України стати повноправним членом Європейського Союзу:

— Підтримуючи Україну в її прагненнях бути частиною євроатлантичної та європейської спільноти, ми віримо, що таким чином ми будуємо майбутнє, безпеку та процвітання нашої частини Європи. Це наша робота.

Дуда: Польща підтримує вступ України до ЄС та НАТО © Офіс Президента України

Науседа, у свою чергу, висловив сподівання, що вже цього року розпочнуться переговори щодо вступу до ЄС:

— Меседж, який я хочу донести до українського народу, – Україна ніколи не залишиться самотньою. Україна належить до європейської родини. Ми повинні почати переговори про членство вже цього року. Україна – це Європа.

Виступ трьох президентів перед ЗМІ © Офіс Президента України

Володимир Зеленський подякував Гітанасу Наусєді за оборонну допомогу Україні, яка сягнула близько 1,5% ВВП Литви. Також — за рішення закупити дві пускові установки NASAMS для передачі їх Україні.

— Дякую за рішучий крок до зміцнення нашої оборонної потужності та захисту українського неба й громадян від ворожих атак, – наголосив український президент.

Двосторонні перемовини Дуди та Науседи © Офіс Президента України

Польському президенту Зеленський висловив подяку за лідерство Польщі у створенні танкової коаліції та активну участь в авіаційній коаліції.

Двосторонні перемовини Дуди та Зеленського © Офіс Президента України

— Ми показуємо всьому світу, що Україна суверенна, горда і вільна. І буде, тому що Україна переможе, незважаючи на агресію Росії, — заявив Анджей Дуда.

Три президенти у Києві напередодні саміту НАТО у Вільнюсі © Twitter Kancelaria Prezydenta

— Росія програє цю війну, ніхто у Європі в цьому не сумнівається. А ми здобудемо мир і реальну тривалу безпеку для наших народів. Усі разом, у єдності, посилюючи одне одного, посилюючи наші Альянси, зокрема НАТО, зміцнюючи Європейський Союз і наш спільний європейський спосіб життя, – сказав Володимир Зеленський.