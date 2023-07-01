САНЧЕС У КИЄВІ

Президент України Володимир Зеленський попередив, що на окупованій Росією Запорізькій АЕС залишається «серйозна загроза», і повідомив, що Росія «технічно готова» спровокувати локалізований вибух на об'єкті. Цю заяву з покликанням на дані української розвідки Президент зробив під час спільної пресконференції з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, який перебуває з візитом у Києві.

Зеленський про ЗАЕС, Санчес — про безстрокову підтримку. Як пройшов візит іспанського прем’єра в Україну

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«Є серйозна загроза, тому що Росія технічно готова спровокувати локальний вибух на станції, який може призвести до викиду (радіації, — Ред.)», — сказав Зеленський. Більше подробиць він не надав. Українська військова розвідка раніше повідомляла, що російські військові замінували підприємство, — пише «Ройтерз».

Зеленський закликав привернути більшу міжнародну увагу до ситуації на Запорізькій АЕС, яка є найбільшою атомною електростанцією в Європі. Він також закликав запровадити санкції проти російської державної атомної компанії «Росатом».

Іспанський прем’єр прибув до України у перший день шестимісячного головування Іспанії у Раді ЄС. Візит до Києва мав стати символічним кроком і продемонструвати, що Україна серед пріоритетів Мадрида на цій посаді.

Перед приїздом високого гостя Володимир Зеленський зустрівся з представниками іспанських ЗМІ та розповів, що Україна сподівається використати ротаційне головування Іспанії в ЄС, щоб спробувати «здобути вплив» у Латинській Америці. Низка тамтешніх країн виступають проти спроб Києва повернути окуповані Росією території, — пояснив Президент.

Ya en Kyiv.



He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.



Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.



Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023

Педро Санчес спершу виступив у Верховній Раді. З головної трибуни українського парламенту він заявив, що «Україна переможе у цій війні!». Прем’єр-міністр Іспанії також наголосив, що його держава буде підтримувати Україну, доки та не відновить суверенітет і не настане мир.

Ucrania va a ganar la guerra porque ya ha ganado la batalla de las ideas al elegir a Europa.



La UE se levantó para evitar guerras. Decidimos unirnos en nuestra diversidad, y eso nos hizo más fuertes.



Europa está con vosotros. pic.twitter.com/6r370BcjlU — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023

Опісля гість оголосив, що через групу Світового банку та Програму розвитку ООН Україна одержить 55 мільйонів євро, які будуть спрямовані на фінансування малих та середніх підприємств, а також на забезпечення шкіл екологічно чистими енергосистемами.

Pedro Sánchez @sanchezcastejon, Mr. Prime Minister, thank you for your important visit and support of our people!



It is extremely symbolic that this visit takes place on the very first day of the Spanish Presidency of the EU. Our common European home cannot be imagined without… pic.twitter.com/PgiRBd3iyN — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2023

Далі Санчес попрямував на зустріч з Президентом України. За результатами переговорів лідери ухвалили спільну декларацію, що складається з 10 пунктів. Повний текст заяви оприлюднив Офіс Президента.

Зеленський подякував Іспанії за усю донині надану підтримку «зокрема у військово-технічній, оборонній, дипломатичній, гуманітарній, економічній та фінансовій сферах». Президент окремо відзначив солідарність іспанського народу, «який приймає понад 175 000 переміщених українців».

Своєю чергою Іспанія, підтвердила, що підтримує кандидатуру України на вступ до ЄС. Це стане одним з пріоритетів її головування в ЄС. Мадрид також підтримує зміцнення партнерства НАТО з Україною, зокрема «шляхом створення Ради Україна – НАТО як майданчика для подальшого посилення та розширення поточної співпраці з метою сприяння реалізації шляху України до євроатлантичної сім'ї відповідно до Бухарестської декларації».

Таким чином, Іспанія стала 21 країною, яка підтримала членство України в НАТО офіційно.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції у Києві, 1 липня 2023 р. © REUTERS / VIACHESLAV RATYNSKYI

За словами Педро Санчеса, його країна також готова брати активну участь у відновленні та реконструкції України.

Відповідаючи на питання журналістів про запит Києва щодо надання винищувачів F-16, Санчес послався на заяви Міністра оборони Маргарити Роблес, яка неодноразово відхиляла таку можливість, оскільки Іспанія наразі не має такого типу бойової авіації.

Натомість іспанський прем’єр підкреслив, що зобов’язується надіслати ще 4 танки «Леопард», а також бронетранспортери та мобільний польовий шпиталь.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Педро Санчес вже втретє приїздить до Києва.