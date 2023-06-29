Запоріжжя чи Запорожжя, що стоїть за пропозицією перейменувати місто

Мовна політика

Днями Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила перелік зі 1400 назв міст і сіл, які рекомендується перейменувати на виконання закону про заборону пропаганди і деколонізацію топонімії. Умить збурився скандал через пропозицію перейменувати Запоріжжя. Щоб з'ясувати, чим керувалася комісія, ухвалюючи рішення, і як планує діяти після суспільного резонансу, — українська редакція RFI поспілкувалися з головою Національної комісії зі стандартів державної мови Володимиром Мозгуновим.

Реклама Читати продовження

Не наказ, а рекомендація

— Закон («Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». — Ред.) визначає, що ми маємо проаналізувати і визначити назви сіл та міст, які не відповідають стандартам української мови. І коли ми почали їх аналізувати, дійшли висновків, що всі топоніми можна поділити на три групи, — пояснює Володимир Мозгунов.

До першої групи комісія віднесла ті топоніми, які не відповідають орфографічним, граматичним чи словотвірним нормам. Зокрема, ідеться про Бровари: комісія рекомендує замінити назву на граматично правильну — Броварі.

Другу групу становлять назви, які містять або радянську ідеологему (наприклад, різноманітні Першотравневі та Першотравенські), або створені на основі не українського слова. Проте Нацкомісія лише звертає на них увагу, а не пропонує замінник:

— Нас звинувачують уже в тому, що ми не запропонували свого варіанту. За якою логікою ми мали б це запропонувати? Замінити, наприклад, Приютне на Затишне чи на якесь інше? Ні. Це мають вирішити люди, які живуть у цьому селі чи в цьому місті. Ми тільки вказали на те, що назва не відповідає стандартам української мови.

Далі ж справа за громадою. Вона має зібратися, обговорити доцільність змін та запропонувати інший варіант. Потім, згідно з законом, пропозиція подається до Верховної Ради, яка розглядає та ухвалює рішення щодо перейменування населеного пункту.

У третій групі Нацкомісія об'єднала назви тих населених пунктів, які можуть містити приховану ідеологему. Наприклад, за часів СРСР навіть питомо українські назви так чи інакше видозмінювали відповідно до радянських реалій.

— Тому це, знову ж таки, наша рекомендація громадам: подивіться, будь ласка, на назву свого населеного пункту, — наголошує голова Нацкомісії.

Чим не догодило Запоріжжя

Цілком можливо, що суспільний резонанс і не був би настільки значним, якби не рекомендація щодо можливості перейменування Запоріжжя. Воно ввійшло до переліку назви сіл, селищ, міст області, які «можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики». Тож комісія рекомендує обґрунтувати «доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву».

— До Національної комісії було кілька звернень від істориків, які висловлювали свою думку, — говорить Володимир Мозгунов. — Ця думка про те, що для того, щоб відобразити суть, то треба було б назвати місто Запорожжя, тобто те, що за порогами.

Як наголошує голова Нацкомісії, як усе ж таки правильно —Запоріжжя чи Запорожжя — це предмет наукової дискусії. Думки членів робочої групи розділилися, тому цю назву віднесли до третьої підгрупи. Ррішення Нацкомісії не варто сприймати як наказ, зауважує Володимир Мозгунов:

— Це лише рекомендація органам місцевої влади. Вони можуть, наприклад, провести громадські слухання, опитування серед громадян, які живуть в Запоріжжі, вивчити думку мешканців міста.

Згідно з історією української мови, є два правильних варіанти: Запорожжя та Запоріжжя. Національна комісія зверталася за консультацію до істориків — і вони підтвердили цей факт.

Скасовувати чи ні

Свою незгоду з рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови висловили посадові особи, зокрема мовний омбудсмен Тарас Кремінь та міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Останній, зокрема, заявив, що «скандальне рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано».

— Ми сьогодні проводимо консультації, — зауважує Володимир Мозгунов. — До нас надійшов офіційний лист від Міністерства освіти і науки України — ми його зараз опрацьовуємо. Попередньо я сьогодні вже проводив нараду з колегами. І в нас є думка звернутися до Міністерства культури й інформаційної політики (оскільки саме це міністерство формує мовну політику і реалізує), до Міністерства освіти і науки із ініціативою створити робочу групу, провести додаткові консультації та визначитися, як діяти далі.

Водночас пан Володимир наголосив, що насправді перейменування — компетенція громади, цим має займатися місцеве самоврядування. А Нацкомісія зі стандартів державної мови лише надає свої рекомендації.

Попри весь скандал, що розгорівся довкола рішення Нацкомісії, Володимир Мозгунов упевнений, що сприймати цю суспільну дискусію варто позитивно:

— Я вже не один рік говорю про те, що в радянські часи нас називали «населенням», а ми повинні бути громадянами. А цього треба вчитися. Треба навчитися усвідомлювати свої не тільки права, а й обов'язки. Те, що люди відгукнулися і розгорнулася дискусія, це означає, що ми вже можемо говорити про те, що люди, які живуть в Україні, громадяни в Україні, дійсно стають її громадянами.