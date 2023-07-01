Футболки від Марка: як хлопчик із аутизмом заробляє собі на іграшки

ОСОБЛИВЕ ЖИТТЯ

Маленькому Маркові 11 років. Коли хлопчику було три, лікарі визначили в нього аутизм. Про прийняття діагнозу, особливості виховання та створення унікальної колекції футболок в інтерв’ю українській редакції RFI розповіла мама Марка Світлана Коваленко.

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Спочатку він був ідеальною дитиною, а потім я зрозуміла, що щось не так

Уперше мама Марка зрозуміла, що її син відрізняється від інших дітей, коли йому було півтора року:

— Ми поїхали з подругою на море. У нас діти однолітки. І ось її дитина бігала по пляжу, чіплялася до людей, гралася, сміялася. А мій Марк просто стояв поряд зі мною і кричав. Він грав у морі, йому подобалася вода, але весь інший час він постійно був в істериці.

Маленький Марк на відпочинку © Фото з особистого архіву

Ближче до трьох років Світлана вирішила звернутися до психолога, хоча педіатр казала, що з дитиною все гаразд:

— Тоді я вперше почула слово «аутизм».

За словами Світлани, наступні пів року свого життя вона майже не пам’ятає:

— Пам’ятаю лише, як прийшла додому, розповіла чоловікові й ми сіли дивитися «Людину дощу».

Потому родина, зізнається Світлана, на кілька місяців буквально зачинилася вдома:

— Я взагалі не розуміла, що це і чому це зі мною трапилося. Саме тому мені б хотілося допомогти іншим матусям трохи швидше вибратися з цього стану і почати займатися дитиною. Бо я втратила багато часу і досі картаю себе за це.

Зараз Світлана розповідає про Марка у своєму блозі, а також продає футболки з його малюнками. Так вона хоче звернути увагу людей на проблеми людей із аутизмом, а також навчити хлопчика заробляти гроші:

— Я реалістка. І я розумію, що мене не стане раніше, ніж Марка. Я нормально до цього ставлюся. У мене немає істерики чи драми з цього приводу. Я розумію, що насправді він нікому не потрібен. І я завжди думала про його майбутнє: «Що, якщо в нього будуть за спиною фінанси? Якщо я зможу відкласти щось саме на його самостійне життя без мене? І людина, яка стане його опікуном, не переживатиме, де взяти гроші».

Світлана у футболці з малюнком сина © Фото з особистого архіву

Світлана згадує, як з'явилася ідея навчити Марка малювати:

— Мені завжди дуже хотілося навчити його малювати. Мені здавалося, що це буде його заспокоювати. І коли йому було десь п’ять років, один спеціаліст сказав мені, що малювання — це моторика. І потрібно почати малювати, щоб він почав говорити.

Тоді мама спробувала змусити сина малювати, але замість бажаного результату отримала лише його злість та агресію:

— Я зараз дивлюся назад і розумію, скільки помилок я зробила. І він тоді взагалі навідріз відмовився малювати. Він просто ламав фломастери, пензлики, олівці. У мене довгий час все це було заховано дуже глибоко, щоб він цього не бачив та не нервував.

Кілька років знадобилося на те, щоб Марк захотів знову взяти до рук олівець:

— Це був карантин, і я почала малювати у розмальовках-антистрес. І тоді він перестав ламати олівці, а потім потихеньку спробував малювати зі мною. Він брав зверху мою руку — і виходило так, наче ми малюємо разом.

Світлана та Марк Коваленки © Фото з особистого архіву

Свій перший малюнок хлопець створив лише кілька місяців тому:

— Допомогла ця зима, коли були блекаути по кілька днів, не було світла, гаджети не працювали. Він не міг дивитися мультики, і я намагалася його чимось зайняти. І тоді він потроху почав малювати. Спочатку я тримала його за лікті або за кисті. А потім одного разу я прийшла з роботи, а мій син виносить папірець із цим тигром. Він сам поставив стіл, сам поставив фломастери й просто намалював цього тигра. І я побачила в цьому тигрові щось неймовірне. І мій син хизувався цим тигром. Він ніколи цього не робив раніше. А цього разу він чекав від мене похвали!

Малюнок Марка © Фото з особистого архіву

Тигра з шістьма лапами Світлана вирішила надрукувати на футболці, яку з гордістю носила на роботу та під час прогулянок:

— За цим малюнком стоїть моя величезна-величезна праця та досягнення Марка. І коли я стала з ним ходити, у мене питали: «О, такий прикольний малюнок, де ти його взяла?» А там внизу написано: «Марк Коваленко».

Спочатку Світлана надрукувала футболку із тигром для своєї сестри, потому для колег, а потім почала продавати їх у соціальних мережах. За словами жінки, так вона хоче допомогти іншим матусям перестати соромитися своїх дітей:

— Мені завжди хотілося допомогти мамам прийняти своїх дітей з аутизмом. Я бачу, що в жінок існує певна проблема зі сприйняттям власних дітей. Вони соромляться, ховаються, а цього не потрібно робити.

Світлана та Марк Коваленко © Фото з особистого архіву

На думку Світлани, коли мама починає більш спокійно сприймати дитину, дитина також стає більш спокійною:

— У дитинстві я також була трохи не така, як всі. У мене були проблеми зі слухом, і через це випрацювався імунітет до думок оточення. Тобто, коли Марк кричав, мені було все одно. Я могла сісти поряд із ним на асфальті та співати йому пісні або рахувати щось — і він заспокоювався. Хоча люди дивилися, а дехто і вставляв свої п’ять копійок.

Слава богу, бився він лише зі мною

Світлана розповідає, щоб зрозуміти та прийняти власного сина, їй довелося пройти довгий шлях зі спроб та помилок:

— Він належить до аутистів агресивного складу характеру. Тому для мене було дуже важливо, аби він навчився контролювати свої емоції. Головне для мене було, не аби він писав, рахував, читав, а щоб він умів перебувати в соціумі.

Через агресивні реакції хлопчика багато спеціалістів відмовилися з ним працювати, тому майже до всього Світлані довелося приходити самостійно. З часом вона знайшла психологиню, яка погодилася займатися з Марком:

— Раніше не було такої кількості інформації про аутизм, тому доводилось експериментувати.

Світлана та Марк Коваленки © Фото з особистого архіву

Аби навчити хлопчика вказівному жесту, Світлана кілька днів не давала йому пити в спеку:

— Це звучить дуже жорстоко, але це важливо. Після того, як він почав показувати пальцем на те, що він хоче, у нього швидше почали розвиватися інші навички.

Зараз Марк не лише показує пальцем на потрібні предмети, але й називає та просить їх. Також він самостійно розігріває їжу та вже досить непогано контролює свої емоції. А під час війни, за словами мами, став ще самостійнішим та спокійнішим:

— Коли розпочалася війна, я намагалася допомагати волонтерам, кудись постійно їздила. І він їздив зі мною. І в цей період у мене не було часу його заспокоювати, тому що були інші пріоритети. Тоді я намалювала для нього табличку, де була червона людинка та способи її заспокоєння. І він навчився сам себе контролювати. Тобто, звісно, у нього бувають виплески емоцій, але це вже не той Марк, який кричав по 5-6 годин без зупину. І ми пройшли дуже довгий шлях до цього.

Марк на дитячому святі © Фото з особистого архіву

Аби Марк спокійно реагував на зміни зовнішніх обставин, Світлана спеціально ламала його стабільність:

— Я його привчала до того, що можуть відбуватися якісь зміни. Ми ходили різними дорогами, відвідували різні магазини, їздили у гості, подорожували. Так, звісно, він кричав. Але інтуїтивно я розуміла, що так буде краще. Краще я поступово буду привчати його до різних змін, аніж колись це стане для нього шоком. Бо раніше він кричав кілька годин просто через те, що я поставила йому нову тарілку, бо стара розбилася. А зараз, в одинадцять років, він уже досить швидко може перемикнутися. І в нас є такий вислів: «Так буває», тобто «Усе змінюється». І я постійно його використовую.

Саме готовність до зовнішніх змін, на думку Світлани, допомагає хлопчику зараз:

— Коли розпочалася війна, я зрозуміла, наскільки ж я рада, що в мене була ця ідея підготувати його до змін, усупереч порадам психологів. Я так відчувала.

І я раджу всім матусям робити так, як підказує їх серце

Найбільше маленький Марк полюбляє тварин. Хлопчику подобається відвідувати зоопарки, спостерігати за різними істотами та гратися їхніми фігурками. Останні тепер він купує за власні кошти, отримані від продажу унікальних футболок, які він же і створив:

— У нас величезна колекція різних тварин. Для нього це дуже важливо. Це чи не єдине, що приносить йому радість. Коли в нього з’являється нова тваринка, він дуже радіє, хоча в аутистів узагалі дуже важко з емоціями. І зараз я кожного разу йому показую. Бачиш, цю футболку в тебе купили — і ти заробив стільки-то грошей. І на них ми зможемо купити тобі нову тваринку. А в майбутньому я хочу перейти на їжу, щоб за ці гроші він зміг купувати собі щось смачненьке.

Тварини з колекції Марка, які він малює для футболок © Фото з особистого архіву

Мама планує відкладати гроші від продажу футболок на особистий рахунок Марка, щоби надалі в нього були гроші на життя.