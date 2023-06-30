Історія воїна ЗСУ та хореографа, який повернувся до спорту після ампутації ноги

Незламний

Олександр Чайка — акробат та дитячій хореограф, а ще доброволець 24 окремої механізованої бригади ЗСУ. Навесні 2022 року він мало не загинув через поранення на фронті та залишився без ноги. Попри все це, чоловік повернувся до спорту, одружився та розпочав інформаційну кампанію з підтримки військових та цивільних із інвалідністю. Свою історію Олександр розповів українській редакції RFI.

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Переїзд до Львова та вступ до лав ЗСУ

Олександр Чайка із дружиною Анною. © chaika_anna_ / Instagram

До початку повномасштабного вторгнення Олександр зі своєю майбутньою дружиною Анною жили в Києві. Чоловік викладав викладав хореографію та акробатику дітям, а його кохана працювала психологинею. Пригадує, як вранці 24 лютого прокинулись від дзвінка:

— Ми з дружиною спали. Дзвонить брат дружини, десь о 5-й годині ранку і каже, що війна розпочалася і Київ бомблять. Ми не могли в це повірити.

За добу родина вирішила поїхати у Львів. Уже там Олександр пішов у військкомат, щоби стати на облік:

— Я думав про те, що в мене багато учнів, у мене багато моїх племінників, друзів, братів, сестер, хрещеників. Я навіть не одружений, і діток не було. І хто, як не я, має їх обороняти.

Мобілізація та поранення на фронті

2 березня Олександра мобілізували в ЗСУ в 24 окрему механізовану бригаду. Уже за тиждень він вирушив у Лисичанськ, а звідти — у Попасну, де тривали запеклі бої.

Олександр Чайка на фронті. © Олександр Чайка

Там Олександр зазнав поранення:

— Одного «прекрасного» ранку снаряд від танку влучає крізь землю в окоп, де я знаходився... Я вже попрощався з життям. І навіть в думках таке з'явилось: «Невже це все?» Я стільки всього планував у житті, планував багато діток. Я хочу трьох діток. Планував одружитися, планував відкрити власну студію. Ніколи навіть на автомобілі не їздив (не керував ним. — Ред.), хотів завжди автомобіль. І такі думки в той момент за секунду все перед очима пролітало. Потім я зрозумів, що я при свідомості. Я не відчуваю свого тіла, але голова в шиї рухається. Тіло просто було настільки притиснуте землею, що я не міг поворухнутися і навіть ледве дихав.

Побратими відкопували Олександра майже годину, а коли закінчили — побачили у його ногах танковий снаряд:

— Снаряд від танка, на щастя, не вибухнув. Він лежав у мене в ногах і опік сильно як праву ногу, яку потім я втратив, так і ліву. Досі на лівій нозі знизу, як акула ото кусає, така виїмка. Такий слід лишився в мене на нозі. Ще друзі жартували, мої побратими, що зроблять талісман мені на шию із цього снаряда. А там снаряд такий, мабуть, півметровий.

Ампутація ноги та питання щодо майбутнього

Поки чоловік перебував у земляній пастці, на його правій нозі утворилася гангрена — ногу довелося ампутувати.

Олександр Чайка у лікарні. © Олександр Чайка

Олександр розповідає, як його оперували в Дніпрі:

— Лікарі зв'язалися із батьками і сказали, що на моє життя дають лише 20%, щоб вони сильно не надіялись... Уже коли ампутували ногу, то я прокидаюсь від такої легкості. Немає болю. Адже коли мене перевозили з Лисичанська в Дніпро і я періодично приходив у свідомість, то я пам'ятаю той жахливий біль, я просто кричав... Але я не забуду те відчуття, коли побратими, один, який сидів по ліву руку біля мене, взяв мене за руку і гладив мене по руці. А другий, котрий позаду мене був, поклав мою голову на коліна і гладив по волоссю. Я пам'ятаю те відчуття теплоти й турботи. Це мене заспокоювало, і я навіть періодично засинав.

Те, що лікарі ампутували ногу, Олександр усвідомив не одразу:

Олександр Чайка у лікарні. © Олександр Чайка

— Я був вкритий ковдрою. І коли так поглядом проводжу по своєму тілу, то дивлюсь — щось не так. Одну ногу гарно під ковдрою видно, а другу не видно. Коли я так рукою мац-мац, а ноги немає. Не кажу, що я злякався. У мене більш такі думки з'явилися: а як я буду викладати, а як я покажу всі свої навички акробатичні, бойових мистецтв, діткам, як я в подальшому зможу це все демонструвати. Адже я всі свої навички здобував протягом життя.

Пропозиція руки та серця і рішення надихати інших

З кожним днем у лікарні в Олександра виникало все більше питань щодо його подальшого життя після ампутації. Він намагався знайти відповіді та ділитися своїми думками у соцмережах. Каже, саме тоді зрозумів, що має стати людиною, яка надихатиме інших:

Олександр Чайка у лікарні. © Олександр Чайка / Instagram

— Мені сказали лікарі, що з моєю ампутацією, оскільки вона дуже висока, — повністю вирізана нога з тазу. То тільки в інвалідний візок. Я з цим не міг погодитися. Оця ціла купа запитань, що назбиралася в мене, на які ніхто не давав мені чітких відповідей, підштовхнули мене до певного рішення... Я вирішив, що я буду тією людиною, яка буде давати відповіді на всі запитання щодо протезування, щодо всіх болів, як рухатися далі. У той момент я згадав анекдот. Чоловік помирає, потрапляє в рай і запитує в Бога, якою була мета його життя. І Бог відповідає: «Пам'ятаєш, якось у потязі тебе сусід попросив сіль передати? Так, от у цьому».

Олександр Чайка у лікарні. © Олександр Чайка / Instagram

Дуже не хотів бути цим хлопцем із анекдоту, каже Олександр, бо певен, здатен на більше. З цієї ж причини вирішив принципово не сідати в колісне крісло. А втім, зізнається, що через ампутацію він деякий час вагався із освідченням коханій:

— Я розумів, що Аня пише, Аня мене підтримує. Вона поряд. Але ж я ж не хотів бути тягарем. І навіть були моменти, коли я трошки її ніби відштовхував... Але вона показала, що повністю готова, що усвідомлює, що робить, і навіть натякала, щоб я зробив пропозицію: «А чого я повинна все робити, у мене ж немає на пальчику нічого»... Я замовив обручку по пошті. Анюта її забрала. І в неї така звичка, щоб все розпаковувати одразу. Я кажу: «Будь ласка не розпаковуй, тому що я замовив собі деталі до телефону. Вони дуже дрібні, щоб не загубити». Вона каже: «Добре». Принесла мені цей пакуночок і вийшла з палати. А коли повернулась, кажу: «Присядь, будь ласка», — і зробив їй пропозицію. Вона мені відповіла: «Так».

Олександр Чайка із дружиною Анною та свідками. © Олександр Чайка / Instagram

5 липня Олександр із Анною розписалася. До РАЦСу молодятам допомогли доїхати сусіди по палаті, вони ж були і свідками.

Протезування у США та повернення до тренувань

Олександра кілька разів прооперували, проходив терапію в різних містах. Тоді постало питання щодо його протезування. Зважаючи на ампутацію ноги по стегно, Олександрові потрібен був поясний протез, а в Україні такі не робили. Зрештою військовому зголосилися допомогти волонтери з українського фонду Future for Ukraine. Уже у вересні його протезували за програмою Operation Renew Prosthetics у Медичному центрі ортопедії та протезування (MCOP) у Вашингтоні:

Олександр Чайка у Медичному центрі ортопедії та протезування у Вашингтоні, США. © Олександр Чайка / Instagram

— Цей протез вважається найскладнішим для протезуванням кінцівок, оскільки це поясний протез. Я рухаюсь за рахунок «кидання» тазу вперед. Нижче, де мало бути стегно, стоїть спеціальний механізм, який після пересунення ноги вперед дозволяє робити наступний рух. Коліно в мене комп'ютеризоване. Мені це допомагає плавно сісти. Я можу спокійно спуститися з гірки, піднятися під гірку завдяки цьому коліну. Воно дуже гарно фіксується і налаштовується.

Олександр вже повністю повернувся до тренувань хореографії та акробатики із дітьми. Зізнається, що спершу хвилювався, як на тренера із протезом реагуватимуть батьки та діти, але його сприйняли більш, ніж позитивно.

Олександр Чайка та його учні. © Олександр Чайка / Instagram

Нині незламний хореограф працює шість днів на тиждень та має дві власні студії в Києві. Окрім цього, він підтримує інших військових і цивільних, які пережили ампутацію. Нещодавно проводив тренування для 7-річної акробатки Саши Паскаль, яка втратила частину ноги через російський обстріл на Одещині. Олександр розповідає:

— Вона велика молодець. Попри те, що в неї трапилось, далі продовжує займатися гімнастикою. У мене була нагода з нею зустрітися на занятті. Воно мало бути десь пів години, але ми з нею настільки захопилися. Настільки вона відповідально до всього поставилась... І ми з нею займалися дві години.