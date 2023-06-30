«Росіяни хочуть стерти нашу пам’ять»: архітектурна спадщина України критично страждає від війни

ІНТЕРВ'Ю RFI

Дві тисячі архітектурних пам’яток в Україні постраждали від війни, із них майже 600 — повністю знищені. Обстріли пошкодили старовинні будівлі в семи областях держави. В окремих регіонах зруйнована левова частка історичних споруд. Частину унікальних будівель відновити неможливо. Про термінові заходи щодо збереження пам’яток та опір українців знищенню культурної ідентичності українській редакції RFI розповів координатор гуманітарної ініціативи «Штаб порятунку спадщини» Ігор Пошивайло.

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— Якої шкоди завдало російське вторгнення архітектурній спадщині України?

Ігор Пошивайло © Ігор Пошивайло / Facebook

— Наслідки повномасштабної агресії Росії для архітектурної спадщини катастрофічні: дуже велика кількість пам’яток або знищена, або їй загрожує знищення. Області, які найбільше постраждали, це Харківщина, Донеччина, Луганщина, Київщина, Сумщина, Чернігівщина і, звичайно, Херсонщина, особливо після тих подій, які трапились з підривом Каховської ГЕС. Пошкоджені або знищені понад 800 культурних центрів, близько 70 музеїв, з них понад 20 знищено повністю. Зруйновано понад 200 церков та капличок. Постраждали сотні бібліотек, десятки театрів.

В Україні зруйновані 600 архітектурних пам'яток www.poshyvailo.photo

В Україні зруйновані майже 600 архітектурних пам'яток www.poshyvailo.photo

Об’єкти перебувають під загрозою з кількох причин. По-перше, через обстріли, які руйнують будівлю, а по-друге, — під вплив природних явищ.

Після вибухів та пожеж історичні будівлі залишаються без даху та вікон, під дощем та снігом. Від вологи та вітру пошкоджуються стіни, інтер’єр, конструкції.

Про капітальну реконструкцію таких об’єктів наразі не йдеться. Частина їх в окупації, інші — усе ще в зоні обстрілів. Та й наразі нагальним є порятунок людей, а культурна спадщина буде відновлюватись уже після війни.

Утім, часто такі будівлі потребують термінових стабілізаційних заходів. На жаль, і їх не завжди вдається вжити.

— Які об’єкти постраждали критично?

— Частина зруйнованих і пошкоджених об’єктів знаходяться в окупації. Один із них — хатній музей Поліни Райко в селі Олешки. Це — один із найцікавіших, найяскравіших прикладів українського наївного мистецтва.

Музей Поліни Райко © Наталія Тимофєєва / Суспільне.Херсон

Будинок, де розташований музей, був повністю затоплений. Унікальні розписи Поліни Райко втрачені — вони пошкоджені на 70-90%.

Музей Поліни Райко після підтоплення © Штаб порятунку спадщини / Facebook

Об’єктів у критичному стані на окупованих територіях — сотні. Йдеться про історичні та музейні споруди, а також будинки культури, частина з яких є в переліку місцевої культурної спадщини.

Знищена картинна галерея Архипа Куїнджі в Маріуполі.

Знищений музей Куїнджі в Маруполі © Карта руйнувань Маріуполя

У Голопристанському районі на Херсонщині пам’яткам загрожує пограбування з боку чорних археологів, російських окупаційних військ. І у самій Каховці, Новокаховському регіоні є музеї історії, Олешківський краєзнавчий музей, багато інших маленьких сільських і районних музеїв.

До пошкоджених історичних об’єктів, які доступні українським дослідникам, ми організовували експедиції та ретельно їх вивчали.

Одним з перших таких об’єктів була церква Різдва Богородиці у В’язівці на Житомирщині, 1862 року. Це одна з перших дерев’яних церков, які були пошкоджені ракетним обстрілом. У споруді зруйновані стіни та дах. Поряд постраждали будинки місцевих мешканців.

Церква Різдва Богородиці у В'язівці: до та після © Район. Історія

Храм мав історичну цінність: архаїчні інтер’єри та різьблення. В експедиції нас вразило, що про зруйновану церкву не дуже турбувалась релігійна громада (церква належала УПЦ (МП). — Ред.). Територія храму стояла незахищена, неогороджена, навколо залишили багато решток, пошкоджених елементів, внутрішнього оздоблення, ікон.

Експедиція «Штабу порятунку спадщини» у В'язівці www.poshyvailo.photo

Місцеві мешканці повідомляли нам, що священник збирався найняти будівельників, щоб розбирати цю церкву і вивозити на сміття. Частину оздоблення він спалив. А ми, дослідники, знайшли на згарищі церковне начиння, яке для нас становило музейну цінність та могло розповісти про історію споруди. Ми в експедиції задокументували стан церкви, знімали дроном, зробили фотогеометрію. Знімки надавали донорам, говорили про пам’ятку багато на різних рівнях. На жаль, рішення щодо стабілізаційних заходів прийняте не було.

Також потребує стабілізаційних коштів і негайного втручання давня кам’яна церква у селі Мала Комишуваха поряд з Куп’янськом. Росіяни обстрілами пробили в бані Свято-Троїцького храму величезну дірку, а під час окупації влаштували в будівлі шпиталь.

Експедиція «Штабу порятунку спадщини» в Малій Комишувасі www.poshyvailo.photo

Пошкоджена церква у селі Мала Комишуваха © З матеріалів експедицій

Щоправда, внутрішнє оздоблення вони майже не змінили: ікони здебільшого залишилися на своїх місцях. Втім, коли наша експедиція зайшла до церкви, у будівлі стояла вода, через вологість інтер'єр був зіпсований. Місцева влада докладає зусиль, щоб принаймні прикрити отвір у бані цієї церкви. Наша ініціатива поінформувала міжнародних донорів про цей об’єкт, і ми сподіваємось, що він також буде збережений.

Пошкоджена церква у селі Мала Комишуваха © З матеріалів експедицій

Дуже серйозні пошкодження росіяни завдали музею старожитностей Тарновського в Чернігові.

Музей старожитностей Тарновського до обстрілів © Чернігівська міськрада

Музей старожитностей Тарновського після обстрілів www.poshyvailo.photo

По будівлі завдали авіаудар: поруч з музеєм вибухнула півтонна бомба. У результаті, як пояснювали конструктори, музей ніби підстрибнув і з’їхав з фундаменту. Пошкодження там дуже серйозні. У музеї величезні тріщини. Коли ми приїхали, всередині будівлі була вода, стіни зіпсовані грибком. За підтримки донорів ми проаналізували стан музею, зробили лазерне сканування, згодом накрили дах, закрили вікна будівлі. Цю пам’ятку ми підготували до відновлення. Наразі вона може «чекати», коли війна закінчиться і настане час для відбудови спадщини.

Лісодослідну станцію у Тростянці на Сумщині росіяни зруйнували фугасним снарядом в останній день окупації. За свідченням місцевих мешканців, які постійно ховалися в підвалі будівлі, танк уже проїхав повз, згодом розвернувся і вистрілив по будівлі. Між тим це унікальна споруда — будівля мецената Кенінга, яка до того ж зберігала й унікальну сільськогосподарську бібліотеку.

Лісодослідна станція у Тростянці © З матеріалів експедицій

Ця пам’ятка з великою вірогідністю буде збережена: наразі Сумський департамент архітектури отримав гроші на стабілізаційні заходи.

Це, звичайно, тільки найбільш кричущі чи знакові випадки. Таких об’єктів — дуже багато, і не всі вони ретельно досліджені. Потрібен системний підхід, щоб визначити пріоритети: що потребує негайного втручання, термінового виділення коштів, а що може почекати якийсь період, але потребує термінового накривання дахів у будівлях. Міністерство культури зараз займається цим разом з іншими громадськими ініціативами. Ми сподіваємося, що можна врятувати хоча б якусь частину визначних архітектурних пам’яток в Україні.

— Що необхідно для збереження архітектурної спадщини прямо зараз, якими є нагальні потреби?

— Останнім часом є попит на пакувальні матеріали — ті, що захищають від вологи конструкції та колекції. Це пов’язано з ситуацією, яка склалася на Херсонщині після затоплення. Також для збереження спадщини ми надаємо осушувачі, генератори, паливо. Відразу після підриву дамби місцева влада та заклади культури просили навіть засоби від комарів, від кліщів, оскільки вони надзвичайно докучали. Ми маємо певні запаси на нашому складі, і завдяки тому мали можливість допомогти. Якщо у нас є замовлене, негайно відправляємо, якщо немає — просимо допомогти міжнародних партнерів.

Паводок на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС © Reuters

Генератори для Херсонщини від «Штабу порятунку спадщини» © Штаб порятунку спадщини / Facebook

Також дуже багато запитів на оцифрування музейних колекцій. Багато музеїв не мали оцифрованих інвентарних книг. Але така інформація є дуже важливою: адже коли колекції викрадаються окупантами, довести їх приналежність саме тому музею непросто. Тому ретельне документування цінностей — це одна з підстав для їхнього збереження і повернення, подальших процесів реституції. Звичайно, міжнародні інституції не можуть задовольнити всі запити і передати дороговартісне обладнання в маленькі міста.

У відповідь на такі запити наша ініціатива запускає проєкт «Мобільна цифрова лабораторія».

Техніка для мобільної цифрової лабораторіі www.poshyvailo.photo

У рамах проєкту дороговартісне обладнання, надане міжнародними партнерами, буде працювати у різних, навіть найменших, музеях, культурних центрах, архітектурних пам’ятках. Це дозволить задокументувати культурним установам найважливіші, так звані «платинові» колекції.

— Які заходи потрібні на міжнародному рівні для врятування архітектурної спадщини України? Що саме запроваджує ваша ініціатива?

— Ми проводимо виставки, які показують великі руйнування українських закладів культури. У Києві, наприклад, була експозиція «Війна за ідентичність: сила опірності культури». Там ми показали, як знищували окупанти культурну спадщину в Україні. Зараз ми плануємо провести таку виставку за кордоном.

Виставка «Війна за ідентичність: сила опірності культури» © Вечірній Київ

Також експозиція з подібної тематики, організована нашою ініціативою спільно з ЮНЕСКО Нідерландів, проводилася в музеї Амстердама. Виставка показувала пошкоджені об’єкти культурної спадщини в ширшому міжнародному контексті, поряд зі зруйнованими об’єктами Сирії, Афганістану, Балкан.

Наразі ми плануємо фотовиставки в Німеччині — у Сілезії і Берліні. Там ми теж будемо розповідати про боротьбу за культурну ідентичність, про знищення росіянами культурних пам’яток в Україні і про те, яку опірність (здатність протистояти, чинити опір. — Ред.) має наша культура та її носії в Україні.

— Яке ще значення мають подібні заходи? Як вони доносять світові жорстокість та неприпустимість російської агресії?

— По-перше, вони допомагають розповісти про війну зрозумілою і прийнятною для західних аудиторій мовою. Оскільки багато іноземців не сприймає історію нашої війни «військовою» мовою з різних причин. Це було і з історією Майдану, коли ми розповідали про найдраматичніші моменти — розстріли в Києві. І багато мешканців західних країн говорили, що це ваша пропаганда, і ми на це не реагуємо.

А от коли ми розповідаємо про події в Україні та російську навалу мовою культури, мистецтва, універсальних цінностей, говоримо про те, як знищуються українські музеї, театри, кінотеатри, бібліотеки, розграбовуються і вивозяться твори мистецтва, іноземне суспільство розуміє драматизм цієї війни. І воно стає своєрідним лобістом для політиків, для влади інших країн, яка надає нам військову допомогу. Тому це дуже важлива адвокаційна «м’яка сила».

Виставка «Війна за ідентичність: сила опірності культури» © Вечірній Київ

Виставка «Війна за ідентичність: сила опірності культури» © Дзеркало тижня

По-друге, такі заходи є також засобом культурної дипломатії, який допомагає нам за підтримки міжнародних культурних інституцій, таких як ЮНЕСКО, запроваджувати санкції проти РФ у сфері культури.

Також матеріали наших експедицій використовують як аргумент керівники міжнародних культурних інституцій, які допомагають Україні: фонд «Аліф», фонд принца Клауса, Смітсонівський інститут. Керівники таких організацій розповідають про російське вторгнення в Україну та знищення спадщини на найвищих політичних рівнях.

І насправді це допомагає нам тримати руку на пульсі і говорити, що ця війна не лише за територію і за ресурси, за політичні цілі. Це війна Путіна і Російської Федерації проти українського народу. І ми доводимо на прикладі культурної спадщини, що росіяни намагаються знищити нашу ідентичність, знищити нас як націю, стерти нашу пам’ять. Тому це теж є потужна зброя в захисті України.