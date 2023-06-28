Росія завдала ракетного удару по Краматорську: 10 людей загинуло, ще 61 поранено

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Попередньо, ввечері 27 червня росіяни поцілили ракетами «Іскандер» у кафе в центрі міста, де було багато відвідувачів

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Як повідомляє ДСНС України, на місті досі працюють рятувальники. За допомогою двох кранів проводиться розбір завалів будівлі зруйнованого кафе та пошук постраждалих. В Офісі генпрокурора пишуть, що під завалами ще можуть бути люди.

На жаль, внаслідок удару є багато загиблих, зокрема, діти.

Станом на 12:25 в Нацполіції повідомили, що внаслідок ракетної атаки загинули десять людей та 61 — отримала поранення, серед них 8-місячна дитина. Пошукові роботи тривають. Серед загиблих є 3 дитини, дві — 2008 та 2011 року народження, повідомили в ДСНС.

Серед поранених є троє іноземців. У заяві організації Aquanta Ucraina (група підтримки України в Латинській Америці) повідомляється, що внаслідок удару поранення отримали українська письменниці Вікторія Амеліна та троє громадян Колумбії — Серхіо Харамільйо, Ектор Абад Фасіолінс і Каталіна Гомес.

Колумбійці пишуть, що вони стали об'єктами російської атаки крилатою ракетою по ресторану, який є частиною торговельного комплексу. Вони зазначили, що це звичайне місце зустрічі міжнародних кореспондентів і мешканців Краматорська.

«Ми збирали матеріал у цьому та інших містах Донбасу для нашого руху "Тримайся, Україно!" Ми хотіли висловити солідарність Латинської Америки з українським народом проти варварського та незаконного російського вторгнення», — написано в заяві.

Повідомляється, що Амеліна отримала травму голови і знаходиться у важкому стані. Колумбійці отримали незначні поранення.

«Усі наші думки з Вікторією. Ми не приймаємо цю нову злочинну атаку Росії проти населення Краматорська, де вже загинуло 63 цивільних у квітні минулого року, коли Росія запустила ракету по вокзалу. Напади на цивільні місця є варварським актом. Тримайся Україно», — зазначили громадяни Колумбії.

В управлінні освіти Краматорської міської ради опублікували фото та розповіли про двох загиблих сестричок Юлю та Анну, яким було всього по 14 років.

«З сумом та нестерпним болем повідомляємо про загибель двох сестер Аксенченко Юлію та Анну, учениць Краматорської ЗОШ №24. Цього року вони закінчили восьмий клас, а 4-го вересня мали б святкувати свої 15-річчя. російська ракета зупинила биття сердець двох янголят», — написали вони.

Ударом по піцерії у Краматорську на Донеччині 27 червня російські війська вбили двох сестер Анну і Юлію Аксенченко. © Facebook / управління освіти Краматорської міської ради

За словами голови ОП Андрія Єрмака, друга російська ракета влучила у приватний сектор селища Біленьке, там теж є руйнування приватних будинків.

На російський удар у своєму вечірньому зверненні відреагував Президент Володимир Зеленський:

— Кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила — поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.

Ракетний удар по Краматорську, 27 червня 2023 року. © REUTERS / STRINGER

Ракетний удар по Краматорську, 27 червня 2023 року. © AP / National Police of Ukraine

Ракетний удар по Краматорську, 27 червня 2023 року. © REUTERS / STRINGER

Ракетний удар по Краматорську, 27 червня 2023 року. © REUTERS / STRINGER

Ракетний удар по Краматорську, 27 червня 2023 року. © AP / National Police of Ukraine

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1,2 ст. 438 КК України), повідомляє Офіс генпрокурора.