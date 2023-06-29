Кандидат у президенти США Майк Пенс із неочікуваним візитом у Києві

Підтримка США

Київ, Україна – «Колишній віцепрезидент став першим кандидатом у президенти від Республіканської партії, який зустрівся з українським лідером під час передвиборчої кампанії», – саме так телеканал NBC News повідомив про візит Майка Пенса до української столиці. Політик мав не лише зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським, також він на власні очі побачив те, що залишили по собі російські війська на Київщині.

Реклама Читати продовження

Пенс у Київській області

Мощун, Буча та Ірпінь — саме сюди першочергово вирушив Майк Пенс після прибуття в Україну.

Майк Пенс зустрівся із жителями Ірпеня © NBC News

— Приїхати сюди просто як приватний громадянин – мати можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів, які тримали лінію оборони в тих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпені, які стримували російську армію, побачити родини, чиї будинки були буквально обстріляні в розпал безсовісного та неспровокованого російського вторгнення – це лише зміцнює мою рішучість виконувати свою частину, продовжувати закликати до сильної підтримки Америкою наших українських друзів і союзників, – сказав політик журналістам NBC News.

Пенс покладає квіти до могил загиблих внаслідок російської агресії © NBC News

— Вдячний Майку Пенсу за особистий візит та однозначну підтримку України, яку він публічно транслює з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Ця зустріч є важливим свідченням нашої єдності та рішучості в боротьбі з військовою агресією РФ, — наголосив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко та ексвіцепрезидент США Майк Пенс © Facebook Руслан Кравченко

Пенс з Епіфанієм

У рамках свого візиту до України 48-й віцепрезидент США у Свято-Михайлівському золотоверхому монастирі зустрівся із Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Митрополит Єпіфаній та Майк Пенс © ПЦУ

Майк Пенс та глава ПЦУ зустрілись на території Михайлівського собору © ПЦУ

Предстоятель ПЦУ та американський державний діяч вшанували захисників України, які полягли у боротьбі з російськими загарбниками — поклали квіти до меморіалу «Стіна пам’яті».

Покладання квітів © ПЦУ

Мирополит Епіфаній та колишній віцепрезидент США Майк Пенс © ПЦУ

Митрополит Епіфаній та колишній віцепрезидент США Майк Пенс обговорили боротьбу українського народу проти російських окупантів, а також відстоювання свободи й незалежності України.

Митрополит Епіфаній і Майк Пенс © ПЦУ

Пенс із Зеленським

Український Президент під час зустрічі із американським політиком відзначив надзвичайно важливу потужну підтримку України з боку американського народу, глави Білого дому Джо Байдена, Конгресу та обох партій:

Майк Пенс на зустрічі в Офісі Президента © Офіс Президента України

— Це підтримка не лише зброєю, що є основним пріоритетом сьогодні. США надають нам фінансову допомогу, гуманітарну й політичну підтримку. Цінуємо, що обидві головні партії США – Республіканська й Демократична – залишаються єдиними в підтримці України. І, звичайно, ми відчуваємо потужну підтримку народу Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський проінформував кандидата у президенти США про ситуацію на фронті, а також наголосив на тому, наскільки важливо якнайшвидше почати підготовку українських пілотів і надати Україні бойові літаки Ф-16. Також український лідер розповів американському політику про гуманітарну ситуацію, що склалася в південних регіонах України після руйнування російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

Не перша підтримка

Майк Пенс вперше від початку російського вторгнення прибув до України. Однак не вперше висловлює і відкрито демонструє свою підтримку. 10 березня 2022 року разом із дружиною Карен Пенс він прибули на українсько-польський кордон, аби зустрітись із українськими біженцями.

Майк Пенс у Польщі зустрівся із українськими біженцями. 10 березня 2022 року © Twitter Mike Pence

Майк та Карен Пенси у Польщі зустрілись із українцями, які тікали від російської війни © Twitter Mike Pence

— Вплив російського вторгнення на ці сім’ї є жахливим, і потреба в підтримці є великою, — написав Пенс тоді у твітері.

5 березня 2022 року на ретриті Національного комітету республіканської партії Марк Пенс розкритикував прихильників Путіна:

— У цій партії немає місця апологетам Путіна. Є місце лише для борців за свободу.

Тоді, через 10 днів від початку великої війни, Пенс закликав адміністрацію Байдена вжити більш жорстких заходів проти Росії, включаючи санкції на експорт російської нафти:

— Путін розуміє тільки силу. Як члени партії, яка виграла Холодну війну, ми повинні надіслати оглушливий сигнал: Путін повинен зупинитися або Путін повинен заплатити.

Майк та Карен Пенси © Twitter Mike Pence

7 червня Майк Пенс оголосив, що балотуватиметься на посаду президента від Республіканської партії. Уже наступного дня він різко розкритикував колишнього президента США Дональда Трампа за його похвалу президенту Росії. Торік у лютому той назвав Володимира Путіна «розумним хлопцем», який «зробив величезну помилку»:

— Відверто кажучи, коли Путін вдерся в Україну, колишній президент США назвав його генієм. Я знаю різницю між генієм і воєнним злочинцем, і я знаю, хто повинен перемогти у війні в Україні — і це народ, який бореться за свою свободу і бореться за відновлення свого національного суверенітету в Україні. І Америко, це не наша війна, але свобода – це наша боротьба, і ми повинні дати народу України можливість боротися і захищати свою територію.

Також Майк Пенс підкреслив, що підтримує допомогу США Україні:

— Це було російське вторгнення, неспровоковане російське вторгнення. І я вважаю, що Сполучені Штати Америки повинні продовжувати надавати мужнім солдатам в Україні ресурси, необхідні їм для відбиття російського вторгнення і відновлення територіальної цілісності.