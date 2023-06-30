Росіяни почали поступово залишати ЗАЕС — ГУР

ЯДЕРНА ЗАГРОЗА

Як повідомляє Головне управління розвідки МО України, російські окупанти зменшують свою присутність на Запорізькій АЕС.

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Частині працівників також наказали залишити територію станції до 5 липня, сповіщають у ГУР.

За останніми отриманими розвідкою даними, серед перших станцію покинули троє співробітників «Росатому», які керували діями росіян.

Також рекомендації щодо евакуації отримали й ті українські співробітники, які підписали контракт із «Росатомом». Бажаний напрямок — територія тимчасово окупованого Криму.

«На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева», — кажуть у ГУР.

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Поступове зменшення кількості військових патрулів фіксують і на території самої ЗАЕС, а також у місті-супутнику станції Енергодарі.

Персоналу, який залишається на станції, дали вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну».

🔻 Раніше начальник ГУР МО України Кирило Буданов повідомляв, що РФ уже завершила підготовку до теракту на ЗАЕС.