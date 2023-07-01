Президент України запровадив нові санкції РНБО. У переліку опинилися близько 300 компаній

ЧЕРЕЗ АГРЕСІЮ РФ

До так званого «чорного переліку» зокрема потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка нещодавно відновила рейси до РФ.

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Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони №364/2023 про запровадження санкційних обмежень у зв’язку з агресією РФ проти України. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу Президента.

У переліку опинилися імена 190 осіб. Це, зокрема, керівники казанського заводу «Електроприлад» Павло Інцин та Павло Шацьких, заступник гендиректора підприємства Володимир Древке, а також керівник Смоленського заводу радіодеталей концерну «Автоматика» держкорпорації «Ростєх» Георгій Лужецький.

Україна також запроваджує санкції проти начальника Головного управління Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих у Республіці Башкортостан Марата Латипова і громадянки РФ та членкині так званої «народної ради ДНР» Ірини Костенко.

Серед юридичних осіб у переліку нового санкційного пакета опинились акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Салют», публічне акціонерне товариство «Ракетно-космічна корпорація «Енергія» імені С.П. Корольова, акціонерне товариство «502 завод з ремонту військово-технічного майна», акціонерне товариство «Завод Атлант», акціонерне товариство «Тяжмаш», товариство з обмеженою відповідальністю «Азійський торговий дім» та інші.

Окрім того, санкції РНБО розповсюджуються і на авіакомпанію Georgian Airways. Вона поновила пряме авіасполучення з Росією 20 травня. Через тиждень після цього засновник перевізника пожалівся російським ЗМІ, що літаки виконують рейси напівпустими. Мовляв, очікування у Тбілісі мали інакші.

Під українські санкції потрапили і 6 компаній, пов'язаних з Білоруссю. Зокрема, йдеться про:

️ТОВ «Рогачівський завод «Діапроектор»; ТОВ «Зеніт-БелОМО»; ТОВ «Завод «Оптік»; Спільне білорусько-німецьке підприємство «Цейсс-БелОМО»; ТОВ «КБ Безпілотні Вертольоти»; Республіканське унітарне підприємство «Науково-виробничий центр багатофункціональних безпілотних комплексів».

Більшість обмежень діятимуть 10 років та включають блокування активів, обмеження торговельних операцій, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів тощо.