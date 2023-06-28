Фірташ отримав від Білорусі дипломатичну посаду, щоб уникнути екстрадиції в США — DW

несподівана кар'єра

Український бізнесмен намагається здобути дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO, організації в структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу.

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Про це пише DW.

Про спроби олігарха стати недоторканним стало відомо із тексту рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня, яке опинилося у розпорядженні журналістів.

У тексті рішення віденського суду вказано, що Фірташ має статус «радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні» ще з 2021 року. Саме на підставі цього статусу український вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет.

Суди попередніх інстанцій не визнали дипломатичного імунітету Фірташа, але Вищий земельний суд Відня у своєму рішенні зобов’язав суд першої інстанції при повторному розгляді визначити, чи підпадає він під статус дипломата. Якщо відповідь буде позитивною, Фірташ зможе уникнути екстрадиції до США, де його обвинувачують у корупції й відмиванні коштів.

Журналісти видання пишуть, що несподівана дипломатична кар'єра Дмитра Фірташа у Відні пов'язана з режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У той же час, Міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не має належної акредитації в UNIDO і не отримав відповідну акредитаційну картку від австрійського Міністерства закордонних справ. Це означає, що його не вважають особою, яка користується привілеями дипломата, зокрема імунітетом.

Видання також зауважило, що в посольстві Білорусі у Відні не відповіли на запитання про те, чим саме займається Фірташ на згаданій посаді. А речник адвокатів Фірташа повідомив DW, що коментарі щодо судових процесів не надаються.

Нагадаємо, що бізнесмен Дмитро Фірташ був затриманий в Австрії в березні 2014 року за запитом США. Утім його випустили під заставу у 125 мільйонів євро. Після цього він оскаржував свою екстрадицію в США.

В Америці його та ще п’ятьох людей звинувачують у змові у 2006-2010 роках з метою виплати не менше 18,5 мільйона доларів хабаря індійським чиновникам для придбання титанової шахти в Індії. Український бізнесмен нібито мав намір продати частину продукції американському аерокосмічному гіганту Boeing. Фірташу загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

У 2023 році СБУ та Бюро економічної безпеки оголосили Фірташу про підозру. За матеріалами слідства лише одна з його схем з облгазами завдала українському бюджету збитків на 18 мільярдів гривень.