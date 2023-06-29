Від менеджерки до бойової медикині: історія Аліни Сарнацької із позивним «Лисиця»

ІНТЕРВ'Ю RFI

До повномасштабного вторгнення РФ Аліна Сарницька працювала менеджеркою громадської організації в Києві. Уже на другому тижні великої війни 36-літня жінка мобілізувалася до лав ЗСУ. Про те, як лише з сертифікатом із курсів домедичної допомоги вона стала старшим бойовим медиком роти, — Аліна розповіла українській редакції RFI.

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— Як Ви зустріли війну 24 лютого? Що робили цього дня?

— 24 лютого я прокинулась у квартирі в Києві. Встала о п’ятій ранку, щоб робити каву — і тоді перші вибухи почула. Потім моніторила стрічку новин, чекала вечора. Увечері взяла рідних, і ми пішли ночувати в метрополітен.

— Коли і як Ви вирішили йти до військкомату?

— Десь через кілька днів після початку вторгнення я прийшла до військкомату, але мене не взяли. Сказали, що дівчата не потрібні, якщо немає медичної освіти. І тому стали шукати знайомих в армії, щоб через них у підрозділ зайти.

Я це інтуїтивно вирішила, бо тоді ще не знала, що ТрО — це армія. І я знайшла знайомих у територіальній обороні й прийшла на співбесіду до начмеда ( начальник медичної служби. — Ред.), бо в мене був сертифікат із курсу домедичної допомоги від Червоного хреста. От він мене й взяв до себе.

— Коли Ви навчалися цього? Це було для саморозвитку чи ставили іншу мету?

— Це було за два тижні до війни. Я вже розуміла, що щось має бути. І тоді організувала навчання для своєї організації. І сама паралельно його пройшла, щоб не лише отримати сертифікат, а й навчитися практичних речей про всяк випадок.

Аліна Сарницька © Фото з особистого архіву

— Отже, усю практику Ви здобули саме в армії. До мобілізації Вас із медициною пов’язував лише сертифікат про курси домедичної допомоги?

— Так. Я ніколи не була пов'язана з медициною абсолютно.

— Коли Ви поїхали на фронт?

— Спочатку ми воювали в Київській області, потім охороняли кордон від «Шахедів», а потім, узимку цього року, перемістилися на Схід.

— Яка ситуація з бойовими медиками у війську?

— Медиків, на жаль, сильно не вистачає, тому що велика частина медиків виїхали, особливо жінки. Узагалі, мало хто з бойових медиків має середню медичну освіту. Багато хто навчається у «полі».

Загалом для того, щоб бути бойовим медиком зводу, не потрібно мати медичну освіту. А для того, щоб бути бойовим медиком роти, бажано мати молодшу медичну освіту, тобто медсестри чи фельдшерки. Але стільки медсестер і фельдшерів, щоб забезпечити мільйонну армію, у нас немає. От і тому дуже рідко, коли на цих посадах служить молодший медичний персонал.

Аліна Сарницька © Фото з особистого архіву

— Які у вас обов'язки як у старшого бойового медика роти?

— Обов'язки — витягати бійців і супроводжувати їх далі. Не лише евакуація, а й надання домедичної допомоги, тому потрібно добре знати тактичну медицину.

Основний обов'язок бойового медика — це навчати, тому що допомогу насамперед надає собі боєць, тому що поряд може нікого не бути. І первинну евакуацію роблять його побратими. Наприклад, десь там на позиції троє людей, очевидно, що медика там бути не може, бо медиків стільки нема. Вони всі мають вміти надати допомогу. Вони всі мають бути забезпечені. Їхні аптечки треба перевіряти, їх треба навчати постійно. Це основний наш обов'язок, тому що ми не так часто самі надаємо допомогу, як надають бійці.

— У чому найбільша складність роботи бойового медика?

— Найбільша складність у тому, що я медик роти. І я з цими людьми служу вже понад півтора року. І коли хтось гине, то це не просто якісь незнайомі люди — це твої друзі. Це найважче. У мене була ситуація, що як китель прала новий від крові свого друга. Було, що я вночі в Часовому Яру пакувала в мішки свого найкращого друга та іншого хлопця з цієї роти.

А ще я знаю їх дружин особисто. І коли гинуть друзі, то я говорю з їхніми дружинами, бо не можу не розмовляти. Якби це були незнайомі люди, то це було б значно легше.

— У квітні РФ атакувала Слов'янськ. Ви допомагали людям, які опинилися під завалами. Розкажіть детальніше про цей досвід.

— Ми тоді проїжджали через Слов'янськ маленькою групою, і якраз його обстрілювали. 11 ракет прилетіло. І майже всі приблизно в тому районі, де ми перебували. Спочатку ми заховались, а після обстрілу побігли на розвалини, щоб допомогти постраждалим.

Тоді вдалося витягнути з-під завалів 13-літню дівчинку і врятувати їй життя. Моя колега її прокапала, а потім я її везла в лікарню разом зі швидкою. Спочатку ми навіть спілкувалися з цією дівчинкою, а потім якось перестали.

Наслідки обстрілу Слов’янська. 14 квітня 2023 рік © Павло Кириленко

— Чи евакуйовували Ви цивільних із прифронтових територій?

— Мій підрозділ вже давно там, де фронт. Тому, у принципі, усі, хто хотіли виїхати, уже виїжджали. А хто не хоче, той впевнено не хоче. Ми намагаємося вмовити виїхати людей, однак із цим дуже складно. У мене такого не було, щоб я когось переконала виїхати. Але намагаємося вмовити завжди.

Наприклад, я була в Часовому Яру. І я не розумію, що там роблять цивільні. Навіщо вони живуть там в підвалах? Чому вони не хочуть виїжджати? Загалом, я знаю пояснення цього явища. Їм здається, що в зовнішньому світі їм буде ще важче, бо тут вони принаймні вже все знають і до всього готові.

Однак це дуже страшне місце. Його просто безкінечно обстрілюють. І жити там — це абсолютне безумство, тому всі намагаються вмовити людей виїхати. Але хапати дорослих людей і насильно їх везти, ми також не можемо. Це ж не котик і не собачка.

— До речі, чому Ви отримали позивний «Лисиця»?

— Нема якоїсь особливої причини чи історії. Я давно вже «Лисиця», ще до армії. Мене так називали друзі, тому я сама взяла собі такий позивний.

Аліна Сарницька © Фото з особистого архіву

— Чи будуєте плани на час після нашої перемоги?

— Я б хотіла після війни взагалі нічого не робити. Я раніше дуже багато працювала і не гралась ніколи в комп'ютерні ігри. Я маю план купити ігрову приставку і місяць просто грати. Мене чекають на роботі, але я вже їм сказала, що на цілий місяць я захворіла. Буду пити безалкогольне пиво, гратися і взагалі не буду виходити з дому.

Однак щодо перемогти, то люди якось дуже по-іншому собі уявляють війну, що ми близькі до перемоги, але достатньо відкрити карту і подивитися, де проходить лінія фронту. І наскільки територія окупована, тому що мене реально знайомі запитують: «Так що, через місяць чи цього року ми переможемо?» Не знаю, що їм відповідати. Люди розслабляються, перестають волонтерити, адже думають, що перемога поруч. І це може мати дуже негативні наслідки для перебігу війни. Я відчуваю дуже великий розрив між їхнім світом і нашим.