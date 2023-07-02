Бахмут та південний напрямок: що відбувається на фронті?

ОСТАННІ ДАНІ

У Бахмуті наразі не ведуться інтенсивні міські бої. Натомість працюють українські снайпери. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Скриншот із відео, наданого 225 Окремим батальйоном 127 Окремої бригади ТрО ЗСУ, на якому видно знищений російський танк у Бахмуті, Донецька область © via REUTERS / 225TH BATTALION OF UKRAINE'S 127

Бахмут залишається гарячою точкою, а втім, основний натиск триває довкола південних і північних районів міста. У самому населеному пункті інтенсивних зіткнень немає, але працюють снайперські групи та деякі інші підрозділи. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, є просування, українські військові перехопили ініціативу, але більше подробиць про ситуацію у Бахмуті він наразі надати не може:

Якщо 10 місяців ворог атакував нас, то зараз ми тиснемо ворога, але тиснемо зовсім протилежною тактикою — навпаки, використовуємо всі досягнення вітчизняної й світової військової науки, безпілотні апарати, розвідку, високоточні системи, щоб знищувати ворога, пробивати проходи в мінних полях. І крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до великих втрат, просуваємося

Череватий також додав, що протягом тижня ЗСУ на Бахмутському напрямку практично щодоби брали в полон по 8-10 окупантів. Це і представники регулярної армії РФ, і «найманці» з кримінальним минулим.

«Високомотивованих або високопідготовлених фахівців ми серед них не бачили», — зазначив Череватий.

Зруйнований Антонівський міст через Дніпро, Херсонська обл., 8 червня 2023 р. © REUTERS / STRINGER

На південному напрямку, біля Антонівського мосту у Херсонській області, тривають «потужні бої», — також в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк:

Акцент на контрбатарейній боротьбі, тому що особливості нашої лінії фронту в цій зоні, дійсно, в зоні річки Дніпро. Її річище дещо деформовано внаслідок тієї катастрофи, що спричинили окупанти, підірвавши Каховську греблю. Дуже ускладнена ця бойова робота

Американський Інститут вивчення війни (ISW) в останній доповіді щодо ситуації на фронті звертає увагу на те, що росіяни заявляють про розгром «невеликої десантної групи ЗСУ» на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Ці повідомлення аналітики помітили як у ЗМІ, так і серед заяв російських високопосадовців. Усі вони говорять про цей епізод так, ніби російські сили здобули велику перемогу.

Українські військові стоять біля броньованої евакуаційної машини Bergepanzer 2 на передовій у Запорізькій області, 1 липня 2023 р. © AP / LIBKOS

На думку експертів Інституту, така риторика свідчить про те, що російське військове командування відверто боїться українського наступу в районі східного берега Херсонської області, або що воно відчайдушно прагне «інформаційної перемоги після заколоту «вагнерівців».

В Інституті вивчення війни вважають, що російське командування наразі реагує на ситуацію довкола Бахмута, стягуючи туди додаткові сили з інших напрямків.