Дратує, коли кажуть, що контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося — Залужний в інтерв'ю WP

ОСНОВНІ ТЕЗИ

За деокупацію кожного метру української землі країна платить кров'ю, говорить Валерій Залужний. Війська щодня просуваються вперед, навіть, якщо це лише 500 метрів, і якщо це відбувається не так швидко, як хочеться іншим, то це лише їхні проблеми.

«Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки», — говорить Залужний про контрнаступ

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Для того, аби контрнаступ Українців проходив швидше, потрібно більше зброї, — сказав в інтерв'ю «Зе Вашингтон Пост» (WP) головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Будь-якої зброї: від боєприпасів до винищувачів F-16.

Він зауважив, що Україна досі не отримала сучасні винищувачі F-16 та має обмежений запас артилерійських снарядів, проте армія веде наступальні дії навіть у таких складних умовах. Тому коментарі західних посадовців та аналітиків щодо того, що український контрнаступ іде повільніше, ніж вони розраховували, його дратують:

— Це не шоу, — сказав журналістам WP Залужний. — Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки. Кожен день, кожен метр дається кров’ю.

Вести контрнаступ без повного забезпечення зброєю та боєприпасами неможливо, наголошує генерал. Та при цьому ЗСУ все одно виконують всі поставлені перед ними завдання: «Так, можливо, не так швидко, як хотілося б спостерігачам, але це їхні проблеми».

Залужний розповів, що питання постачання зброї та надання F-16 хвилює його найбільше. Про це він постійно говорить із генералом США Марком Міллі:

— У нас є домовленість: ми на зв’язку 24/7. Тому іноді я можу подзвонити і сказати: «Якщо я не отримаю 100 000 снарядів за тиждень, 1000 людей загине. Станьте на моє місце».

Валерій Залужний наголошує, що жоден західний генерал не розпочав би контрнаступ без панування в повітрі. А старі українські літаки не можуть конкурувати із сучасними російськими Су-35.

— Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу, — говорить Залужний. — Було б достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні, бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління.

Зараз же головним завданням України та головнокомандувача ЗСУ є підготовка до найгірших сценаріїв та мінімізувати їхні наслідки. Йдеться насамперед про можливе застосування Путіним ядерної зброї або вчинення теракту на ЗАЕС. Проте це не може зупинити контрнаступ:

— Мене це зовсім не зупиняє, — підсумовує Залужний. — Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: «Бійтеся ядерного удару». Ну і що, нам здаватися?