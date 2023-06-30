Володимир Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо його лідери продемонструють «дефіцит мужності»

САМІТ НАТО

Президент України має особисто прибути на саміт НАТО у Вільнюсі, проте він відмовиться від поїздки, якщо лідери Альянсу не будуть готові до конкретних пропозицій.

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Про це в інтерв’ю Reuters повідомив заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник Зеленського Ігор Жовква. Він наголосив, що на липневому саміті Україна має отримати відповідь на свою заявку щодо вступу до НАТО.

Вільнюський саміт, як зауважив Жовква, чудовий шанс дати відповідь на заявку України. Зокрема, офіційний Київ розраховує отримати запрошення до членства:

— Те, про що ми просимо, це почати процедуру.

Водночас Зеленський може відмовитися від поїздки, якщо не отримає чіткого «сигналу» від лідерів країн Альянсу щодо конкретних кроків і пропозицій для України. Остаточне рішення президент ухвалить безпосередньо напередодні саміту.

— Президент не поїде на саміт, якщо лідери будуть схильні демонструвати — або будуть демонструвати — дефіцит мужності, тоді як Україна з усією мужністю, волею й силою і високим бойовим духом бореться проти російської агресії, — заявив Ігор Жовква.

Проте також дипрадник Зеленського зауважив, що Україна зараз ближча до отримання запрошення, ніж ще пів року тому.